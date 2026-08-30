Türkiye’den stratejik teknoloji hamlesi: 550 genç araştırmacı yetiştirilecek! Başvurular ne zaman?
Türkiye, kritik teknoloji alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak için yeni bir program başlatıyor. İlk yıl 550 doktora öğrencisi seçilecek. Genç araştırmacılar, eğitimleri sürerken 23 araştırma üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapacak.
Türkiye, geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olabilmek için insan kaynağına yönelik yeni bir adım atıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile genç araştırmacıların kritik teknoloji alanlarında yetiştirilmesi hedefleniyor. Programın ilk yılında 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilecek.
PROGRAM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Programa başvurular 8 Eylül'de başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. Adaylar başvurularını elektronik ortamda, YÖK'ün "Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Başvuru Sistemi" üzerinden yapacak.
Başvuru sürecinde adaylara önemli bir tercih hakkı da tanınacak. Adaylar ilan edilen programlar arasından en fazla iki farklı alandan toplam 5 tercih yapabilecek. Ancak adaylar yalnızca tercih ettikleri programlar üzerinden değerlendirmeye alınacak.
550 ARAŞTIRMACI HANGİ ALANLARDA YETİŞTİRİLECEK?
İlk yıl alınacak 550 araştırmacı, Türkiye açısından stratejik kabul edilen dört ana alana yönlendirilecek. Bunlar:
- Bilişim Teknolojileri
- Donanım ve Bilgisayar Sistemleri
- Siber Güvenlik
- Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler
Programın temel hedefi, bu alanlarda yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılayacak değil, geleceğin teknolojilerini geliştirebilecek araştırmacılar yetiştirmek. YÖK'ün açıklamasına göre model kapsamında bilimsel araştırma, doktora eğitimi ve akademik istihdam aynı yapı içerisinde buluşturulacak.