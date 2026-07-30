GSB'den gençlere dijital destek: e-Rehberlik Sistemi ile ücretsiz meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığının geliştirdiği e-Rehberlik Sistemi, 15-29 yaş grubundaki gençlerin kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve becerilerini bilimsel araçlarla değerlendiriyor. Sistem, doğrudan meslek seçmek yerine kişiye uygun alanları gösteriyor; gençleri ücretsiz eğitimlere yönlendirmeyi ve istihdam risklerini erken belirlemeyi amaçlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite tercihi yapan ve kariyer yönünü belirlemeye çalışan 15-29 yaş arasındaki gençlere e-Rehberlik Sistemi üzerinden bilimsel değerlendirme desteği sunuyor. Beş farklı envanterle çalışan sistem, kullanıcıya tek bir meslek dayatmıyor. Güçlü yönleri, gelişime açık becerileri ve başarı ihtimalinin yüksek olduğu alanları ortaya koyuyor. Böylece gençler eğitim ve kariyer kararlarını kişisel özelliklerine dayalı verilerle şekillendirebiliyor.
E-REHBERLİK SİSTEMİ BEŞ ALANDA DEĞERLENDİRME YAPIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Rehberlik Sistemi, gençlerin eğitim ve kariyer planlarını daha bilinçli yapmasına destek olmak amacıyla hazırlandı.
Sistemde kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve mesleki beceri olmak üzere beş ayrı değerlendirme aracı bulunuyor. Envanterler, özellikle üniversite tercihi yapan öğrenciler ile meslek seçme aşamasındaki gençlere kişisel özelliklerini tanıma imkanı sağlıyor.
e-Rehberlik Sistemi, kullanıcıya doğrudan belirli bir mesleği seçmesini söylemiyor. Değerlendirme sonuçlarında kişinin hangi alanlarda daha başarılı ve uyumlu olabileceği ile geliştirmesi gereken kişisel, sosyal ve mesleki beceriler gösteriliyor.
Bu yapı sayesinde meslek seçimi yalnızca sınav puanı, popüler bölümler veya çevre yönlendirmesi üzerinden yapılmıyor. Gençlerin karar verirken kendi ilgi, yetenek ve değerlerini de dikkate alması amaçlanıyor.
50 BİN GENÇLE ÜÇ YILLIK BİLİMSEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
Sistemde kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarının bilimsel geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yaklaşık 50 bin gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar üç yılda tamamlandı.
İlk aşamada gençlerin psikolojik özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini ölçen araçlar hazırlandı. Bu envanterler 15-29 yaş grubunun özelliklerine göre geliştirildi.
İkinci aşamada ise farklı testlerden elde edilen sonuçları ortak bir modelde birleştiren algoritmalar geliştiriliyor. Böylece kişilik, ilgi ve yetenek sonuçlarının ayrı ayrı değil, birbiriyle ilişkili biçimde değerlendirilmesi hedefleniyor.
Bütüncül değerlendirme modeli, benzer ilgi alanlarına sahip iki kişinin farklı yetenek ve kişilik özellikleri nedeniyle farklı kariyer alanlarına yönelebileceğini göstermeyi amaçlıyor.