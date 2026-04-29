CANLI | İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na abluka! Türk aktivistler A Haber'de: Dronlar ve gemilerle kuşatıldık

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na abluka! Türk aktivistler A Haber'de: Dronlar ve gemilerle kuşatıldık

İsrail donanması uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı. İsrail gemileri filoyu Yunanistan açıklarında çevirdi. Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Öte yandan Sumud Aktivisti Abdullatif Faslı, filoda yaşananları A Haber canlı yayınına katılarak anbean aktararak, "Gemiler ve dronlarla kuşatıldık ama geri adım atmadık" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

Filoda bulunan aktivistler A Haber canlı yayınına katılarak uluslararası sularda İsrail'in uyguladığı hukuksuzluğu aktardı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

A HABER SUMUD FİLOSU'NDAN CANLI YAYINDA

02:36

İSRAİL RADYOSU: FİLODAKİ 7 TEKNE ELE GEÇİRİLDİ

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi.

Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail'e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi.

Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı.

Filonun iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandığı ve yardım çağrılarının yapıldığı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise filoda yaklaşık 58 tekne bulunduğu, önceki değerlendirmelerde bu sayının 65 ila 100 arasında değiştiği vurgulandı. 
 

02:33

60'DAN FAZLA TEKNEDE 39 FARKLI ÜLKEDEN 345 KATILIMCI BULUNUYOR

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı.

İspanya'dan 12 Nisan'da hareket eden 39 tekneye İtalya'da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan'da Gazze istikametine doğru yola çıktı.

Filoda, Open Arms ve Greenpeace'e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor.

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."

Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'a doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.

Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu. 

01:52

KÜRESEL SUMUD FİLOSU, 18 TEKNESİYLE İRTİBATIN KOPTUĞUNU AÇIKLADI

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan, Akdeniz'deki uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesinin ardından irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail basınının İsrail Donanması'nın Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etmesinin ardından AA'ya açıklama yaptı.

İsrail'in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını bildiren Küresel Sumud Filosu yetkilileri, irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e çıktığını belirtti.

İSPANYOL AKTİVİST BAZI TEKNELERİN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, AA muhabirine, bazı teknelerin durdurulduğunu belirterek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.

Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek, "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASINI: TEKNELERE MÜDAHALE EDİLDİ

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu teknelerine, İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir teknenin İsrail Donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

01:00

İŞTE SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALE ANI

Katil İsrail işgal güçlerinin Küresel Sumud Filosu'nu ablukaya almasının ardından o anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

00:50

KRİTİK GELİŞME: 11 GEMİYLE İRTİBAT KOPTU İDDİASI

Program sırasında gelen son dakika bilgisi ise gerilimin boyutunu artırdı. Küresel filo adına yapılan açıklamada 11 gemiyle irtibatın koptuğu ifade edildi.

Bu gelişme üzerine yayına bağlanan bir diğer aktivist Ramazan Tekdemir, sahadaki son durumu anlattı.

"SİNYALLERİMİZİ KARARTTILAR, BAĞLANTILAR KESİLDİ"

Tekdemir, yaşanan teknik müdahaleleri açıkça dile getirerek, "Yaklaşık üç saattir üzerimizde yoğun dron uçuşları var. Bu süreçte sinyallerimize müdahale edildi, telsiz bağlantılarımız kesildi. Bazı gemilerle hâlâ irtibat kuramıyoruz" dedi.

İsrail bağlantılı savaş gemisinin filoya yaklaştığını öne süren Tekdemir, "Filoyu engelleyen bir yaklaşma oldu. İnternet sürekli kesiliyor, bağlantı kurmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI SULARDA HUKUKSUZ MÜDAHALE"

Olayın gerçekleştiği konuma dikkat çeken Tekdemir, "Yunanistan'a 54 mil uzaklıktaydık. Uluslararası sularda böyle bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık" diyerek durumu hukuki açıdan da değerlendirdi.

Tekdemir, yaşananları "hukuksuz müdahale" olarak nitelendirdi.

