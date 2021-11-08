AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2021-202 güz dönemi vize sınavı yaklaşıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. AUZEF vize sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Vize sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açıldığı bildirilmişti. Buna göre, 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı giriş belgeleri bu hafta içerisinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri belli olur olmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.