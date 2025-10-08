Bakan Tekin’den yeni eğitim modeline ilişkin açıklama

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilen fuarda eğitimde erken yaşların önemine dikkat çeken Bakan Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara Kitap Fuarı; söyleşiler, imza günleri, kültürel ve çocuk etkinlikleri yer aldı. Bunun yanı sıra yüzlerce yayınevi ve binlerce kitap okurlarla buluştu. Her yaştan okurun ilgisini çekecek programla dolu olan fuar, kitap dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirdi. Etkinliklerin yanı sıra, çeşitli yayınevlerinin stantları aracılığıyla okurlar, yeni kitapları keşfetme ve favori yazarlarıyla tanışma fırsatı buldu. Düzenlenen fuara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik ederek stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Bakan Tekin, Orion standında kendi yazdığı kitapları imzalayarak gençlere hediye etti.



"ÖNCE YAŞANAN TARTIŞMALARA CEVAP VERSİNLER"



Fuar gezisinin ardından yeni eğitim modeli ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yeni eğitim modeli hakkında muhalefet tarafından gelen eleştiriye karşı, "Özellikle ana muhalefet; toplumda doğruyu, gerçeği, demokrasiyi bir eğitimci rolü olarak da oynaması gerekiyor. Dolayısıyla kendi kişisel pozisyonlarını güçlendirmek için, meşru tartışmalı genel başkanlığını gölgelemek için, belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gölgelemek için çocuklarımızla, gençlerimizle ezbere, bilmeden, hüküm yürüterek, bilmeden, konuşmadan, bizimle herhangi bir şey tartışmadan böyle cümleler sarf etmesi olgunluk açısından gerçekten üzüntü verici. İçinde bulundukları tartışma ortamı bir şekilde süreci manipüle etmeyi, gerçekler üzerinde konuşmak yerine spekülatif şeyler söylemeye devam etsinler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerde yürüyen yolsuzluklar, çöplerle ilgili İzmir'de yaşanan tartışmalara cevap vermek yerine bu türden spekülatif şeyler söylemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARIMIZIN BECERİ KAZANMASINI İSTİYORUZ"



Türkiye'deki eğitim modelinin çağdaş bir boyuta ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Tekin, şu açıklamalara yer verdi:



"12 yıllık zorunlu eğitim dahil olmak üzere attığımız bütün adımlarda, dünyada genel anlamda bizim muadilimiz olan modern ülkelerde yürüyen tartışmalar, yürüyen süreç her neyse biz de Türkiye'de aynı şeyleri yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bunu geçtiğimiz yıl müfredatla ilgili çalışmalarda yapmıştık. Bu yıl zorunlu eğitimle ilgili tartışmalarda da aynı şeyi yapıyoruz. Küçük yaşta çocukların gidip 'onların' ifade ettikleri gibi çocuk işçiliği teşvik edecek şekilde çalışmaları hiç ifade etmedik. Biz tam tersine çocuklarımızın beceri kazanmasını istiyoruz. Hayata bir an önce hatırlayabilecek düzeyden, yaşamdan kopmadan, yaşamın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını istiyoruz. Muhalefet boş konuşmalar yerine kendi pozisyonlarını, kendi meşruiyetlerini gölgeleyecek tartışmalar yerine, gerçek şeyler üzerinde odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisinde toplumsal hayata dahil olsunlar. Arzumuz bu. Bununla ilgili önerilerimiz var bizim. Bu öneriler kabinede konuşacağız."