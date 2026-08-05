2026-2027 devlet lisesi kayıtları için velilerin ayrıca başvuru yapması gerekmiyor. LGS kapsamında 5 Ağustos'ta bir okula yerleşen öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. MEB mevzuatına göre kayıtlar e-Okul veya denklik belgesindeki bilgiler üzerinden yapılıyor ve genel kayıt işlemi için öğrencilerden başka belge istenmiyor.

Öğrencinin yerleştiği okul, sonuç belgesinde gösteriliyor. Bu nedenle velilerin öncelikle sonuç ekranındaki okul adı, okul türü ve yerleştirme bilgisini kontrol etmesi gerekiyor.

MEB'in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre yerleştirme işlemi tamamlanan öğrencilerin okul kayıtları sistem tarafından otomatik yapılıyor. Bu uygulamanın dışında açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjanları 5 Ağustos'ta erişime açtı. Merkezi sınav puanıyla veya yerel yerleştirmeyle bir devlet lisesine kabul edilen öğrenciler için ayrıca kayıt tarihi belirlenmedi.

Standart devlet lisesi kaydı için ayrıca evrak teslim edilmesi gerekmiyor.

LİSE KAYDI İÇİN EK EVRAK İSTENMİYOR

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre devlet liselerindeki kayıtlar öğrencinin e-Okul sisteminde bulunan bilgileri üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt dışından gelen öğrencilerde ise denklik belgesindeki bilgiler esas alınıyor.

Yönetmelikte, adres tespitinde Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki ikamet bilgilerinin kullanılacağı ve öğrencilerden kayıt için başka belge istenmeyeceği açıkça belirtiliyor. Buna göre standart bir devlet lisesine yerleşen öğrencinin diploma, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi veya sonuç belgesi teslim ederek yeniden kayıt yaptırması gerekmiyor.

Bu kural kayıt işlemini kapsıyor. Okul yönetimi, eğitim başlamadan önce iletişim bilgilerinin güncellenmesi veya okulun işleyişine ilişkin formlar konusunda ayrıca bilgilendirme yapabilir.