Sınavın kalıcı hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına üzerine çok çalışma gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızın ikincisini cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şimdi amacımız bu sınavı yaymak ve kalıcı hale getirmek." sözleriyle aktardı.

B2, C1 ve C2 düzeylerinde yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlayan sınav için uluslararası Q-Mark başvuru süreci yürütülüyor.

B2, C1 VE C2 DÜZEYLERİNDE SERTİFİKA HEDEFLENİYOR

e-YDTS ile adayların Türkçe dil becerilerinin D-AOBM ile uyumlu biçimde ölçülmesi ve B2, C1 ile C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir yeterlilik sertifikası sunulması amaçlanıyor.

Kurum ve kuruluşlar, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe yeterliğinin değerlendirilmesinde kullanabilecek.

Ersoy, "Dil yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TANINIRLIK İÇİN Q-MARK SÜRECİ BAŞLATILDI

Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları doğrultusunda Association of Language Testers in Europe (ALTE) Q-Mark başvuru sürecine sunuldu. Başvuru kapsamında ALTE'nin belirlediği ölçütlere yönelik düzenleme ve iyileştirmeler tamamlandı.

Ersoy, "Başvurunun kabul edilmesi durumunda e-YDTS'nin uluslararası tanınırlığı sağlanmış olacak. Ardından, ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) için de uluslararası tanınırlık sağlayan Q-Mark nişanesi için başvuru süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

Başvurunun kabul edilmesi halinde ÖSYM'nin ALTE'deki yarım üyelik statüsünden tam üyeliğe geçmesi de hedefleniyor. Süreç, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ölçme ve değerlendirme çalışmalarının uluslararası standartlarla uyumlaştırılması açısından yeni bir aşama oluşturuyor.