AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri hangi ayda, nasıl yapılacak?

2. 1. Maddeki işlem tamamlandıktan sonra, 1. Maddedeki öğrenciler ile özel durumu "tutuklu veya hükümlü " olup; 2021-1 dönemi olmasına rağmen sınava giremeyen veya sınav sonucu boş olan öğrencilere yine 2022 Mayıs Ayı içerisinde merkezimiz tarafından 2021-1 dönemi dersleri atanacaktır.

3. Bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için cezaevlerinde görevli öğretmenlerin, öğrencilerin durumlarını (özel durum, cezaevi bilgisi, cezaevi gurubu vb. ) anlık olarak güncel tutmaları gerekmektedir. Cezaevinde görevli öğretmenler istatistik menüsü altındaki "cezaevi istatistik" sekmesinden kendi cezaevlerinde olan tüm öğrencileri görebilmektedir.