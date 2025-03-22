Çocuklara verilen dijital zehir: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar
Çocukların telefon ve tablet alışkanlıkları üzerinde ilk kez kapsamlı bir araştırma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Çalışma kapsamında 'Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması'na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 4'üncü sınıf öğrencisi katıldı.Rapora göre; çocuklar ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kapsamlı bir araştırma yaptı.
-2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 4'üncü sınıf öğrencisi katıldı.
-SABAH'ın elde ettiği araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.
-Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu dijital cihazları karşısında uyuyabiliyor. Ekran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.
-Henüz 9-11 yaşlarında olan bu öğrencilerin büyük bir kısmı günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeli hissediyorlar. İşte araştırmanın sonuçlarından çarpıcı veriler:
-Bulgulara göre, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yüzde 60'ı, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlarını kapatır kapatmaz tekrar erişim arzusuna kapılıyor. Öğrencilerin yüzde 40.8'i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 643'ü, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlar olmadan bir gün geçirme konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti.
-Öğrencilerin büyük bölümü dijital ortamda akranlarıyla sosyalleşmeyi tercih ediyor.
-Öğrencilerin yüzde 40.5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla "her zaman" vakit geçirdiğini belirtirken, yüzde 45.9'u ise bunu "bazen" yaptığını ifade etti.
Öğrencilerin yüzde 13.6'sı dijital platformlarda akranlarıyla hiçbir zaman vakit geçirmiyor.
DÜZENLEME ŞART
Araştırma verileri, öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının, günlük yaşam becerileri, psikososyal gelişimleri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu doğrultuda, bilinçli teknoloji kullanımını teşvik edecek stratejilerin geliştirilmesi, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve dijital farkındalık çalışmalarının artırılması için koruyucu önleyici sistemlerin güçlendirilmesi yönünde etkin çok paydaşlı işbirliklerinin geliştirilmesi öneriliyor.
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