İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı! Hizbullah ait yerleri vuruyorlar! Tel Aviv'e tüm uçak seferleri iptal...
İşgalci İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurarak Lübnan’ın güneyine saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ülkelerine yönelik tüm tehditlerin ortadan kaldırılacağını ifade ederken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi. İşte dakika dakika yaşananlar...
"BIDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
HİZBULLAH: FUAD ŞÜKÜR SUİKASTINA MİSİLLEME
İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR
İsrail güvenlik kabinesinin, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 7:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.
Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant’ın, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Öte yandan İsrail’in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi.
Walla News’in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, “Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz.” şeklindeki sözlerine yer verildi.
İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALIYOR
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah, İsrail’in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı düzenledi. Ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde Dovev, Baram, Ein Yacov başta olmak üzere, birçok bölgede sirenler çalmaya başladı.
Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail makamları, bölgede yaşayan vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.
TÜM UÇUŞLAR İPTAL
İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi. İsrail’in Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmasıyla eş zamanlı olarak Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı.
Havalimanından yapılacak tüm uçuşların iptal edilirken, Ben Gurion’a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelerine yönlendirildi.
İSRAİL'DEN HİZBULLAH HEDEFLERİNE SALDIRI
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.
Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.
"HEDEFLERİ VURMAYA BAŞLADIK"
Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.
Hahari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.
İSRAİL: KRİTİK BİR HAFTANIN EŞİĞİNDEYİZ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için Kahire'de devam eden dolaylı müzakerelere işaret ederek, ülkesinin "kritik bir haftanın eşiğinde olduğunu" söyledi.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Kahire'de devam eden müzakerelerin ortasında Gazze'deki çatışma ve kuzey sınırında kritik bir haftanın eşiğindeyiz. Hazırlığımız savunma ve saldırıda en üst seviyede." dedi.
İsrail Ordu Sözcüsü, halkın uyarılara karşı teyakkuz halinde olmasını talep ederek, ordunun "kamuoyunu her gelişmeyle ilgili sürekli bilgilendireceğini" belirtti.
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli üst düzey yetkililer, Lübnan Hizbullahı'nın iki numaralı adamı niteliğindeki Fuad Şükür'ün 30 Temmuz'da hava saldırısıyla İsrail tarafından öldürülmesine karşı yapacağı misillemenin "yakın olduğunu" değerlendirdiklerini kaydetti.
Hizbullah'ın İsrail'e vereceği karşılıktan vazgeçmediğini vurgulayan İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın saldırısının "her an gerçekleşebileceğini" aktardı.
Yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin liderlik ettiği güvenlik teşkilatının, haftalar boyunca değerlendirmeler yaptığını ve ABD'nin bölgeye kaydırdığı iki savaş uçak gemisi ve güçleriyle teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.
İSRAİL ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı.
İsrail'in 24 Ağustos'un ilk saatlerinde başlattığı ve gün boyu sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı arttı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda 59 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Ayn Calut sitelerinde bir dairenin hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin öldüğünü belirtti.
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