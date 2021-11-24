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Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...

Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav tarihleri ve uygulanış şeklinde gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konu hakkında beklenen açıklamayı yaptı. İşte, Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...

Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini açıkladı. Diğer yandan adaylar sınavların uygulanış şeklini merak ediyor. İşte, Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak?

AÖL SINAV NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.

1) Öğrenciler 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır.

2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.

3) Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)

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