PTT 2022 personel alımı ne zaman, hangi tarihte? PTT memur alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak?
PTT 2023 yılında kadar tam 55 bin personel alımı yapacağını duyurdu. İlk 5 bin alımın 2020 yılında yapılması beklenirken son 2 yıl boyunca hiçbir alım gerçekleşmedi. Koronavirüs salgını nedeniyle alımların ertelendiği düşünülürken gözler 2023 yılına çevrildi. İş arayışında olan milyonlarca kişinin gözü kulağı PTT personel alımları hakkında yapılacak son dakika duyurularda. Geçtiğimiz yıllarda personel alımlarında KPSS şartı kaldırılmıştı ancak bu yıl KPSS şartı aranacak. Peki PTT 2022 personel alımı ne zaman, hangi tarihte? PTT memur alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Cevapları haberimizde...
PTT personel alımlarında son durum yakından takip ediliyor. Son yıllarda alımların gerçekleştirilmemesi gözlerin 2022 yılına çevrilmesine neden oldu. PTT bünyesine 55 bin yeni personel katacak. 2020 ve 2021 yıllarında personel alımları yapılmadı. Adaylar 2022 yılını bekliyor. Ocak ayına yaklaşmamızla PTT personel alımları hakkında araştırmalar hızlandı. Asgari ücretin de Ocak ayında zamlanmasıyla birlikte iş arayan vatandaşlar iş ilanları hakkında araştırmalara yoğunlaştı. Bu kapsamda PTT 2022 personel alımı ne zaman, hangi tarihte? PTT memur alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak?
PTT 2022 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
PTT'nin yapacağı 55 bin personel alımları için ilk etapta 5 bin kişilik ilan yayınlanacak. İlanın 2022 yılının başlarında duyurulması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecek.
PTT'YE HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
PTT'de çalışmak için başvuruların başlamasını bekleyenler bir yandan da hangi kadrolarda boşluk olduğunu merak ediyor. PTT'nin gişe memuru, büro personeli, postası, avukat, mühendis, mimar kadrolarından alım yapacağı düşünülüyor. Kadro dağılımının da önümüzdeki aylarda başvurular hakkında yapılacak duyuru ile bildilmesi bekleniyor.
PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde
istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış
olduğunu belgelendirmiş olmak.
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş
olmak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.
(2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına
girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.
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