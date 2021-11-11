ALES sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM takvimi
ALES ne zaman yapılacak? 2021 ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınava nerede katılacaklarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sınav giriş yerlerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, ALES sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte haberin detayları...
ALES sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ALES/3 için hazırlık yapan adaylar sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Peki, ALES sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte cevaplar...
ALES SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
2021 ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021 ALES/3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
21 Kasım'da gerçekleştirilecek 2021 ALES/3 sınavının sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
ALES'TE BUNLARA DİKKAT!
Sınav süresince adayların;
* Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
* Salondaki görevlilere soru sormaları,
* Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
* Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
* Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
* Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
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