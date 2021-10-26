29 Ekim üniversiteler tatil mi? Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı, yurt genelinde büyük gurur ve coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümünün yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de tatil günleri oldu. Üniversite eğitimi gören öğrenciler, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde tatil yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28-29 Ekim üniversitelerde tatil olacak mı? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...

28-29 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 1,5 gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Buna göre, 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra üniversiteler tatil olacak. 29 Ekim Cuma günü ise tam gün tatil yapılacak.

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ, BU YIL KAÇINCI YILI?

Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti.

İşte Cumhuriyet'in ilanı: