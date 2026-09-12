MEB, Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecini başlattı. İşlemler 11 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabiliyor. Başvuru yeri okul türüne göre değişirken, kayıtlı öğrenciler MEBİM veya Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden de kayıt yenileyebiliyor.

Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler işlemlerini 12 Ekim 2026'ya kadar tamamlayabiliyor. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapılırken, imam hatip ve mesleki açık öğretim liselerinde işlemler yüz yüze eğitim verilen okul veya kurumlar üzerinden yürütülüyor.

Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv) AÇIK ÖĞRETİM OKULLARINDA KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Açık Öğretim Okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt süreci başladı. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile mevcut kaydını yenileyecek öğrenciler, işlemlerini 11 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlayabiliyor.