AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise 3. dönem sınavları 20-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak düzenlendi. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 20-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI SONA ERDİ!
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, 20 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 29 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla sona erdi. Söz konusu sınavlar, online (çevrim içi) olarak gerçekleştirildi.
AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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