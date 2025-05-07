Vatikan'da bacadan siyah duman çıktı! Yeni Papa seçilemedi | Bir sonraki oylama yarın sabah

16:27 07 Mayıs 2025

Vatikan’da bugün başlayan Papa seçimi süreci, yani konklav, 133 kardinalin oy kullanmasıyla resmen başladı. Her oylama turu yaklaşık iki saat sürüyor çünkü her kardinal oyunu tek tek ve gizlice kullanıyor.

Bugün yalnızca bir oylama yapılacak. Ancak yarından itibaren günde dört oylamaya kadar çıkılabilir — sabah iki, öğleden sonra iki tur şeklinde.

İlk dört gün içinde hâlâ bir papa seçilemezse, beşinci gün oylamaya ara verilecek. Bu gün, sessizlik içinde dua ve gayriresmî değerlendirme yapmak için ayrılıyor. Ardından yeniden oylamaya geçiliyor ve yedi yeni tur yapılıyor.

Eğer hâlâ sonuç çıkmazsa, kardinaller bir önceki turun en çok oy alan iki adayı arasında oylama yapma seçeneğine sahip oluyor ve bu durumda sadece salt çoğunluk yeterli oluyor.

Buna rağmen, seçimlerin bu kadar uzaması beklenmiyor. Son üç papa — Benedict XVI, Francis ve John Paul II — sırasıyla ikinci ve üçüncü günlerde seçilmişti.

Modern dönemde bu kadar kısa sürede sonuç alınması alışıldık hale gelirken, tarihte en uzun konklav 1268’den 1271’e kadar tam neredeyse üç yıl sürmüştü. Bu rekor, kardinaller arasındaki siyasi çekişmeler nedeniyle kırılmıştı.