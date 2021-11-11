AÖL’den mezun olmayı bekleyenler dikkat! Açık lisede mezuniyet için o şart kaldırıldı! AÖL’den nasıl mezun olunur?

AÖL mezuniyet şartları neler? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler için müjdeli haber geldi. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile mezuniyet şartlarının değiştiği bildirildi. Peki, açık lise mezuniyet şartları neler? AÖL'den nasıl mezun olunur? İşte haberin detayları...

AÖL'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ

MEB'den yapılan açıklamaya göre, AÖL'de 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyet için gerekli 8 dönem şartının kaldırıldığı, 18 yaş altı için ise mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edileceği bildirildi.