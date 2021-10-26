GSB son açıklamalar: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2021-2022 burs başvuru takvimi belli oldu mu?

KYK burs başvuru takvimi, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı burs ve kredi başvuruları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ve YKS yerleştirmelerinin tamamlanması ile birlikte burs süreci yeniden gündeme geldi. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2021-2022 burs başvuru takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK tarafından burs ve kredi başvuruları üniversite yerleştirme süreçlerinin tamamlanması ile birlikte alınıyor. Bu kapsamda , 2021-2022 üniversite kayıtlarının tamamen sona ermesi ile birlikte başvurular başlayacak. YKS yerleştirmeleri tamamlandı şimdi ise sıra DGS ek tercih yerleştirmelerinde. Ancak DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadığı için KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih de belli olmadı. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KYK tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.