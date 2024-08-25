İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı! Hizbullah ait yerleri vuruyorlar! Tel Aviv'e tüm uçak seferleri iptal...

00:48 25 Ağustos 2024

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için Kahire'de devam eden dolaylı müzakerelere işaret ederek, ülkesinin "kritik bir haftanın eşiğinde olduğunu" söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Kahire'de devam eden müzakerelerin ortasında Gazze'deki çatışma ve kuzey sınırında kritik bir haftanın eşiğindeyiz. Hazırlığımız savunma ve saldırıda en üst seviyede." dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, halkın uyarılara karşı teyakkuz halinde olmasını talep ederek, ordunun "kamuoyunu her gelişmeyle ilgili sürekli bilgilendireceğini" belirtti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli üst düzey yetkililer, Lübnan Hizbullahı'nın iki numaralı adamı niteliğindeki Fuad Şükür'ün 30 Temmuz'da hava saldırısıyla İsrail tarafından öldürülmesine karşı yapacağı misillemenin "yakın olduğunu" değerlendirdiklerini kaydetti.

Hizbullah'ın İsrail'e vereceği karşılıktan vazgeçmediğini vurgulayan İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın saldırısının "her an gerçekleşebileceğini" aktardı.

Yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin liderlik ettiği güvenlik teşkilatının, haftalar boyunca değerlendirmeler yaptığını ve ABD'nin bölgeye kaydırdığı iki savaş uçak gemisi ve güçleriyle teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.