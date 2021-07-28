Bakan Selçuk: Okulların açılması son derece önemli

''ÇOK İNCE VE DETAYLI DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR PROJE''

Müze çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile pek çok başarılı proje yürüttüklerini ifade ederek, "Şimdi de Milli Eğitim Bakanımız ve ekibinin çok yaratıcı bir şekilde geliştirdiği 'Telafide Ben de Varım' programında görev almaktan çok mutluyuz. Çok ince ve detaylı düşünülmüş bir proje. Sadece öğrenciler değil öğretmenler ve velileri de kapsıyor. Bugün de program kapsamında 45 öğrencimizle birlikte bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Projenin en büyük özelliği, öğrencilerin temas ederek ve bizzat deneyimleyerek dersleri öğreniyor olması. Hayatları boyunca öğrenmesi gereken bilgileri bu şekilde alıyor olmaları çok önemli, hem daha kalıcı oluyor hem de daha hızlı şekilde öğreniyorlar" şeklinde konuştu.