ÖSYM, 19 Eylül’de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da düzenlenecek e-YDTS/2 Türkçe için başvuru sürecini başlattı. Adaylar 10 Eylül saat 23.59’a kadar sınav ücretini çevrim içi ödeyerek başvurabilecek. Toplam 1.011 kişilik kontenjana yerleştirmede ödeme sırası esas alınacak, kapasite dolduğunda sistem yeni ödeme kabul etmeyecek.

2026 e-YDTS/2 Türkçe başvuruları 1 Eylül saat 14.00 itibarıyla başladı ve 10 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Sınava katılmak isteyen adaylar işlemlerini ÖSYM'nin sanal ödeme sistemi üzerinden yapacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 19 Eylül'de uygulanacak sınav için toplam kontenjan 1.011 kişiyle sınırlı. Adaylar sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana alınacağı için son başvuru tarihini beklemek yer bulma garantisi sağlamıyor.

e-YDTS/2 Türkçe başvuruları 10 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin sanal ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve ÖSYM) KONTENJAN ÖDEME SIRASINA GÖRE DOLACAK ÖSYM, e-YDTS/2 Türkçe için sınav merkezlerinin kapasitesine göre toplam 1.011 kişilik kontenjan belirledi. Ankara'da 658, İstanbul'da 202, Adana'da 102 ve İzmir'de 49 aday sınava alınacak. Adayların kontenjana dahil edilmesinde sınav ücretini ödeme sırası esas alınacak. Bir merkezde ayrılan kapasite dolduğunda sistem yeni ücret ödemesine izin vermeyecek. Bu nedenle başvuru takvimindeki son gün gelmeden kontenjanın kapanması mümkün olacak.

Sınav, 19 Eylül 2026’da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav binalarında uygulanacak. BAŞVURULAR SANAL ÖDEME SİSTEMİNDEN YAPILACAK Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin sanalpos.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Sistem 10 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar açık kalacak ancak kontenjanın daha önce dolması halinde ilgili sınav merkezine yönelik ödeme süreci sona erecek. E-YDTS/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN Adayların ödeme işleminden sonra başvuru bilgilerinin sisteme doğru yansıdığını kontrol etmesi önem taşıyor. Sınavın uygulanmasına ilişkin kurallar ve adayların yerine getirmesi gereken diğer işlemler ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdan takip edilebilecek.