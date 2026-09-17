ÖSYM, 23 Ağustos’ta uygulanan 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemlerini tamamladı. Adaylar sonuçlarına 17 Eylül saat 11.30’dan itibaren sonuç sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Cevap kağıtları, doğru cevaplar ve ham puan bilgileri ise AİS’te 10 gün görüntülenebiliyor.

2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 23 Ağustos'ta sınava katılan adaylar, 17 Eylül saat 11.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Cevap kağıdı görüntüleri, optik okuyucunun kaydettiği yanıtlar, doğru cevaplar ve ham puanlar da saat 11.40'tan itibaren 10 gün süreyle AİS üzerinden incelenebiliyor.

23 Ağustos’ta düzenlenen 2026-TUS ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarının sonuçları, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebiliyor. (Görseller: ÖSYM ve A Haber Foto Arşiv) TUS VE STS SONUÇLARI ÖSYM SİSTEMİNDE ÖSYM, 23 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın değerlendirme işlemlerini tamamladı. Adaylar 2026-TUS ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Sonuç ekranına giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor. TUS VE STS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar cevap kâğıtlarını, işaretlemelerini ve doğru yanıtları 17 Eylül saat 11.40’tan itibaren 10 gün boyunca ÖSYM AİS üzerinden inceleyebiliyor. CEVAP KAĞITLARI 10 GÜN ERİŞİME AÇIK Sınavlara ait cevap kağıdı görüntüleri, adayların işaretlemeleri, optik okuyucular tarafından kaydedilen yanıtlar ve doğru cevaplar 17 Eylül saat 11.40'tan itibaren 10 gün süreyle erişimde kalıyor. Adayların bu bilgilere ulaşmak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçmesi gerekiyor.