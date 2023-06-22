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AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?

"AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları açıklandı ve derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna girerek dönemi daha iyi tamamlamak istiyor. Peki, AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?

"AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında yapılacak. 6 haftalık eğitimden sonra öğrenciler sınava girecek. Peki, AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

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