AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri hangi ayda, nasıl yapılacak?
AÖL sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri hangi ayda, nasıl yapılacak, Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2022 / 3. Dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl uygulanacağını açıkladı. Yayımlanan takvimde AÖL sınavlarının hangi ay yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri hangi ayda, nasıl yapılacak?
AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri hangi ayda, nasıl yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının 3. Dönem AÖL sınavları hakkında araştırmalar başladı. Öğrenciler, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak sorularına cevap arıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri hangi ayda, nasıl yapılacak?
AÖL SINAV TARİHLERİ 2022 / 3. DÖNEM NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları Temmuz ayında uygulanacak. Sınav tarihleri netleştiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açık lise sınavları online olarak uygulanacak.
CEZAEVLERİ KURUM ÖĞRETMENLERİNİN DİKKATİNE
Cezaevlerinde pandemi sebebiyle yapılamayan Açık Öğretim Lisesi 2021-1 Dönemi Sınavları Bakan Onayı doğrultusunda 1 Haziran 2022 -30 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Bu kapsamda,
1. 2022 Mayıs Ayı içerisinde merkezimiz tarafından özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olup; ilk dönemi 2021-1 öncesi olup, 2021-1 dönemi olmayan öğrencilere bu hafta içerisinde otomatik olarak 2021-1 dönemleri açılacaktır.
2. 1. Maddeki işlem tamamlandıktan sonra, 1. Maddedeki öğrenciler ile özel durumu "tutuklu veya hükümlü " olup; 2021-1 dönemi olmasına rağmen sınava giremeyen veya sınav sonucu boş olan öğrencilere yine 2022 Mayıs Ayı içerisinde merkezimiz tarafından 2021-1 dönemi dersleri atanacaktır.
3. Bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için cezaevlerinde görevli öğretmenlerin, öğrencilerin durumlarını (özel durum, cezaevi bilgisi, cezaevi gurubu vb. ) anlık olarak güncel tutmaları gerekmektedir. Cezaevinde görevli öğretmenler istatistik menüsü altındaki "cezaevi istatistik" sekmesinden kendi cezaevlerinde olan tüm öğrencileri görebilmektedir.
Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra cezaevine yeni giren ve 2021-1 dönemi olmayan (ilk dönemi 2021-1 öncesi olan öğrenciler) veya dönemi olmasına rağmen sınav sonucu olmayan öğrencilerin yine özel durumları anlık olarak güncellenmelidir. Bu öğrenciler 2021-1 dönemi online sınavları başlasa dahi, sınavın son gününe kadar merkezimize bildirildiği takdirde bu öğrencilerinde 2021-1 dönemi online sınavına girişleri sağlanacaktır.
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