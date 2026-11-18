KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Ortaöğretim sınav sonuçları sınava giren lise mezunu kamu personeli adayları tarafından merakla bekleniyor. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanması beklenen tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kılavuzunda yer alıyor.

19 Kasım Perşembe günü sınav sonuç tarihi olarak ÖSYM tarafından ilan edildi. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM kılavuzuna göre yarın açıklanacak.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi ve 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda 254 merkezde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı. Sınav organizasyonunda 415 bin 502 görevli yer alırken, 32 bin 806 emniyet görevlisi güvenliği sağlamak üzere sahada bulundu. Sınava 11 bin 984 engelli aday katıldı. Sınav sonuçları 2 yıl geçerli olacak.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) e-Devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabiliyor.