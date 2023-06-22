"AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında yapılacak. 6 haftalık eğitimden sonra öğrenciler sınava girecek. Peki, AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak 2023? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?