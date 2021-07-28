Bakan Selçuk: Okulların açılması son derece önemli
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de eğitim online bir şekilde gerçekleştirildi. Ülkemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılına öğrencilerin okulda başlaması beklenirken artan vaka sayıları 'yüz yüze eğitim ertelenecek mi?' sorusunu da beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Ankara Şereflikoçhisar'da eğitim gören ortaokul öğrenciler, ''Telafide Ben de Varım'' programı çerçevesinde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da müzeye gelerek öğrencilerle görüştü.
''ÇOK İNCE VE DETAYLI DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR PROJE''
Müze çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile pek çok başarılı proje yürüttüklerini ifade ederek, "Şimdi de Milli Eğitim Bakanımız ve ekibinin çok yaratıcı bir şekilde geliştirdiği 'Telafide Ben de Varım' programında görev almaktan çok mutluyuz. Çok ince ve detaylı düşünülmüş bir proje. Sadece öğrenciler değil öğretmenler ve velileri de kapsıyor. Bugün de program kapsamında 45 öğrencimizle birlikte bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Projenin en büyük özelliği, öğrencilerin temas ederek ve bizzat deneyimleyerek dersleri öğreniyor olması. Hayatları boyunca öğrenmesi gereken bilgileri bu şekilde alıyor olmaları çok önemli, hem daha kalıcı oluyor hem de daha hızlı şekilde öğreniyorlar" şeklinde konuştu.
ZİYA SELÇUK: SADECE BİR GEZİ DEĞİL BİR DENEYİM ÇALIŞMASI
Bakan Selçuk ise, "Burada uygulanan sadece bir gezi değil bir deneyim çalışması. Burada uygulamalı bir takım etkinlikler yapılıyor. Ve bu arada 200 binden fazla öğretmenimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkısıyla müze eğitimi aldılar. Ve o öğretmenlerimiz bugün bu faaliyetleri yürütüyorlar. Bütün illerde ilçelerde bu faaliyetler yürütülüyor. Aslında bu faaliyet bir tarafından da çocuklarımızın sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri ve diğer derslerde öğrendikleri kazanımlarla doğrudan doğruya ilgili" diye konuştu.
'OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASI BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'
Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Bakan Selçuk, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle okul açılış tarihlerinde bir değişiklik olup olmayacağını ilişkin, "Temizlik ve hazırlık anlamanda okullarımızda ne yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı son hızla yürütüyoruz. Dün 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık ve hangi ilimizin, hangi ilçemizin ne tür eksiği olduğu konusunda bir görüş alışverişinde bulunduk. Ve gördüm ki okullarımızda gerçekten bir problem yok. Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Ve okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, toplumun desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının vurgusunu yapmak istiyorum. Ve okulları açmak noktasında çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Bakan Ziya Selçuk, Türk Tabipleri Birliğinin koronavinüs aşısının 12 yaşa kadar inmesi gerektiği ve kalabalık sınıfların bölünmesine yönelik önerisinin hatırlatılması üzerine de, "Bu konuda geçtiğimiz yıl da yapılan bir çalışma var. Bugün Bilim Kurulu'nun bir toplantısı söz konusu, orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışma devam ediyor" dedi.
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