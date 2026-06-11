2026 e-YDTS sonuçları açıklandı! ÖSYM e-YDTS sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM, 9 Mayıs 2026’da gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) değerlendirme sürecini tamamladı. Adaylar, 11 Haziran 2026 itibarıyla sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçlarını açıkladı. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre, 9 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı.

ÖSYM, 2026 e-YDTS sonuçlarını adayların erişimine açtı. (Fotoğraf: ÖSYM) SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI ÖSYM'nin yayımladığı açıklamada, sınava katılan adayların sonuçlarını 11 Haziran 2026 tarihinden itibaren görüntüleyebileceği bildirildi. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri için adayların T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.