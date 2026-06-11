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2026 e-YDTS sonuçları açıklandı! ÖSYM e-YDTS sonuçları nasıl öğrenilir?

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2026 e-YDTS sonuçları açıklandı! ÖSYM e-YDTS sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM, 9 Mayıs 2026’da gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) değerlendirme sürecini tamamladı. Adaylar, 11 Haziran 2026 itibarıyla sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçlarını açıkladı. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre, 9 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı.

ÖSYM, 2026 e-YDTS sonuçlarını adayların erişimine açtı. (Fotoğraf: ÖSYM)ÖSYM, 2026 e-YDTS sonuçlarını adayların erişimine açtı. (Fotoğraf: ÖSYM)

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin yayımladığı açıklamada, sınava katılan adayların sonuçlarını 11 Haziran 2026 tarihinden itibaren görüntüleyebileceği bildirildi. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için adayların T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

e-YDTS sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.(Fotoğraf: A Haber)e-YDTS sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.(Fotoğraf: A Haber)

ADAYLAR SONUÇLARI NASIL ÖĞRENECEK?

Sonuçlara erişmek isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi yeterli:

  • ÖSYM Sonuç Sistemi'ne giriş yapmak
  • T.C. kimlik numarasını girmek
  • Aday şifresiyle sisteme erişmek
  • Sonuç ekranını görüntülemek

E-YDTS NEDİR?

e-YDTS, Türkçeyi yabancı dil olarak kullanan bireylerin dil yeterliliğini ölçmek amacıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen bir sınav olarak uygulanıyor. Sınav sonuçları, ilgili kurum ve kuruluşların talep ettiği dil yeterliliğinin belgelendirilmesinde kullanılabiliyor.

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