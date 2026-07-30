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GSB'den gençlere dijital destek: e-Rehberlik Sistemi ile ücretsiz meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GSB'den gençlere dijital destek: e-Rehberlik Sistemi ile ücretsiz meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının geliştirdiği e-Rehberlik Sistemi, 15-29 yaş grubundaki gençlerin kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve becerilerini bilimsel araçlarla değerlendiriyor. Sistem, doğrudan meslek seçmek yerine kişiye uygun alanları gösteriyor; gençleri ücretsiz eğitimlere yönlendirmeyi ve istihdam risklerini erken belirlemeyi amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite tercihi yapan ve kariyer yönünü belirlemeye çalışan 15-29 yaş arasındaki gençlere e-Rehberlik Sistemi üzerinden bilimsel değerlendirme desteği sunuyor. Beş farklı envanterle çalışan sistem, kullanıcıya tek bir meslek dayatmıyor. Güçlü yönleri, gelişime açık becerileri ve başarı ihtimalinin yüksek olduğu alanları ortaya koyuyor. Böylece gençler eğitim ve kariyer kararlarını kişisel özelliklerine dayalı verilerle şekillendirebiliyor.

GSB e-Rehberlik Sistemi, gençlerin kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve becerilerini analiz ederek eğitim ve kariyer kararlarına bilimsel destek sunuyor. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)GSB e-Rehberlik Sistemi, gençlerin kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve becerilerini analiz ederek eğitim ve kariyer kararlarına bilimsel destek sunuyor. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

E-REHBERLİK SİSTEMİ BEŞ ALANDA DEĞERLENDİRME YAPIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Rehberlik Sistemi, gençlerin eğitim ve kariyer planlarını daha bilinçli yapmasına destek olmak amacıyla hazırlandı.

Sistemde kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve mesleki beceri olmak üzere beş ayrı değerlendirme aracı bulunuyor. Envanterler, özellikle üniversite tercihi yapan öğrenciler ile meslek seçme aşamasındaki gençlere kişisel özelliklerini tanıma imkanı sağlıyor.

e-Rehberlik Sistemi, kullanıcıya doğrudan belirli bir mesleği seçmesini söylemiyor. Değerlendirme sonuçlarında kişinin hangi alanlarda daha başarılı ve uyumlu olabileceği ile geliştirmesi gereken kişisel, sosyal ve mesleki beceriler gösteriliyor.

Bu yapı sayesinde meslek seçimi yalnızca sınav puanı, popüler bölümler veya çevre yönlendirmesi üzerinden yapılmıyor. Gençlerin karar verirken kendi ilgi, yetenek ve değerlerini de dikkate alması amaçlanıyor.

Sistemde kullanılan değerlendirme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, yaklaşık 50 bin gencin katılımıyla üç yılda tamamlandı.Sistemde kullanılan değerlendirme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, yaklaşık 50 bin gencin katılımıyla üç yılda tamamlandı.

50 BİN GENÇLE ÜÇ YILLIK BİLİMSEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Sistemde kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarının bilimsel geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yaklaşık 50 bin gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar üç yılda tamamlandı.

İlk aşamada gençlerin psikolojik özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini ölçen araçlar hazırlandı. Bu envanterler 15-29 yaş grubunun özelliklerine göre geliştirildi.

İkinci aşamada ise farklı testlerden elde edilen sonuçları ortak bir modelde birleştiren algoritmalar geliştiriliyor. Böylece kişilik, ilgi ve yetenek sonuçlarının ayrı ayrı değil, birbiriyle ilişkili biçimde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Bütüncül değerlendirme modeli, benzer ilgi alanlarına sahip iki kişinin farklı yetenek ve kişilik özellikleri nedeniyle farklı kariyer alanlarına yönelebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Kişiye Uyarlanmış Bilgisayar Testi yöntemi, soruları verilen yanıtlara göre değiştirerek değerlendirmelerin yaklaşık 20-25 soruda tamamlanmasını sağlıyor.Kişiye Uyarlanmış Bilgisayar Testi yöntemi, soruları verilen yanıtlara göre değiştirerek değerlendirmelerin yaklaşık 20-25 soruda tamamlanmasını sağlıyor.

