Mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü üzerinden alınacak. BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? Mazerete bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları, MEBBİS ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenler, başvuru işlemleriyle ilgili duyuru ve sistemdeki açıklamaları takip ederek işlemlerini tamamlayabilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Başvuru ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçlarına çevrilecek. MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemleri de başlatılacak.