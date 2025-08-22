CANLI | Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv'de siren sesleri...
Yemen İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Tel Aviv'de ise sirenler çalarken İsrail, saldırıyı doğrulayarak "Husiler yüzlerce füze attı." açıklamasını yaptı. Öte yandan İsrail'in kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğu öğrenildi.
Yemen İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Yemen'den ateşlenen füzeler, Batı Şeria semalarında görüntülenirken İsrail'in kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durduruldu. İşte dakika dakika yaşananlar...
HUSİLER: İSRAİL HAVALİMANINI FELÇ ETTİK
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Deyr Kifa beldesinde bir yapıyı hedef aldı. Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait bir İHA saldırıyı iki füze ile gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ordunun Deyr Kifa beldesinde Hizbullah'ın silah deposunu hedef aldığı iddia edildi.
"SİLAH DEPOSUNUN HEDEF ALINDI"
İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunun kısa bir süre önce hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, hedef alınan "silah deposunun" bölgedeki varlığının İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.
İSRAİL'DEN MİSİLLEME AÇIKLAMASI
UÇUŞLAR DURDURULDU
İsrail'in kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğu öğrenildi.
İsrail Kanal 12 televizyonu, "Yemen'den füze atıldığının tespit edilmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı" ifadelerine yer verdi.
YEMEN'DEN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI
Yemen İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatırken Tel Aviv'de ise sirenler çalıyor.
İsrail, saldırıyı doğrularken, "Husiler yüzlerce füze attı." açıklamasını yaptı. Füzenin etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir tehlike olmadığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para? A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu 2025
- Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu aslen nereli, evli mi?
- Dünyanın en zeki 10 hayvanı: Olağanüstü zihinsel becerileri ile şaşırtıyor
- Yaş farkıyla çok konuşulmuştu: Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!
- MEMUR ZAMMI 2025! Toplu sözleşme zammı kaç TL olacak? Memur maaşı için son gün ne zaman?
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılır? İşte sorgulama ekranı
- BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025
- 1,69 faizle konut kredisi başladı! Şartlar neler, aylık ödeme ne kadar? İşte örnek hesaplama
- Kabuksuz nohut için pratik yöntem: 1 kaşık eklemek yeterli
- Gözlerini test et! 98 sayısını 5 saniyede bulan hız rekorunu resmen kırıp geçiyor!
- Erin kasırgası nedir, saatte kaç kilometre hıza ulaşır? Amerika alarm verdi: Erin Kasırgası nereleri etkileyecek?