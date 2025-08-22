22 Ağustos 2025, Cuma
CANLI | Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv'de siren sesleri...

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 21:35 Güncelleme: 22.08.2025 23:20
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!

Yemen İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Tel Aviv'de ise sirenler çalarken İsrail, saldırıyı doğrulayarak "Husiler yüzlerce füze attı." açıklamasını yaptı. Öte yandan İsrail'in kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğu öğrenildi.

Yemen İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Yemen'den ateşlenen füzeler, Batı Şeria semalarında görüntülenirken İsrail'in kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durduruldu. İşte dakika dakika yaşananlar...

CANLI ANLATIM
23:06 22 Ağustos 2025

HUSİLER: İSRAİL HAVALİMANINI FELÇ ETTİK

Husiler'den yapılan açıklamada "2 Hipersonik füze ile İsrail'in havalimanını felç ettik" ifadeleri kullanıldı.
23:01 22 Ağustos 2025

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Deyr Kifa beldesinde bir yapıyı hedef aldı. Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait bir İHA saldırıyı iki füze ile gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ordunun Deyr Kifa beldesinde Hizbullah'ın silah deposunu hedef aldığı iddia edildi.

"SİLAH DEPOSUNUN HEDEF ALINDI"

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunun kısa bir süre önce hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan "silah deposunun" bölgedeki varlığının İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

22:35 22 Ağustos 2025

İSRAİL'DEN MİSİLLEME AÇIKLAMASI 

Yemen destekli Husiler tarafından Tel Aviv'e başlatılan hava saldırısının ardından İsrail'den misilleme geldi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'de düzenlenen saldırının ardından karşı misilleme yapılacağı belirtildi. 
21:33 22 Ağustos 2025

UÇUŞLAR DURDURULDU

İsrail'in kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğu öğrenildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, "Yemen'den füze atıldığının tespit edilmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı" ifadelerine yer verdi.

 

21:22 22 Ağustos 2025

YEMEN'DEN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

YEMEN FÜZE ATEŞLEDİ: TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Yemen İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatırken Tel Aviv'de ise sirenler çalıyor.

İsrail, saldırıyı doğrularken, "Husiler yüzlerce füze attı." açıklamasını yaptı.  Füzenin etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir tehlike olmadığı belirtildi.

 

 

 

