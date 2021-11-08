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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Vize sınavı ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Vize sınavı ne zaman?

AUZEF sınav giriş yerleri için araştırmalar sürüyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek güz dönemi vize sınavının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. İstanbul Üniversitesi tarafından sınav giriş belgeleri hakkında açıklama geldi. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Vize sınavı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2021-202 güz dönemi vize sınavı yaklaşıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. AUZEF vize sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Vize sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açıldığı bildirilmişti. Buna göre, 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı giriş belgeleri bu hafta içerisinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri belli olur olmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.

• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

• Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

• Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

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