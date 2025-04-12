Bakan Tekin: Öğretmen öğrenci oranı OECD ortalamalarının üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" panelinde konuştu. Türkiye'nin eğitimde son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Bakan Tekin, özellikle öğretmen sayılarındaki artış ve eğitim programlarının yeniden yapılandırılmasıyla, uluslararası göstergelerde dikkat çeken bir noktaya ulaşıldığını belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ…

Bakan Tekin, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıtarak, bu modelin merkezine insanı alan, erdemli ve değerlere saygılı bireyler yetiştirme vizyonu taşıdığını söyledi. Eğitim sistemini, sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda barış, insan hakları ve temel özgürlükler gibi evrensel değerlere hizmet edecek şekilde yeniden tasarladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE OECD ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Eğitim göstergelerine dair çarpıcı veriler paylaşan Bakan Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye'nin OECD ortalamalarının üzerine çıktığını söyledi. İlkokullarda bu sayının 18, ortaokullarda 14, liselerde ise 13 olduğunu aktaran Tekin, "Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri olarak tanımlanıyor" dedi.

GÖÇMENLERE VE AZINLIKLARA EŞİT EĞİTİM

Türkiye'de hem vatandaşlara hem de sığınmacılara eşit ve adil bir eğitim hizmeti sunulduğunu belirten Tekin, farklı etnik ve dini gruplara da inançları doğrultusunda sağlıklı bir eğitim imkânı sağlandığını dile getirdi. Bu yaklaşımın uluslararası raporlarda da karşılık bulduğunu söyledi.

EĞİTİM, BARIŞA AÇILAN BİR KAPI OLMALI

Panelde konuşulan konuların sadece temennide kalmaması gerektiğini belirten Bakan Tekin, "Konuşmak yetmez, somut adımlar atmalıyız" diyerek barışın, insan haklarının ve temel özgürlüklerin eğitimle mümkün kılınabileceğini ifade etti. Eğitim sisteminin düşmanlıkları değil, ortak değerleri beslemesi gerektiğini vurguladı.