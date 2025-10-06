06 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Eğitim Haberleri

2025 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 16:37 Güncelleme: 06.10.2025 16:50
ABONE OL
2025 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıtları 10-17 Ekim, e-kayıtlar 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim'de yapılabilecek.

SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2025 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı 2025 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı 2025 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör