"AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran 9-10-11 ve 16-17-18'de yapılan çevrimiçi sınavlarda bir ders kapsamındaki tüm kazanımlardan sorumlu tutulan öğrenciler ders başarı notlarını %70 etkileyecek bitirme sınavına girmişlerdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?