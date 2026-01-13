CANLI | Trump'tan İran'da gerilimi artıracak açıklama | Üst düzey yetkili Türkiye'den yardım istedi

Trump'ın açıklaması sonrası gözler ABD'ye çevrildi. İran'a yönelik askeri bir operasyon olup olmayacağı merak ediliyor. Son durumu A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ'ın aktardıkları şu şekilde:

Böyle bir şey beklemiyordu İran’da. Hatta ben az önceki son yayınımızda da söyledim; 8 Ocak tarihinde o gece o olaylar yaşandığında ben esasında sokaklara insanların çıkacağını tahmin ediyordum ancak bu şiddette olayların olacağını kimse bile tahmin etmiyordu. Yani buna yönelik önlemler de alınmamıştı, yani bu kadar insanın sokağa çıkacağı düşünülmemişti. Tabii bu protestoların daha önce yapılan protestolarla farkı nedir?

Esas farkının işte Donald Trump’ın ve özellikle yurt dışından buraya verilen desteğin olduğunu ifade edebiliriz. Esasında geçtiğimiz süreçlerde de mesela 3 sene önce de sokaklarda yapılan gösterilere, protestolara yabancı bazı ülkeler destek vermişti ancak o destek bu denli yoğun değildi ve askeri olarak İran tehdit edilmiyordu. Şimdi Donald Trump’ın bu açıklaması İran’da herkes tarafından askeri bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz esasında iki ülke Haziran ayında da savaştı. İki ülke de birbirinin kabiliyetini de biliyor. İran’dan çok sayıda açıklama geldi; evet, İran Meclis Başkanı olsun diğerleri olsun "İşte Amerika’nın buradaki üslerini vururuz, gemilerini vururuz, şöyle yaparız, böyle yaparız" ama esasında her iki taraf da yani söylem olarak ne söylerse söylesin, askeri olarak birbirinin kapasitesini biliyor.

BU SÖYLEME UYARLARSA KAN DÖKÜLÜR

İran’da bazı insanlar buna uyarsa, protestocular buna uyarsa ve böyle bir eylemde bulunursa bu ciddi anlamda kan dökülmesi anlamına gelir. Sonuçta o kamu binalarını da koruyan askerler var ve diğer polis güvenlikleri vardır. Onlar ateşe, çembere... Esasında İran’da bugün İran Dışişleri Bakanlığı konuşmasında da "Neden interneti kapattınız?" diye muhabir kendisine sorulduğunda diyor ki; "İran’daki protestocular yurt dışından talimat alıyordu.

O yüzden biz hem interneti kapattık hem telefonu kapattık ki yurt dışından talimat almasın ve bu şekilde bu olayları işte kontrol altına aldık." Ancak Merve şurada dikkat çekici bazı hususlar var, ben onları aktarmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz internet kapalıdır İran’da ancak çok sayıda insanın elinde görüntü var bu olaylarla ilgili. Bu görüntüler hala medyaya düşmedi. Belki bu görüntüler medyaya düşerse... Şimdi insanların tam olarak, mesela ben bazı bölgelere gidebildim. Belki 3-5 tane caddeyi gezebildim. Yani diğer sokaklar mesela benim kendi kameramanıma ulaştığımda öyle şeyler bana anlattı, ben dehşete düştüm.

Mesela birinde anlatıyor diyor; "Ben bazı... gerçi ben defalarca uyardım böyle olayların tam olarak içerisine girme diye uyarmıştım kendisini ancak biraz işte bu gazetecilik refleksi diyor ben olayların içine girdim, oradan işte görüntü aldım. Ancak sivil giyimli bazıları geldi, diyor bıçağı koydu benim karnıma, 'Ya görüntüleri sileceksin ya seni ara sokağa götürdü ya seni öldüreceğiz.'" Yani böyle dehşet verici durumlar da yaşanıyor. Bir başka bir olay anlatayım yine benim bizzat buradaki gazeteci arkadaşlardan biri bana anlattı.

Kendisi Tahran’ın batı tarafında 30 km uzağında yaşıyor. Diyor; "Komşumuzun başından vurmuşlar." Diyor ailesi işte onu alıp bir akrabalarının bahçesine götürdü. Ancak bir iki gün ceset orada kaldıktan sonra baktılar bir şey yapamayacaklar, işte bu sefer getirdiler hastaneye verdiler. Bu sefer de adli tıp cesedi defnedilmesi için vermiyordu aileye.

BU GECE İÇİN KARŞILIK BULMAZ

Yani çok ciddi İran’da vahim olaylar yaşanıyor. Şimdi Donald Trump’ın bu çağrısı... gerçi ben an itibariyle şu gece için söylüyorum; şu gece için çağrı karşılık bulamaz diyebilirim. Yani en azından Tahran’daki sokaklar... Ancak, ancak -altını çizerek söylüyorum- eğer mesela bu gece bir askeri müdahale olursa o zaman durum değişebilir. Yani askeri müdahale olmadığı sürece İran’da insanların, özellikle bu süreçten sonra...

YÖNETİMİN YIKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

Çünkü şunu söyleyeyim; Tahran’da sokaklarda her yerde polis var, her yerde güvenlik güçleri var. Adım başı. Artık o 8 Ocak tarihinde ve 9 Ocak tarihinde gece yaşananlara yönetim artık yaşamak istemiyor. O yüzden ciddi anlamda önlemler almış durumda. Ve esasında bunu da tekrardan söyleyeyim; İran’da güçlü bir askeri yapı vardır. Özellikle Besiç milisleri vardır. O yüzden İran’daki iç protestolarla hiçbir şekilde -bunun ciddiyetle söylüyorum- hiçbir şekilde yönetimin yıkılması düşünülemez. Ancak yabancı bir müdahale olursa, böyle bir şey mümkün olabilir. Ve ilk defa -bunu da altını çizerek söylüyorum- yabancı müdahaleden bu kadar bahsediliyor. Yoksa geçtiğimiz süreçlerde de olmuştu ancak onların hepsi siyasal anlamda kalmıştı. Nitekim Avrupa’nın da açıklamaları var. Ve bir de Donald Trump’ın eli bir konuda ülkeler de ona destek veriyor.