KİŞİYE UYARLANAN TESTLER SÜREYİ KISALTIYOR

e-Rehberlik Sistemi'nde "Kişiye Uyarlanmış Bilgisayar Testi" olarak adlandırılan Computer Adaptive Testing-CAT teknolojisi kullanılıyor.

Sistem, kullanıcının verdiği her cevaba göre sonraki soruyu anlık olarak belirliyor. Binlerce soruluk havuzdan seçilen içerikler, her genç için farklı bir değerlendirme oluşturuyor.

Bu yöntemle kullanıcıların yaklaşık 20-25 soruyu yanıtlaması yeterli oluyor. Geleneksel yöntemlerle daha uzun sürebilen ölçümler, kişiye uyarlanan test modeli sayesinde daha kısa sürede tamamlanabiliyor.

Soruların verilen cevaplara göre değişmesi, kullanıcıya gereğinden kolay veya zor sorular yöneltilmesini azaltıyor. Böylece daha az soruyla güvenilir bir değerlendirme yapılması amaçlanıyor.

Değerlendirme sonuçları doğrultusunda gençler, GSB ve diğer kamu kurumlarının ücretsiz eğitim, beceri geliştirme ve kariyer programlarına yönlendiriliyor.Değerlendirme sonuçları doğrultusunda gençler, GSB ve diğer kamu kurumlarının ücretsiz eğitim, beceri geliştirme ve kariyer programlarına yönlendiriliyor.

GENÇLER İHTİYAÇLARINA UYGUN EĞİTİMLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Sistem yalnızca kişisel özellikleri analiz etmekle sınırlı kalmıyor. Gençler, değerlendirme sonuçlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarının ücretsiz eğitim programlarına yönlendiriliyor.

İnternet tabanlı eğitimler, sanal sınıflar, yüz yüze programlar ve gençlik kamplarındaki uygulamalı faaliyetlerle yaşam ve meslek becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakanlığa bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 1 milyon öğrenciye de üniversite müfredatının yanında mesleki ve kültürel gelişimi destekleyen kurslar sunuluyor.

Bu yönlendirmeler, gençlerin yalnızca hangi alana uygun olduklarını öğrenmesini değil, eksik becerilerini geliştirebilecekleri programlara ulaşmasını da sağlayacak.

Planlanan erken uyarı modeliyle gençlerin eğitim alanı, kişisel özellikleri ve sosyoekonomik durumu birlikte değerlendirilerek işsizlik risklerinin önceden belirlenmesi hedefleniyor.Planlanan erken uyarı modeliyle gençlerin eğitim alanı, kişisel özellikleri ve sosyoekonomik durumu birlikte değerlendirilerek işsizlik risklerinin önceden belirlenmesi hedefleniyor.

İSTİHDAM RİSKLERİ İÇİN ERKEN UYARI MODELİ KURULACAK

e-Rehberlik Sistemi'nin ilerleyen aşamalarında gençlerin iş hayatında karşılaşabileceği risklerin önceden belirlenmesi planlanıyor.

Bu kapsamda gençlerin eğitim gördüğü alanın istihdam imkanları, kişisel özellikleri ve sosyoekonomik koşulları birlikte değerlendirilecek. İşsizlik riski yüksek görülen gruplar için erken uyarı ve takip mekanizması işletilecek.

Risk grubundaki gençlerin uygun eğitim ve beceri programlarına yönlendirilmesiyle istihdam imkanlarının artırılması hedefleniyor.

81 İLİN YETENEK VE BECERİ HARİTASI ÇIKARILACAK

e-Rehberlik Sistemi'nden elde edilen veriler kullanılarak 81 ilin ilgi, yetenek, mesleki değer ve beceri haritalarının hazırlanması hedefleniyor.

Bölgesel veriler, eğitim yatırımları ile insan kaynağı planlarının illerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesinde kullanılacak. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklerle gençlerin potansiyelinin daha doğru eşleştirilmesi amaçlanıyor.

Örneğin belirli bir bölgede dijital becerilere ilgisi yüksek gençlerin yoğunlaşması, o ilde açılacak eğitimlerin ve desteklenecek sektörlerin belirlenmesine katkı sağlayabilecek.

