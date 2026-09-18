ÖSYM'nin 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavı 19 Eylül'de dört ilde yapılacak, sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak
ÖSYM, 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde uygulayacak. 282 adayın başvurduğu sınav saat 13.45'te başlayıp 17.00'de bitecek. Sınav iki oturumdan oluşacak.
Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın ikinci uygulaması, 19 Eylül Cumartesi saat 13.45'te başlayacak. İki oturum ve dört bölümden oluşan sınav 17.00'de tamamlanacak. Sonuçların iki yıl geçerli olması öngörülürken kabul şartları ilgili kurumun ölçütlerine göre değişebilecek.
E-YDTS/2 SINAVI SAAT 13.45'TE BAŞLAYACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nı bu yıl ikinci kez uygulayacak. Sınav 19 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Saat 13.45'te başlayacak uygulama 17.00'de sona erecek. İki oturum ve dört bölümden oluşan sınav için toplam 10 e-sınav salonu kullanılacak.
DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ ÖLÇÜLECEK
e-YDTS/2 kapsamında adayların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri değerlendirilecek. Sınav, Türkçe yeterliğini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne göre merkezi olarak ölçmeyi amaçlıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın geliştirilme amacını, "e-YDTS, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildi." ifadeleriyle açıkladı.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ AİS'TEN ALINABİLECEK
Adaylar, sınava katılacakları merkez ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
SONUÇLAR 16 EKİM'DE AÇIKLANACAK
e-YDTS/2 sonuçları 16 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olması öngörülüyor.
Ancak sonuçların kabul edilmesi ve geçerlilik süresi, başvuru yapılacak kurumun kendi ölçütlerine göre değişebilecek. Bu nedenle adayların e-YDTS sonucunu kullanacakları kurumun şartlarını ayrıca incelemesi gerekiyor.