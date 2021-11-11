AÖL'den mezun olmayı bekleyenler dikkat! Açık lisede mezuniyet için o şart kaldırıldı! AÖL'den nasıl mezun olunur?
AÖL mezuniyet şartları neler? Açık lisede eğitim gören yüz binlerce öğrenciye müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile mezuniyette o şartın kaldırıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından AÖL mezuniyet şartları araştırılmaya başlandı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık lise mezuniyet şartları neler? AÖL'den nasıl mezun olunur? İşte cevaplar...
AÖL mezuniyet şartları neler? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler için müjdeli haber geldi. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile mezuniyet şartlarının değiştiği bildirildi. Peki, açık lise mezuniyet şartları neler? AÖL'den nasıl mezun olunur? İşte haberin detayları...
AÖL'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ
MEB'den yapılan açıklamaya göre, AÖL'de 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyet için gerekli 8 dönem şartının kaldırıldığı, 18 yaş altı için ise mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edileceği bildirildi.
MEZUNİYET İÇİN ŞARTLARI TAMAMLAYANLAR...
Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.
18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkân sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şu açıklamada bulundu:
"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkân sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek."
18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarında bir sonraki aşamaya geçişlerindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
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- AÖL'den mezun olmayı bekleyenler dikkat! Açık lisede mezuniyet için o şart kaldırıldı! AÖL'den nasıl mezun olunur?
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