Sistem bu yönüyle yalnızca bireysel kariyer rehberliği değil, uzun vadeli eğitim ve istihdam politikaları için de veri üretecek.

Özel sektörde ücretli sunulan kapsamlı kariyer envanterleri 15-29 yaş arasındaki gençlere ücretsiz ulaştırılıyor.Özel sektörde ücretli sunulan kapsamlı kariyer envanterleri 15-29 yaş arasındaki gençlere ücretsiz ulaştırılıyor.

KARİYER ENVANTERLERİ GENÇLERE ÜCRETSİZ SUNULACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel sektörde ücret karşılığında sunulan kapsamlı kariyer envanterlerini 15-29 yaş grubundaki gençlere ücretsiz ulaştırmayı hedefliyor.

Bakanlığın hesaplamasına göre özel sektörde her biri yaklaşık 2-3 bin lira değerinde olan değerlendirmelerin toplam hizmet karşılığı kullanıcı başına yaklaşık 10 bin liraya ulaşabiliyor.

Yıllık 1 milyon kullanıcı hedefinin gerçekleşmesi durumunda sistemin yaklaşık 10 milyar liralık sosyal değer üretmesi bekleniyor. Bu rakam doğrudan bir kamu harcamasını veya gençlere yapılacak nakit ödemeyi değil, ücretsiz sunulacak hizmetlerin tahmini karşılığını ifade ediyor.

Uzun vadeli katkının ise gençlerin doğru eğitimlerle buluşması, yeteneklerine uygun alanlara yönelmesi ve istihdama katılımının güçlenmesiyle ortaya çıkması öngörülüyor.

e-Rehberlik Sistemi’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillere uyarlanarak uluslararası kullanıma açılması hedefleniyor.e-Rehberlik Sistemi’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillere uyarlanarak uluslararası kullanıma açılması hedefleniyor.

SİSTEMİN FARKLI DİLLERE UYARLANMASI PLANLANIYOR

e-Rehberlik Sistemi'nin üçüncü aşamasında değerlendirme araçlarının Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için uyarlanması planlanıyor.

Orta vadede Arapça ve İngilizce başta olmak üzere farklı dil seçeneklerinin sisteme eklenmesi hedefleniyor. Böylece uygulamanın uluslararası ölçekte kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Yurt dışındaki yetenekli gençlerin sistem aracılığıyla belirlenmesi ve Türkiye Bursları gibi programlara yönlendirilmesi de çalışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

E-REHBERLİK SİSTEMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Soru
Cevap
e-Rehberlik Sistemi kimler için hazırlandı?
e-Rehberlik Sistemi, 15-29 yaş arasındaki gençlere yönelik hazırlandı. Üniversite tercihi yapanlar ile eğitim ve kariyer yönünü belirlemeye çalışan gençler sistemden yararlanabilecek.
e-Rehberlik Sistemi ücretsiz mi?
e-Rehberlik Sistemi gençlere ücretsiz sunuluyor. Bakanlık, özel sektörde ücretli olan kariyer değerlendirme araçlarını Türkiye genelindeki gençlere ulaştırmayı planlıyor.
e-Rehberlik Sistemi doğrudan meslek öneriyor mu?
Hayır, e-Rehberlik Sistemi kullanıcıya doğrudan belirli bir meslek seçmesini söylemiyor. Kişinin ilgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerine göre uygun olabileceği alanları gösteriyor.
e-Rehberlik Sistemi testi kaç sorudan oluşuyor?
e-Rehberlik Sistemi'ndeki değerlendirmeler yaklaşık 20-25 soruyla tamamlanabiliyor. Sorular, kullanıcının verdiği cevaplara göre anlık olarak değişiyor.
e-Rehberlik Sistemi hangi özellikleri ölçüyor?
e-Rehberlik Sistemi kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve mesleki beceri olmak üzere beş alanı değerlendiriyor. Sonuçlar, kişinin güçlü yönleri ile geliştirmesi gereken becerileri birlikte gösteriyor.
e-Rehberlik Sistemi sonuçları ne işe yarıyor?
e-Rehberlik Sistemi sonuçları, gençlerin eğitim ve kariyer seçeneklerini kişisel özelliklerine göre değerlendirmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun ücretsiz eğitim programlarına da yönlendirilebiliyor.

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