Türkiye’den stratejik teknoloji hamlesi: 550 genç araştırmacı yetiştirilecek! Başvurular ne zaman?

Bilişim ve donanım alanlarında da genç araştırmacılar yetiştirilecek.

GENÇ ARAŞTIRMACILAR AYNI ZAMANDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLACAK

Programı farklılaştıran en önemli noktalardan biri, doktora öğrencilerinin eğitimleri sırasında araştırma görevlisi olarak da istihdam edilmesi. Merkezi sistemle seçilecek adaylar, 23 araştırma üniversitesinde doktora eğitimi alacak. Böylece gençlerin hem akademik eğitimlerini sürdürmeleri hem de araştırma süreçlerinin içinde yer almaları sağlanacak.

Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar ise ilgili üniversiteler tarafından yürürlükteki mevzuata göre yapılacak. Adayların mezuniyet durumlarına göre bilimsel hazırlık eğitimi uygulanabilecek. Lisans mezunları için ise bütünleşik doktora programı yürütülebilecek.