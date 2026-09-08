MEB'den öğretmenlere yeni yer değiştirme duyurusu: 2023'te atananlar da başvurabilecek
MEB, 2023 yılında atanan ve 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek öğretmenlerin de başvurabileceği mazeret yer değişikliği duyurusunu yayımladı. Ön başvurular 9-14 Eylül'de, tercihler 16-17 Eylül'de alınacak; atamalar 18 Eylül'de açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirmesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Karar, özellikle 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla göreve başlayan ve eylül ayında üç yıllık yasal çalışma süresini tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenler açısından önem taşıyor.
MAZERET TAYİNİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Bakanlığın yayımladığı "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2", belirli gruplardaki öğretmenlerin başvurularını yeniden yapabilmesine imkan sağlıyor. Başvuru kapsamındaki öğretmenler şöyle:
- 2026 yılı yaz tatilinde yapılan mazerete bağlı iller arası yer değiştirme işleminde ataması gerçekleşmeyenler,
- Yaz tatili dönemindeki işlemlerden sonra mazereti oluşan öğretmenler,
- 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerden mazereti bulunanlar.
Özellikle 2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler için duyurunun ayrı bir önemi bulunuyor. Üç yıllık yasal çalışma süresini eylül ayında tamamlayacak olan öğretmenler, gerekli şartları taşımaları halinde bu süreçte başvuru yapabilecek.
ÖĞRETMENLERİN MAZERET TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB, başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirecek. İlk aşamada öğretmenlerden mazeret durumlarına ilişkin ön başvurular alınacak. Bu aşamanın ardından uygun bulunan öğretmenler ikinci aşamada tercihlerini yapacak.
Takvim şöyle: