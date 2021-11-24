Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...
Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav tarihleri ve uygulanış şeklinde gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konu hakkında beklenen açıklamayı yaptı. İşte, Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...
Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini açıkladı. Diğer yandan adaylar sınavların uygulanış şeklini merak ediyor. İşte, Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak?
AÖL SINAV NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?
1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.
1) Öğrenciler 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır.
2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.
3) Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...
- Sözleşmeli er alımı ne zaman 2022? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personel alımı yapılacak mı? İşte başvuru şartları...
- Bu zeka testi sosyal medyayı sallıyor! Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz?
- MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden Görkem Demiral'ın ablası bakın kim çıktı! O da yarışmaları teker teker gezmiş
- Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Öğretmenler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları... Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar!
- 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri... Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri!
- Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir? Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri!
- Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...