2026 DGS sonuçları için geri sayım! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
2026 DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 13 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar puan ve sıralamalarını sonuç ekranından görebilecek. Sonuçların ardından gözler DGS tercih sürecine çevrilecek.
Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç heyecanı başladı. 19 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavı geride bırakan adaylar, şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihini bekliyor. 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılacak.
2026 DGS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
ÖSYM'nin 2026 sınav ve sonuç açıklama takviminde DGS için sonuç tarihi açıklandı. Buna göre 2026-DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılacak.
2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulamak isteyen adayların kullanabileceği temel bilgiler şöyle:
- T.C. kimlik numarası
- ÖSYM aday şifresi
- ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama ekranı
Adaylar sonuçlarını açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından kontrol edebilecek.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 DGS tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin güncel 2026 sınav takviminde DGS'nin sonuç tarihi 13 Ağustos olarak belirtilirken tercih tarihi alanında herhangi bir tarih yer almıyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Kılavuzla birlikte adayların tercih edebileceği lisans programları, kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin kurallar netleşecek.