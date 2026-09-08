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MEB'den öğretmenlere yeni yer değiştirme duyurusu: 2023'te atananlar da başvurabilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB'den öğretmenlere yeni yer değiştirme duyurusu: 2023'te atananlar da başvurabilecek

MEB, 2023 yılında atanan ve 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek öğretmenlerin de başvurabileceği mazeret yer değişikliği duyurusunu yayımladı. Ön başvurular 9-14 Eylül'de, tercihler 16-17 Eylül'de alınacak; atamalar 18 Eylül'de açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirmesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Karar, özellikle 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla göreve başlayan ve eylül ayında üç yıllık yasal çalışma süresini tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenler açısından önem taşıyor.

2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler de yeni mazeret tayini sürecine başvurabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler de yeni mazeret tayini sürecine başvurabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)

MAZERET TAYİNİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bakanlığın yayımladığı "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2", belirli gruplardaki öğretmenlerin başvurularını yeniden yapabilmesine imkan sağlıyor. Başvuru kapsamındaki öğretmenler şöyle:

  • 2026 yılı yaz tatilinde yapılan mazerete bağlı iller arası yer değiştirme işleminde ataması gerçekleşmeyenler,
  • Yaz tatili dönemindeki işlemlerden sonra mazereti oluşan öğretmenler,
  • 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerden mazereti bulunanlar.

Özellikle 2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler için duyurunun ayrı bir önemi bulunuyor. Üç yıllık yasal çalışma süresini eylül ayında tamamlayacak olan öğretmenler, gerekli şartları taşımaları halinde bu süreçte başvuru yapabilecek.

Öğretmenlerin ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih işlemleri ise 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak.Öğretmenlerin ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih işlemleri ise 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN MAZERET TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirecek. İlk aşamada öğretmenlerden mazeret durumlarına ilişkin ön başvurular alınacak. Bu aşamanın ardından uygun bulunan öğretmenler ikinci aşamada tercihlerini yapacak.

Takvim şöyle:

İşlem
Tarih
Ön başvuru
9-14 Eylül 2026
Tercih başvurusu
16-17 Eylül 2026
Atamaların ilanı
18 Eylül 2026
Tebligat ve ilişik kesme
18 Eylül 2026'dan itibaren

Mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü üzerinden alınacak.Mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü üzerinden alınacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Mazerete bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları, MEBBİS ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenler, başvuru işlemleriyle ilgili duyuru ve sistemdeki açıklamaları takip ederek işlemlerini tamamlayabilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçlarına çevrilecek. MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemleri de başlatılacak.

Bakan Tekin, yeni duyuruyla mazereti bulunan öğretmenlerin başvuru sürecine dahil edileceğini açıkladı.Bakan Tekin, yeni duyuruyla mazereti bulunan öğretmenlerin başvuru sürecine dahil edileceğini açıkladı.

BAKAN TEKİN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni yer değiştirme sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tekin, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenler ile daha sonra mazereti oluşanların başvurabileceğini belirtti. Bakan Tekin ayrıca, 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerin de mazeretlerinin bulunması halinde sürece dahil olabileceğini ifade etti.

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