SİVİL GİRİŞİM VURGUSU: ÜZERİMİZDE TEK BİR SİLAH YOK

Filonun tamamen barışçıl bir amaç taşıdığını vurgulayan Tekdemir, "Bu tamamen sivil bir girişim. Yanımızda sadece gıda ve yardım malzemeleri var. Üzerimizde hiçbir silah, hatta kesici delici alet bile yok" dedi.

Amaçlarının Gazze'deki insani krize dikkat çekmek olduğunu belirten Tekdemir, "On binlerce insanın tedaviye erişemediğini, yüz binlercesinin açlıkla karşı karşıya olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"GAZZE İÇİN KÜRESEL DAYANIŞMA"

Diyarbakır'dan katıldığını ifade eden Tekdemir, bu yolculuğun amacını, "Bu küresel bir dayanışmanın parçası. Amacımız Gazze'deki ablukayı kırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek" sözleriyle anlattı.

Tekdemir ayrıca, "İsrail, bu mezalimin görünür olmasını istemiyor. Uluslararası alanda yankı bulmasını engellemeye çalışıyor" diyerek yaşanan müdahalenin arka planına dikkat çekti.

HEDEF: İNSANİ KORİDOR AÇMAK

Filonun nihai hedefini açıklayan Tekdemir, "Amacımız denizden ya da karadan bir insani koridor açılması ve yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaşması" dedi.

Sözlerini kararlılık mesajıyla tamamlayan Tekdemir, bu yolculuğun sadece bir yardım değil, aynı zamanda "vicdani bir duruş" olduğunu vurguladı.

Katil İsrail işgal güçlerinin Küresel Sumud Filosu'nu ablukaya almasının ardından o anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

00:30

A HABER SUMUD FİLOSU'NDA CANLI YAYINDA

A Haber canlı yayınına katılan Sumud Aktivistlerinden Abdüllatif Faslı, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, gemilerinin seyri sırasında ciddi bir hava ve deniz ablukasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Faslı, sürecin Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başladığını ve kısa sürede yoğun bir müdahale görüntüsüne dönüştüğünü ifade etti.

SUMUD AKTİVİSTİ ABLUKAYI ANLATTI: DRONLAR VE GEMİLERLE KUŞATILDIK

İLK DRONLAR SAAT 18.08'DE GÖRÜLDÜ"

Faslı, olayların başlangıcını şu sözlerle anlattı:

"Aslında süreç bizim gemimizin üzerinden başladı. Türkiye'nin saatiyle 18:08 civarında ilk dronları biz gördük. Ondan sonra kaptanı çağırdık, 'drone'a benzer bir şey' dedik. Daha sonra bunun drone olduğu netleşince merkeze haber verdik."

Faslı, kısa süre içinde bölgede yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "Birden gemiler, dronlar; beş taneye yakın drone gördük etrafımızda dolaştı" dedi.

"GERİ ADIM ATMADIK, DEVAM EDİYORUZ"

Durumun ilerleyen dakikalarda daha da yoğunlaştığını söyleyen Faslı, denizden de müdahale görüntülerinin oluştuğunu ifade etti. "Yediye yakın büyük gemi gördük. Birkaç tanesi, üç ya da dört gemi bizim gemimizin etrafını sardı" diyen Faslı, yapılan uyarılara rağmen geri çekilmediklerini vurguladı.

Faslı, "Anons ettiler, 'geri dönün, tehlikedesiniz' dediler ama bizimkiler hiç geri adım atmadı, 'Biz devam edeceğiz'" ifadelerini kullandı.

DENİZDE GERİLİM: SAATLERCE DRONLAR ÜZERİMİZDE DOLAŞTI

Filoda yer alan aktivistlerden Abdüllatif Faslı, yaşananları anbean aktararak, "İrtibattayız evet, sürekli zaten canlı yayındaydık beraber. Olan bitenleri canlı görüyorduk, gördüğünüzden ziyade biz bizzat sahada şahit oluyorduk" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında yer alan "el koyma" iddialarına net bir dille yanıt veren Faslı, "Yok, hiç konulmamıştı. Sadece etrafımızda dolaştılar. İki buçuk saate yakın dronlar üzerimizde dolaştı. Ardından gemiler geldi ama bu durum yarım saat bile sürmeden sona erdi" sözleriyle süreci aktardı.

