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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 devlet liselerinde kayıt süreci, gerekli evraklar ve MEB'in açıkladığı takvim

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 devlet liselerinde kayıt süreci, gerekli evraklar ve MEB'in açıkladığı takvim

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının ilanıyla devlet liselerindeki ilk kayıt işlemleri de sistem üzerinden yapılıyor. Merkezi ve yerel yerleştirmeyle bir okula kabul edilen öğrencilerin kayıtları e-Okul üzerinden otomatik tamamlanıyor. Genel kayıt için ayrıca belge teslim edilmiyor. Mesleki programlar, özel eğitim ve yetenek sınavıyla öğrenci alan kurumlarda farklı kurallar uygulanabiliyor.

2026-2027 devlet lisesi kayıtları için velilerin ayrıca başvuru yapması gerekmiyor. LGS kapsamında 5 Ağustos'ta bir okula yerleşen öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. MEB mevzuatına göre kayıtlar e-Okul veya denklik belgesindeki bilgiler üzerinden yapılıyor ve genel kayıt işlemi için öğrencilerden başka belge istenmiyor.

Devlet liselerine yerleşen öğrencilerin kayıtları e-Okul üzerinden otomatik yapılıyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Devlet liselerine yerleşen öğrencilerin kayıtları e-Okul üzerinden otomatik yapılıyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

DEVLET LİSELERİNDE KAYITLAR OTOMATİK YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjanları 5 Ağustos'ta erişime açtı. Merkezi sınav puanıyla veya yerel yerleştirmeyle bir devlet lisesine kabul edilen öğrenciler için ayrıca kayıt tarihi belirlenmedi.

MEB'in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre yerleştirme işlemi tamamlanan öğrencilerin okul kayıtları sistem tarafından otomatik yapılıyor. Bu uygulamanın dışında açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar bulunuyor.

Öğrencinin yerleştiği okul, sonuç belgesinde gösteriliyor. Bu nedenle velilerin öncelikle sonuç ekranındaki okul adı, okul türü ve yerleştirme bilgisini kontrol etmesi gerekiyor.

Standart devlet lisesi kaydı için ayrıca evrak teslim edilmesi gerekmiyor.Standart devlet lisesi kaydı için ayrıca evrak teslim edilmesi gerekmiyor.

LİSE KAYDI İÇİN EK EVRAK İSTENMİYOR

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre devlet liselerindeki kayıtlar öğrencinin e-Okul sisteminde bulunan bilgileri üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt dışından gelen öğrencilerde ise denklik belgesindeki bilgiler esas alınıyor.

Yönetmelikte, adres tespitinde Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki ikamet bilgilerinin kullanılacağı ve öğrencilerden kayıt için başka belge istenmeyeceği açıkça belirtiliyor. Buna göre standart bir devlet lisesine yerleşen öğrencinin diploma, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi veya sonuç belgesi teslim ederek yeniden kayıt yaptırması gerekmiyor.

Bu kural kayıt işlemini kapsıyor. Okul yönetimi, eğitim başlamadan önce iletişim bilgilerinin güncellenmesi veya okulun işleyişine ilişkin formlar konusunda ayrıca bilgilendirme yapabilir.

Nakil başvuruları 5-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında iki aşamada alınacak.Nakil başvuruları 5-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında iki aşamada alınacak.

NAKİL SONUÇLARI KESİN OKUL BİLGİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

İlk yerleştirmede istediği okula kabul edilmeyen öğrenciler nakil döneminde yeniden tercih yapabilecek. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak. Nakil başvurusu yapan öğrencilerin kesin kayıtlı oldukları okulu ilgili sonuç tarihinden sonra yeniden kontrol etmesi gerekiyor.

İki nakil döneminin ardından hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026’da başlayacak.2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026’da başlayacak.

LİSELER 14 EYLÜL'DE AÇILACAK

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri için yeni okula uyum sağlamalarını destekleyen rehberlik çalışmaları yürütülecek.

Birinci dönem 22 Ocak 2027'de tamamlanacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat arasında yapılacak, ikinci dönem ise 8 Şubat'ta başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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