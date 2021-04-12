Son dakika: Eğitimde yeni yıla dikkat! Velilere önemli uyarı: Yüz yüze eğitim, tercihler ve kritik sınıflar...
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının ülkemizdeki seyrine göre okulların açık kalması, uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitim düzenini belirlemek durumunda kalıyor. Peki yeni eğitim öğretim sezonu nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimde kritik sınıflar hangileri? Uzman isim ve eğitimci Özlem Dağ, "Salgın süreci en çok da okula yeni başlayacak 1. sınıf öğrencilerini etkileyecek." dedi. Özlem Dağ, uzaktan eğitim ve uyum programının önemine dikkat çekti.
Aylardır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgının seyrine göre okulların açılması ya da kapanması kararları gelebiliyor ve Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim konularında ya da belli sınıflarda bu eğitim düzenlerinin uygulanması konusunda son dakika kararları alabiliyor. Peki yeni eğitim öğretim sezonu nasıl olacak? Hangi sınıflar için hangi tedbirler alınmalı? Aileler ne yapmalı? İşte haberin ayrıntıları...
Özel okullarda erken kayıt dönemi devam ediyor. Gelecek yılın ücretlerinden ortalama yüzde 20 indirim yapılan bu dönem yeni okula başlayacak öğrenciler için de en sağlıklı tercihin yapılacağı bir süreç. Çünkü okullar en çok bu dönemde tanıtım yapıyor. Öte yandan salgınla birlikte hayatımıza giren dijital eğitimin de salgın bitse de eğitim-öğretim hayatının kalıcı bir parçası haline geleceği öngörülüyor. Peki, veliler okul tercihi yaparken nelere dikkat etmeli?
ÖNCEKİ YILLARDAN FARKLI OLACAK
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Bu yıl yüz yüze ve çevrimiçi eğitim birlikte yürüdüğü için çocukların bazıları ilk defa okula gidiyor olacak. Bu nedenle bu yıl 1'inci sınıf öğrencileri için her yıldan farklı olarak daha ayrıntılı ve daha uzun bir uyum programı yapılması gerekiyor" dedi. Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'nci sınıfların yapacağı lise tercihlerine de değinen Dağ, önerilerini sıraladı:
Lise hayatı üniversite öncesi kariyer yolculuğunun bir önceki adımı olduğundan öğrencinin portfolyosunun zenginleştirmesine katkı sağlamalı.
Sertifika programları, kişisel gelişim vb. alanlarla lisenin yönlendirme yapması, sadece akademik dersler alanında kalmayıp öğrenciyi hayata ne kadar hazırlıyor, yaşam becerilerinin gelişimine ne kadar katkı sağlıyor bu alanların araştırılarak tercih yapılması çok önemli.
Bu yıl ilk kez okula başlayacak çocukların sadece okul kurallarını öğrenmeleri yeterli olmayacak. Hâlâ salgın koşullarının devam ettiğini düşünürsek "maske, mesafe, hijyen" konularında da ayrıca eğitim içerikleri ve uygulamaları gerekecek.
ÇEVRİMİÇİ ALTYAPI ARAYIN
Süreç ne gösterecek tahmin etmek zor ancak eğitim öğretimin yine hibrit şekilde, zaman zaman yüz yüze zaman zaman çevrimiçi olarak yürütülebileceğini göz önünde bulundurmalıyız.
Veliler açısından dikkat edilmesini önereceğimiz şey özellikle 1'inci sınıfta öğrencilere bu anlamda yapılacak destek süreçlerini iyi tahlil etmelerdir.
Salgınla birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim bundan sonra da hep hayatımızda farklı şekillerde de olacak.
TELAFİ PROGRAMI VAR MI?
En az 4 haftalık telafi ve takviye programları yapması önemli. Oyun, fiziki hareket ihtiyaçları ve akranlarıyla iletişim ihtiyaçları ön planda tutulmalı.
Velilerin dikkat edecekleri bir diğer unsur da okulun asenkron bir teknolojik platforma sahip olması. Her öğrencinin farklı şekilde ve farklı hızda öğrendiğini biliyoruz. Biz okulda öğrencinin online derste tam öğrenemediği ya da eksik öğrendiği konularda tekrar ve pekiştirme yapabileceği, yapay zekâ tabanlı dijital bir öğrenme platformu Metodbox'ı kullanıyoruz.
Öğrencilerimiz Metodbox ile kendi hızlarında, zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenme süreci desteği alıyorlar.
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