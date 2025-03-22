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Çocuklara verilen dijital zehir: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 09:30 Güncelleme: 22.03.2025 09:39
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Çocuklara verilen dijital zehir: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

Çocukların telefon ve tablet alışkanlıkları üzerinde ilk kez kapsamlı bir araştırma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Çalışma kapsamında 'Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması'na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 4'üncü sınıf öğrencisi katıldı.Rapora göre; çocuklar ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kapsamlı bir araştırma yaptı.

-2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 4'üncü sınıf öğrencisi katıldı.

Bakanlık, ilk kez kapsamlı bir araştırma yaptı. (AA)Bakanlık, ilk kez kapsamlı bir araştırma yaptı. (AA)

-SABAH'ın elde ettiği araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.

-Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu dijital cihazları karşısında uyuyabiliyor. Ekran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.

-Henüz 9-11 yaşlarında olan bu öğrencilerin büyük bir kısmı günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeli hissediyorlar. İşte araştırmanın sonuçlarından çarpıcı veriler:

ʺEkran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.ʺ (AA)ʺEkran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.ʺ (AA)

-Bulgulara göre, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yüzde 60'ı, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlarını kapatır kapatmaz tekrar erişim arzusuna kapılıyor. Öğrencilerin yüzde 40.8'i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 643'ü, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlar olmadan bir gün geçirme konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti.

-Öğrencilerin büyük bölümü dijital ortamda akranlarıyla sosyalleşmeyi tercih ediyor.

ʺÖğrencilerin yüzde 40.5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla ʺher zamanʺ vakit geçirdiğini belirttiʺ (AA)ʺÖğrencilerin yüzde 40.5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla ʺher zamanʺ vakit geçirdiğini belirttiʺ (AA)

-Öğrencilerin yüzde 40.5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla "her zaman" vakit geçirdiğini belirtirken, yüzde 45.9'u ise bunu "bazen" yaptığını ifade etti.
Öğrencilerin yüzde 13.6'sı dijital platformlarda akranlarıyla hiçbir zaman vakit geçirmiyor.

Psikososyal gelişimleri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu (AA)Psikososyal gelişimleri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu (AA)

DÜZENLEME ŞART
Araştırma verileri, öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının, günlük yaşam becerileri, psikososyal gelişimleri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu doğrultuda, bilinçli teknoloji kullanımını teşvik edecek stratejilerin geliştirilmesi, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve dijital farkındalık çalışmalarının artırılması için koruyucu önleyici sistemlerin güçlendirilmesi yönünde etkin çok paydaşlı işbirliklerinin geliştirilmesi öneriliyor.

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Çocuklara verilen dijital zehir: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar Çocuklara verilen dijital zehir: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar Çocuklara verilen dijital zehir: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

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