Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...

Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini açıkladı. Diğer yandan adaylar sınavların uygulanış şeklini merak ediyor. İşte, Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak?

AÖL SINAV NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.