Faslı, yaşanan sıcak temas anlarını ise, "İşaret fişekleri attılar, dronlardan bazı gemilere ışık tuttular ve sonra kayboldular" şeklinde anlattı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ" MESAJI

Filonun kararlılığını vurgulayan Abdüllatif Faslı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "durdurulmalı" açıklamasına da değinerek, "Geri dönün çağrıları var ama biz geri adım atmayacağız. Bunları zaten bekliyorduk, hatta gündüz tatbikat yapmayı konuşuyorduk, gerçek bir tatbikat yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

Faslı, tüm yaşananlara rağmen filonun yoluna devam ettiğini belirterek, "Şu an hiçbir kısıtlamamız yok, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

 

KRİTİK KONUM: YUNAN KARASULARI VURGUSU

Gerilimin yaşandığı noktanın önemine dikkat çeken Faslı, olayların Yunanistan'a bağlı bölgede gerçekleştiğini belirterek, "Girit'e yakın, yaklaşık 54 mil mesafedeydik. Yunanistan'ın karasularındaydık. Normalde ayın ikisinde orada olacaktık ama süreç hızlandı" şeklinde konuştu.

Bu detay, olayın uluslararası hukuk boyutunu da tartışmaya açtı.

FİLODAKİ ÇOK ULUSLU YAPI

Filonun sadece Türkiye'den değil, farklı ülkelerden katılımcılarla oluşturulduğu ortaya çıktı. Faslı, ekip yapısını, "Şu anda 9 kişiyiz. 5 Türk var, kaptanımız İngiliz. Yardımcılarımızdan biri Malezyalı, biri Hawaii Adaları'ndan, biri de Hollandalı" sözleriyle anlattı.

Bu çok uluslu yapı, girişimin küresel niteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GEMİLERDEKİ YARDIMLAR: ÇOCUKLAR İÇİN UMUT YÜKÜ

Faslı, gemideki insani yardım malzemelerine ilişkin detayları da paylaştı. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan yardımlar dikkat çekti. "Bunlar İspanya'dan bize teslim edilen çantalar. Gazzeli çocuklara ulaştırılmak üzere verildi. İçlerinde oyuncaklar, puzzle'lar, süt ve beslenme ürünleri var. Kalemden temel ihtiyaçlara kadar her şey mevcut" dedi.

Kendi ekipmanlarının büyük bölümünün de yardım malzemesi olduğunu vurgulayan Faslı, "Bizim çantamızın yüzde 90'ı yardım malzemesi. Kendi yiyeceğimiz dışında neredeyse her şey yardım" ifadelerini kullandı.

BARSELONA'DA BÜYÜK DESTEK: 39 GEMİ LİMANLARDAYDI

Yola çıkış sürecine de değinen Faslı, İspanya'daki hazırlıkların büyük bir dayanışmaya sahne olduğunu belirtti. "Barselona'da çok ciddi bir destek gördük. 39'a yakın gemi limandaydı. Filistin bayraklarıyla turlar attık. İnsanlar gece gündüz destek verdi" dedi.

Yaşadığı çarpıcı bir anıyı da paylaşan Faslı, "Bir taksici 'Gazze'ye gidiyoruz' deyince taksimetreyi kapattı, 'benden olsun' dedi. Bunu birkaç kez yaşadık" sözleriyle uluslararası desteğin boyutunu gözler önüne serdi.

 

 

23:50

İSRAİL, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NU YUNANİSTAN YAKINLARINDA ABLUKA ALTINA ALDI

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildiği açıkladı.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun '2026 Bahar Misyonu', İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açıldı.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

İsrail basını, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık" dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında durdurup, zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

'FİLO TEHDİT ALTINDA'

Küresel Sumud Filosu'nu sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Global Sumud Filosu şu anda Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında. Sinyal Karartması: Gemilerimizin dünya ile iletişimini kesmek için kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapılıyor. Askeri Tehdit: Filonun etrafında kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri donanma gemileri saptandı. Son Durum: Gemideki sivil aktivistler ve insan hakları savunucuları olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yapıyor. Lütfen bu mesajı yayarak filonun sesi olun! İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz" ifadeleri yer aldı

TEKNELERE İŞARET FİŞEKLERİ ATILDI

Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi. İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

