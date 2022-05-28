ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
ATA AÖF final sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Final sınavına katılacak öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yüz yüze gerçekleştirilen final sınavının sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF final sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs'ta yapılacak. Açıköğretimde eğitimini sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Final sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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