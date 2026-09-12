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MEB Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 1. dönem kayıtlarını başlattı: Son gün 12 Ekim

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 1. dönem kayıtlarını başlattı: Son gün 12 Ekim

MEB, Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecini başlattı. İşlemler 11 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabiliyor. Başvuru yeri okul türüne göre değişirken, kayıtlı öğrenciler MEBİM veya Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden de kayıt yenileyebiliyor.

Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler işlemlerini 12 Ekim 2026'ya kadar tamamlayabiliyor. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapılırken, imam hatip ve mesleki açık öğretim liselerinde işlemler yüz yüze eğitim verilen okul veya kurumlar üzerinden yürütülüyor.

Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

AÇIK ÖĞRETİM OKULLARINDA KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt süreci başladı. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile mevcut kaydını yenileyecek öğrenciler, işlemlerini 11 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlayabiliyor.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi kayıtları halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde, imam hatip ve mesleki açık öğretim lisesi işlemleri ise yüz yüze eğitim verilen kurumlarda yapılıyor.Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi kayıtları halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde, imam hatip ve mesleki açık öğretim lisesi işlemleri ise yüz yüze eğitim verilen kurumlarda yapılıyor.

BAŞVURU YERİ OKUL TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Açık Öğretim Ortaokulu ile Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise yüz yüze eğitim verilen okul veya kurumlar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kayıtlı öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini MEBİM Çağrı Merkezi veya Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.Kayıtlı öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini MEBİM Çağrı Merkezi veya Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.

KAYITLI ÖĞRENCİLER İŞLEMLERİNİ UZAKTAN DA YAPABİLİR

Açık öğretim okullarında halihazırda kayıtlı olan öğrenciler için farklı işlem seçenekleri de bulunuyor. Öğrenciler, MEBİM (444 0 632) Çağrı Merkezi üzerinden veya Bilgi Yönetim Sistemlerine T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Açık öğretim 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 tarihinde okullarda basılı evrakla uygulanacak.Açık öğretim 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 tarihinde okullarda basılı evrakla uygulanacak.

YAZILI SINAVLAR 20 ARALIK'TA YAPILACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 tarihinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri yazılı sınava bir oturum halinde katılacak. Açık öğretim liselerinde ise sınavlar iki oturum halinde uygulanacak.

e-Sınav randevusu alan açık öğretim öğrencileri, 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde sınava girecek.e-Sınav randevusu alan açık öğretim öğrencileri, 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde sınava girecek.

E-SINAV SÜRECİ 28 KASIM'DA BAŞLAYACAK

e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınav süreci 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasını kapsıyor. Bu öğrencilerin sınavları belirlenen tarihlerde e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Açık öğretim okullarının 1. dönem sınav sürecinin ardından sonuçlar 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak.

Açık öğretim okullarının 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak.Açık öğretim okullarının 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak.

AÇIK ÖĞRETİM 2026-2027 KAYIT VE SINAV TAKVİMİ

Konu
Bilgi
Açık Öğretim Okulları Eğitim Öğretim Dönemi
2026-2027 1. dönem
Yeni Kayıt Başlangıcı
11 Eylül 2026
Kayıt Yenileme Başlangıcı
11 Eylül 2026
Son Kayıt Tarihi
12 Ekim 2026
Açık Öğretim Ortaokulu ve Lisesi Başvuru Yeri
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri
Açık Öğretim İmam Hatip ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi
Yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlar
Yazılı Sınav Tarihi
20 Aralık 2026
e-Sınav Tarihleri
28 Kasım 2026-18 Ocak 2027
Sınav Sonucu
21 Ocak 2027

#MEB #Açık Öğretim Okulları
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