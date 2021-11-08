10 Kasım okullar tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. 10 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte okulların tatil olup olmayacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım Çarşamba okullar tatil mi? 10 Kasım'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte haberin detayları...

10 KASIM'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, bu sene çarşamba gününe gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için, eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü de devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde saygıyla anılacak.

10 KASIM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.