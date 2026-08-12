2026 DGS sonuçları için geri sayım! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

2026 DGS sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak. (A Haber Grafik Ekibi)

2026 DGS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

ÖSYM'nin 2026 sınav ve sonuç açıklama takviminde DGS için sonuç tarihi açıklandı. Buna göre 2026-DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılacak.