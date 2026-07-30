Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite tercihi yapan ve kariyer yönünü belirlemeye çalışan 15-29 yaş arasındaki gençlere e-Rehberlik Sistemi üzerinden bilimsel değerlendirme desteği sunuyor. Beş farklı envanterle çalışan sistem, kullanıcıya tek bir meslek dayatmıyor. Güçlü yönleri, gelişime açık becerileri ve başarı ihtimalinin yüksek olduğu alanları ortaya koyuyor. Böylece gençler eğitim ve kariyer kararlarını kişisel özelliklerine dayalı verilerle şekillendirebiliyor.

GSB e-Rehberlik Sistemi, gençlerin kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve becerilerini analiz ederek eğitim ve kariyer kararlarına bilimsel destek sunuyor. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

E-REHBERLİK SİSTEMİ BEŞ ALANDA DEĞERLENDİRME YAPIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Rehberlik Sistemi, gençlerin eğitim ve kariyer planlarını daha bilinçli yapmasına destek olmak amacıyla hazırlandı.

Sistemde kişilik, ilgi, yetenek, mesleki değer ve mesleki beceri olmak üzere beş ayrı değerlendirme aracı bulunuyor. Envanterler, özellikle üniversite tercihi yapan öğrenciler ile meslek seçme aşamasındaki gençlere kişisel özelliklerini tanıma imkanı sağlıyor.

e-Rehberlik Sistemi, kullanıcıya doğrudan belirli bir mesleği seçmesini söylemiyor. Değerlendirme sonuçlarında kişinin hangi alanlarda daha başarılı ve uyumlu olabileceği ile geliştirmesi gereken kişisel, sosyal ve mesleki beceriler gösteriliyor.

Bu yapı sayesinde meslek seçimi yalnızca sınav puanı, popüler bölümler veya çevre yönlendirmesi üzerinden yapılmıyor. Gençlerin karar verirken kendi ilgi, yetenek ve değerlerini de dikkate alması amaçlanıyor.