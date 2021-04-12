Son dakika: Eğitimde yeni yıla dikkat! Velilere önemli uyarı: Yüz yüze eğitim, tercihler ve kritik sınıflar...

Lise hayatı üniversite öncesi kariyer yolculuğunun bir önceki adımı olduğundan öğrencinin portfolyosunun zenginleştirmesine katkı sağlamalı.

Sertifika programları, kişisel gelişim vb. alanlarla lisenin yönlendirme yapması, sadece akademik dersler alanında kalmayıp öğrenciyi hayata ne kadar hazırlıyor, yaşam becerilerinin gelişimine ne kadar katkı sağlıyor bu alanların araştırılarak tercih yapılması çok önemli.

Bu yıl ilk kez okula başlayacak çocukların sadece okul kurallarını öğrenmeleri yeterli olmayacak. Hâlâ salgın koşullarının devam ettiğini düşünürsek "maske, mesafe, hijyen" konularında da ayrıca eğitim içerikleri ve uygulamaları gerekecek.