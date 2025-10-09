CANLI | Hamas duyurdu: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı | Trump: Kimse yerinden edilmeyecek
Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin Mısır’daki dördüncü gününde ateşkes anlaşmasına varıldı. Görüşmelere, MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Masada ayrıca Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı. Görüşmelerin yapıldığı Şarm El Şeyh’te varılan anlaşma kapsamında ateşkesin yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Hamas'tan yapılan son dakika açıklamasında, "Kalıcı ateşkes bugün başladı. İsrail'de tutuklu tüm kadın ve çocuklar serbest kalacak. Refah kapısı açılacak." ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Trump ateşkese dair açıklamada Gazze'de kimsenin yerinden edilmeyeceğini belirterek "Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak" dedi.
İsrail ve Hamas arasında müzakerelerde 4. gününde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı. İsrail ve Mısır basını imzalandığını duyurdu.
İşte imzalanan ateşkes anlaşması ile anbean yaşanan gelişmeler...
İSRAİL GAZZE'DE BİNAYI VURDU: 70 KİŞİ ENKAZDA
İşgalci İsrail ateşkese rağmen "Hamas" bahanesi ile Gazze'de bir binayı vurdu ve 70 kişininm enkazda kaldığı öğrenildi. Alçak saldırıda en az 4 kişinin öldüğü belirtiliyor.
ABD HEYETİ, NETANYAHU İLE GÖRÜŞÜYOR
TOPLANTI SONA ERDİ! BEN GVIR VE SMOTRICH ATEŞKESE "HAYIR" OYU KULLANACAK
İsrail'de Güvenlik Kabinesi'nin toplantısı sona erdi. İlerleyen saatler kabinenin tamamının bir araya gelerek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını oylaması ve onaylaması bekleniyor. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, oylama öncesi yaptıkları açıklamada, ateşkes anlaşmasına dair oylamada "hayır" oyu vereceklerini belirtti.
İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı için mutlu olduğunu fakat Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına karşı çıktığını ifade eden Ben Gvir, bu nedenle ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceklerini aktardı.
Ben Gvir'den Netanyahu'ya hükümeti düşürme tehdidi
Ben Gvir, "Son günlerde Başbakan ile yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Gazze'de Hamas yönetiminin devam etmesine izin verecek bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça belirttim. Bu, kesin bir kırmızı çizgidir. Başbakan, bana bunun böyle olacağını taahhüt etti. Başbakan'a söyledim, sizlere de söylüyorum, İsrail vatandaşları: Hiçbir şekilde aldatılmanıza izin vermeyeceğim. Hamas yönetimi ortadan kaldırılmazsa veya bize ortadan kaldırıldığı söylenir ama aslında başka bir kisve altında varlığını sürdürürse, Otzma Yehudit hükümeti feshedecektir" dedi.
TRUMP: KİMSE GAZZE'DE YERİNDEN EDİLMEYECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde buradaki Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını bildirdi.
ABD Başkanı Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"GAZZE'DE KİMSE ZORLA YERİNDEN EDİLMEYECEK"
Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini vurguladı.
Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya, Trump, "Hayır, tam tersi, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan" yanıtını verdi.
"PAZAR GÜNÜ YOLA ÇIKMAYI PLANLIYORUZ"
Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına göre esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını belirterek, "Bence harika olacak. Muhtemelen ben de o gün orada olacağım. Pazar günü yola çıkmayı planlıyoruz. İsrail'de ve gördüğüm birçok ülkede herkes kutlama yapıyor." ifadesini kullandı.
"Orta Doğu'da barış, herkes bunun için bir araya geldi." diyen Trump, bu anlaşma ile bölgede barışın sağlanacağına inandığını vurguladı.
İki devletli çözüm konusunda hangi koşulların gerekli olduğu ve bunun mümkün olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Trump, bu konuya "zamanı geldiğinde" bakabileceklerini, öncelikle o aşamaya gelmeleri gerektiğini belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Gazze'de ateşkes anlaşması sürecindeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
Stubb, "Son 24 saatte Gazze'de gördüklerimizden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Bu gerçekten tarihi bir anlaşma." diye konuştu.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ
Diğer yandan Trump, kendisine Nobel Barış Ödülü'nün verilip verilmeyeceği ile ilgili sorulara da yanıt verirken, bugüne kadar 7 savaşı sona erdirdiği ve İsrail ile Hamas arasındaki "savaşı" da bitirdiği değerlendirmesini yaptı.
Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savundu.
SAVUNMA HARCAMALARINDA İSPANYA NATO TEHDİDİ
Başkan Trump, NATO üyesi ülkeler içinde İspanya hariç diğer tüm ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ancak İspanya'nın bu konuda "ayak dirediğini" savundu.
Trump, Madrid yönetimini eleştirdiği açıklamasında, "Belki de onları NATO'dan çıkarmalısınız." ifadesini kullandı.
HAMAS: ATEŞKES BAŞLADI
Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya da anlaşmaya dair açıklamada bulundu. el-Hayya "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor." dedi.
Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." dedi. Öte yandan Hayya ateşkese katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti
"HİÇBİR FİLİSTİNLİ SİLAHSIZLANMAYI KABUL ETMEZ"
Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, silah bırakma meselesine dair açıklamada bulundu.
Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini ifade ederken "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var." diye konuştu.
HAMAS SÖZCÜSÜNDEN İSRAİL AÇIKLAMASI
Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail’in her zaman olduğu gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" söyledi.
Hamas Hareketi Sözcüsü Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de gelinen ateşkes süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kasım, İsrail’in her zamanki gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını” belirterek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “süreci kontrol eden lider” imajını vermeyi amaçladığını ifade etti.
Arabulucularla sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Kasım, İsrail’in anlaşmayı uygulamaya zorlanması için yoğun çaba gösterildiğini kaydetti.
Hamas’ın tüm müzakere turlarındaki temel hedefinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Kasım, “Hiçbir esir takası aşaması, saldırıların ve savaşın durdurulacağına dair açık bir taahhüt olmadan görüşülmedi,” ifadesini kullandı.
Kasım, anlaşmanın “Gazze’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sonunu temsil ettiğini” belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun yüz binlerce şehit ve yaralıya yol açan bir “soykırım” işlediğini, ancak Filistin halkının tüm yıkım ve acılara rağmen direndiğini söyledi.
Ayrıca, üzerinde mutabakata varılan zaman çizelgeleri ve esir listeleri bulunduğunu kaydeden Kasım, arabuluculara ve garantör ülkelere “İsrail’i bunları uygulamaya zorlamaları” çağrısında bulundu.
Hamas Sözcüsü Kasım, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak.” dedi.
Kasım, İsrail’in hâlâ “Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri” kullandığını belirterek, bunların “Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar” olduğunu vurguladı.
Arabulucuların anlaşmadaki rolüne değinen Kasım, “ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı,” ifadelerini kullandı.
TRUMP: ERDOĞAN KİŞİSEL OLARAK İLGİLENDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecindeki büyük katkısına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu barışı için tarihi olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmayla bölgeye barışın geleceğine inandığını ifade etti.
Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.
Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." diye konuştu.
Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.
ATEŞKESİN İLK AŞAMASI 5 GÜN SÜRECEK! İŞTE DETAYLAR...
Mısır basını Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması 5 gün sürecek ilk aşamasının ayrıntılarını yazdı. Anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun ilk etapta geri çekilmesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
İşte planın detayları: Arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'nin henüz resmi olarak doğrulamadığı taslakta, Perşembe günü (9 Ekim) anlaşmanın gün içinde resmiyet kazanması, İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylaması ve esir değişimindeki isimler ile ilk aşamada İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin haritaların yayımlanması bekleniyor.Tel Aviv yönetimi Gazze Şeridi'nde hayatta kalan 20 İsrailli esir ile 28 İsrailli esirin cenazesinin tutulduğunu öngörüyor. İsrail hapishanelerinde ise işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi zorlu şartlar altında 11 bin 100'den fazla Filistinli bulunuyor.10 Ekim Cuma günü, İsrail yargısı önünde resmi itirazların yapılmasına izin verilecek ve İsrail ordusunun sahadaki çekilmesi başlayacak.11 Ekim Cumartesi günü, İsrail ordusu yerleşim bölgelerinden çekilmeyi sürdürecek, Filistinli gruplar da hayatta kalan İsrailli esirler ile yerleri bilinen İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesi için hazırlıklar yapacak.12 Ekim Pazar günü, ABD Başkanı Trump Orta Doğu'ya gelerek anlaşmanın uygulanmasını takip edecek ve "Gazze'deki savaşın resmen sonlandırıldığı" duyurulacak.13 Ekim Pazartesi günü, esir takası süreci Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin gözetiminde başlayacak. İsrail alıkoyduğu Filistinliler ile çok sayıda Filistinlinin cenazesini teslim edecek. Gazze Şeridi'nin sınır kapıları tamamen açılacak ve günlük 400 yardım tırının bölgeye girişine izin verilecek. Takip eden günlerde yardım tırlarının sayısı 600 veya daha fazlaya çıkarılacak.İsrail ordusunun çekilmesinin tamamlanması ve savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesinin garanti altına alınması için anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereler başlatılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK GÖREV GÜCÜ AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, Gazze için kurulacak ortak görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını duyurdu.
İSRAİL'DEN YÜRÜRLÜĞE KABİNE ONAYI ŞARTI
İsrail ile Hamas arasında ABD, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yapılan ateşkes müzakereleri anlaşmaya varılırken, gözler bölgeye çevrildi. Anlaşma dünya genelinde memnuniyetle karşılanırken, ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklamalar geliyor. Mısır'ın devlet yayın kuruluşu Al-Qahera News, ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Hamas ile anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bugün 18.00'de yapılacak kabine toplantısındaki oylamanın ardından başlayacağı belirtildi.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da, İsrail ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasını imzaladıkları aktarıldı.
