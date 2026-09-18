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ÖSYM'nin 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavı 19 Eylül'de dört ilde yapılacak, sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ÖSYM'nin 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavı 19 Eylül'de dört ilde yapılacak, sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak

ÖSYM, 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde uygulayacak. 282 adayın başvurduğu sınav saat 13.45'te başlayıp 17.00'de bitecek. Sınav iki oturumdan oluşacak.

Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın ikinci uygulaması, 19 Eylül Cumartesi saat 13.45'te başlayacak. İki oturum ve dört bölümden oluşan sınav 17.00'de tamamlanacak. Sonuçların iki yıl geçerli olması öngörülürken kabul şartları ilgili kurumun ölçütlerine göre değişebilecek.

ÖSYM, 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulayacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, ÖSYM ve AA)ÖSYM, 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulayacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, ÖSYM ve AA)

E-YDTS/2 SINAVI SAAT 13.45'TE BAŞLAYACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nı bu yıl ikinci kez uygulayacak. Sınav 19 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Saat 13.45'te başlayacak uygulama 17.00'de sona erecek. İki oturum ve dört bölümden oluşan sınav için toplam 10 e-sınav salonu kullanılacak.

DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ ÖLÇÜLECEK

e-YDTS/2 kapsamında adayların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri değerlendirilecek. Sınav, Türkçe yeterliğini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne göre merkezi olarak ölçmeyi amaçlıyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın geliştirilme amacını, "e-YDTS, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildi." ifadeleriyle açıkladı.

Saat 13.45’te başlayacak sınavda 282 adayın okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ölçülecek.Saat 13.45’te başlayacak sınavda 282 adayın okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ölçülecek.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ AİS'TEN ALINABİLECEK

Adaylar, sınava katılacakları merkez ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

SONUÇLAR 16 EKİM'DE AÇIKLANACAK

e-YDTS/2 sonuçları 16 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olması öngörülüyor.

Ancak sonuçların kabul edilmesi ve geçerlilik süresi, başvuru yapılacak kurumun kendi ölçütlerine göre değişebilecek. Bu nedenle adayların e-YDTS sonucunu kullanacakları kurumun şartlarını ayrıca incelemesi gerekiyor.

Adaylar giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden erişebilecek, sınav sonuçları ise 16 Ekim’de açıklanacak.Adaylar giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden erişebilecek, sınav sonuçları ise 16 Ekim’de açıklanacak.

İKİNCİ UYGULAMAYA 282 ADAY BAŞVURDU

e-YDTS'nin ilk uygulaması 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Ersoy, ilk sınava 17 kişinin katıldığını, ikinci uygulamaya ise 282 adayın başvurduğunu belirtti.

Ersoy, "Bu uygulamaya 17 aday katıldı. Cumartesi düzenlenecek ikinci uygulamaya 282 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 139 görevli yer alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Sınavın kalıcı hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına üzerine çok çalışma gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızın ikincisini cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şimdi amacımız bu sınavı yaymak ve kalıcı hale getirmek." sözleriyle aktardı.

B2, C1 ve C2 düzeylerinde yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlayan sınav için uluslararası Q-Mark başvuru süreci yürütülüyor.B2, C1 ve C2 düzeylerinde yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlayan sınav için uluslararası Q-Mark başvuru süreci yürütülüyor.

B2, C1 VE C2 DÜZEYLERİNDE SERTİFİKA HEDEFLENİYOR

e-YDTS ile adayların Türkçe dil becerilerinin D-AOBM ile uyumlu biçimde ölçülmesi ve B2, C1 ile C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir yeterlilik sertifikası sunulması amaçlanıyor.

Kurum ve kuruluşlar, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe yeterliğinin değerlendirilmesinde kullanabilecek.

Ersoy, "Dil yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TANINIRLIK İÇİN Q-MARK SÜRECİ BAŞLATILDI

Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları doğrultusunda Association of Language Testers in Europe (ALTE) Q-Mark başvuru sürecine sunuldu. Başvuru kapsamında ALTE'nin belirlediği ölçütlere yönelik düzenleme ve iyileştirmeler tamamlandı.

Ersoy, "Başvurunun kabul edilmesi durumunda e-YDTS'nin uluslararası tanınırlığı sağlanmış olacak. Ardından, ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) için de uluslararası tanınırlık sağlayan Q-Mark nişanesi için başvuru süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

Başvurunun kabul edilmesi halinde ÖSYM'nin ALTE'deki yarım üyelik statüsünden tam üyeliğe geçmesi de hedefleniyor. Süreç, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ölçme ve değerlendirme çalışmalarının uluslararası standartlarla uyumlaştırılması açısından yeni bir aşama oluşturuyor.

#E-YDTS
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