CANLI | Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv'de siren sesleri...

23:01 22 Ağustos 2025

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Deyr Kifa beldesinde bir yapıyı hedef aldı. Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait bir İHA saldırıyı iki füze ile gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ordunun Deyr Kifa beldesinde Hizbullah'ın silah deposunu hedef aldığı iddia edildi.

"SİLAH DEPOSUNUN HEDEF ALINDI"

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunun kısa bir süre önce hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan "silah deposunun" bölgedeki varlığının İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.