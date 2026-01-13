CANLI | Trump'tan İran'da gerilimi artıracak açıklama | Üst düzey yetkili Türkiye'den yardım istedi
28 Aralık'ta İran'da başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" dedi. ABD medyası, Tahran yönetimine olası bir saldırıyı önlemek için Körfez ülkelerinin Washington'la temas halinde olduğunu iddia ederken üst düzey İranlı yetkiliden flaş bir açıklama geldi.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Tahran yönetimine tehditler savuran ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" dedi.
DİPLOMATİK KAYNAKLAR: İRAN'IN YANI SIRA ABD'Lİ YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ
Diplomatik kaynaklar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Türkiye İralı yetkililerle temasa ek olarak ABD'li makamlarla da görüşüyor.
İRANLI YETKİLİ ÖNCE UYARDI SONRA YARDIM İSTEDİ
Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a saldırması halinde bölgedeki Amerikan askeri üslerinin hedef alınacağını söyledi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke çapındaki hükümet karşıtı protestolar sırasında müdahale tehdidinde bulunmasının ardından geldi.
Yetkili, “Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye kadar bölge ülkelerine, ABD’nin İran’ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki Amerikan üslerinin vurulacağını bildirdi… Washington’un İran’a saldırmasını engellemeleri için bu ülkelerden girişimde bulunmalarını istedi.” dedi.
Aynı yetkili, Trump’ın tehditleri nedeniyle Washington ile Tahran arasındaki “doğrudan iletişimin” durduğunu da aktardı.
ÇİN: İRAN’IN İÇ İŞLERİNE DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ
Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’un Tahran’a karşı “çok güçlü adımlar” atacağı uyarısının ardından, İran’ın iç işlerine herhangi bir dış müdahaleye karşı olduklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenli basın toplantısında, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini onaylamadığını söyledi.
Trump, CBS News’e verdiği röportajda, İran’ın protestocuları idam etmeye başlaması halinde ABD’nin “çok güçlü bir tepki” göstereceğini ifade etti. Trump ayrıca protestoculara eylemlerini sürdürmeleri çağrısında bulunarak “yardımın yolda olduğunu” söyledi.