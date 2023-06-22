AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılan bitirme/final sınavı sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran 9-10-11 ve 16-17-18'de yapılan çevrimiçi sınavlarda bir ders kapsamındaki tüm kazanımlardan sorumlu tutulan öğrenciler ders başarı notlarını %70 etkileyecek bitirme sınavına girmişlerdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak.
AUZEF final sınavları sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ
AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.
SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevrim içi Bitirme sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır.
İtiraz ettiğiniz dersin sınavında karşınıza gelen soru numarasını (sırasını) yazmayı unutmayınız. Sınav soru itirazının değerlendirmeye alınabilmesi için doğru kategorilerin seçilmesine, zorunlu tüm alanların doldurulmasına ve itiraz gerekçesinin açık şekilde yazılmasına dikkat ediniz.
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- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
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