İSRAİL İMZALADIĞI ANLAŞMAYA RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.
Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti.
İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALIYOR
İsrail işgal güçleri, ABD Başkanı Donlad Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ilk aşamasını onaylamalarına rağmen Gazze Şeridi'ne yoğun bombardırma gerçekleştiriyor.
İsrail'in 12:00'de imzalanması beklenen ateşkesten metnin ardından da bombalayama devam edecek mi, belirsiz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZE'DE ATEŞKES AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze planına ilişkin X üzerinden ilk açıklamada bulundu.
Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin de görüşmelere katkı sağladığını vurguladı. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.
Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.
Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.
Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."
HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE'YE TEŞEKKÜR
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de anlaşmaya varıldığı doğrulandı.
Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.
"BÜYÜK TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"
Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Trump, anlaşmaya garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.
"İSRAİL'İ BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI"
Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı." denildi.
"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."
TRUMP PLANIN DETAYLARINI AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının ardından, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." dedi.
Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından, planın detaylarına ilişkin Fox News'a konuştu.
Ateşkes planı için tüm dünyanın bir araya geldiğini ve bu olmadan planın başarılı olmayacağını belirten Trump, "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış." değerlendirmesini yaptı.
Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." bilgisini verdi.
Kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna "inanamadığını" söylediğini aktaran Trump, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
"BARIŞ KONSEYİ"
Ateşkes planının geleceğine ilişkin konuşan Trump, "Bence insanların birbirleriyle iyi geçindiğini ve Gazze'nin yeniden inşa edildiğini göreceksiniz. Çoğunlukla Gazze'nin ele alınması için 'Barış Konseyi' adıyla bir konsey oluşturuldu. İnsanlar gözetilecek, bambaşka bir dünya olacak." diye konuştu.
Trump ayrıca, Gazze'nin "çok daha güvenli" bir yer olacağını, diğer ülkelerin de bu "yeniden inşa" sürecine destek vereceğini kaydetti.
.
KATİL ORDUSU GAZZE’DEN ÇEKİLİYOR!
İsrail devlet televizyonu KAN’a dayandırılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrail ordusuna ait 3 tümen bölgedeki ormanlardan ve mülteci kamplarından güçlerini çekmeye başladı. Güçler sarı hatta geçiş yapacak. Soykırım kabinesinin gün içerisinde vereceği karar bağlı olarak Gazze şehir sakinleri yarından itibaren Gazze şehir merkezine dönebilecekler.
GAZZE'DE PATLAMALAR
GAZZELİLER ATEŞKESİ SEVİNÇLE KARŞILADI .
Gazze halkı imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara çıkarak süreci sevinçle karşıladı.
NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA: ESİRLERİMİZİ GERİ ALACAĞIZ
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "İsrail için harika bir gün. Yarın anlaşmayı onaylamak ve tüm sevgili esirlerimizi evlerine getirmek için hükümeti toplayacağım. Esirlerimizi özgürleştirme görevine adanmışlıkları için Başkan Trump ve ekibine içtenlikle teşekkür ederim. Tanrı'nın yardımıyla, birlikte tüm hedeflerimize ulaşmaya ve komşularımızla barışı genişletmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.
KABİNEYİ TOPLAYACAK
Netanyahu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamad0230a yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.
Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savundu.
HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA!
Gazze'de ateşkes planının açıklanmasının ardından Hamas'tan açıklama geldi.
Hamas: "Gazze’deki savaşı sona erdirme, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesi, insani yardımların girişine izin verilmesi ve mahkûm takası yapılması konusunda anlaşmaya vardığımızı duyuruyoruz. Türkiye ve diğer ülkelerle birlikte Başkan Trum'ın çabalarını takdir ediyoruz " ifadelerini kullandı.
Hamas öte yandan "Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, sözümüzde kalacağımızı ve halkımızın ulusal haklarından, özgürlük, bağımsızlık ve kaderini tayin hakkından vazgeçmeyeceğiz." dedi.
GAZZE BARIŞ PLANI ONAYLANDI! TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
"İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.
Trump, şöyle devam etti:
"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."
TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı
"HAMAS ANLAŞMAYI KABUL ETTİ, ATEŞKES İÇİN İMZALAR BUGÜN MISIR'DA ATILACAK"
MISIR MÜZAKERELERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!
Mısır'daki ateşkes müzakerelerine ilişkin ilk görüntüler yayınlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Mizofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?
- Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?
- Hint bademi hangisinin diğer adıdır?
- FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?
- Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?
- 2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?
- 5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?
- Yıllardır yanı başımızdaydı: Kalp hastalığı riskini azaltan o mucize!
- 2025 Aile Festivali nedir, ne zaman başlayacak? AileFest nerede, nasıl gidilir?
- Cüzdanına kilit vuran 4 burç! Para onlardan zor çıkar
- Sezonu açıldı: Hangi ayda hangi balık yenir? Ekim ayında yenilmesi gereken balıklar
- THY EUROLEAGUE TAKVİM: Partizan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?