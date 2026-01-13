CANLI YAYIN

CANLI | Trump'tan İran'da gerilimi artıracak açıklama | Üst düzey yetkili Türkiye'den yardım istedi

Trump'tan İran'da gerilimi artıracak açıklama | Üst düzey yetkili Türkiye'den yardım istedi

28 Aralık'ta İran'da başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" dedi. ABD medyası, Tahran yönetimine olası bir saldırıyı önlemek için Körfez ülkelerinin Washington'la temas halinde olduğunu iddia ederken üst düzey İranlı yetkiliden flaş bir açıklama geldi.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tahran yönetimine tehditler savuran ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" dedi.

> 12:22
14 Ocak 2026

DİPLOMATİK KAYNAKLAR: İRAN'IN YANI SIRA ABD'Lİ YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ

Diplomatik kaynaklar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Türkiye İralı yetkililerle temasa ek olarak ABD'li makamlarla da görüşüyor. 

> 11:44
14 Ocak 2026

İRANLI YETKİLİ ÖNCE UYARDI SONRA YARDIM İSTEDİ

Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a saldırması halinde bölgedeki Amerikan askeri üslerinin hedef alınacağını söyledi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke çapındaki hükümet karşıtı protestolar sırasında müdahale tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Yetkili, “Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye kadar bölge ülkelerine, ABD’nin İran’ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki Amerikan üslerinin vurulacağını bildirdi… Washington’un İran’a saldırmasını engellemeleri için bu ülkelerden girişimde bulunmalarını istedi.” dedi.

Aynı yetkili, Trump’ın tehditleri nedeniyle Washington ile Tahran arasındaki “doğrudan iletişimin” durduğunu da aktardı.

> 11:06
14 Ocak 2026

ÇİN: İRAN’IN İÇ İŞLERİNE DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’un Tahran’a karşı “çok güçlü adımlar” atacağı uyarısının ardından, İran’ın iç işlerine herhangi bir dış müdahaleye karşı olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenli basın toplantısında, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini onaylamadığını söyledi.

Trump, CBS News’e verdiği röportajda, İran’ın protestocuları idam etmeye başlaması halinde ABD’nin “çok güçlü bir tepki” göstereceğini ifade etti. Trump ayrıca protestoculara eylemlerini sürdürmeleri çağrısında bulunarak “yardımın yolda olduğunu” söyledi.

> 09:25
14 Ocak 2026

İRAN'DA ÜLKE ÇAPINDA İNTERNET KESİNTİSİ 132 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

İran’da yetkililer tarafından uygulanan ülke çapındaki internet kesintisi, protestoları bastırmaya yönelik müdahalenin gerçek boyutunu gizlemek amacıyla yapıldığı yönünde aktivistlerin endişelerine yol açarken, 132 saati geride bıraktı. Haber ajansı AFP çarşamba günü bu bilgiyi paylaştı.

“Veriler gösteriyor ki #İran hâlâ çevrimdışı; ülke dijital karanlığın bir başka gününe uyanıyor,” ifadeleri Netblocks’un X platformundaki paylaşımında yer aldı.

> 07:13
14 Ocak 2026

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 571'E, TUTUKLU SAYISI 18 BİN 434'E YÜKSELDİ

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 571'e, tutuklananların sayısının ise 18 bin 434'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri'nden (HRA) yapılan son açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 571'e yükseldiği bildirildi.

Ölenlerin 2,403'ünün protestocu, 12'sinin 18 yaş altı çocuk olduğu aktarılırken, protestocu olmayan tarafsız 9 sivilin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca 5 hükümet destekçisi sivil ile 142 güvenlik gücü personelinin öldüğü ifade edildi. HRA'nın 779 harici ölüm vakası ile ilgili incelemeyi sürdürdüğü belirtilirken, en az bin 134 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı. 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 614 protesto gösterisinde en az 18 bin 434 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

> 06:00
14 Ocak 2026

IRAK'TAN AÇIKLAMA: UÇUŞLARIN ASKIYA ALINDIĞI İDDİALARI YALAN

Irak, ABD’nin İran’a olası bir saldırı düzenleyebileceğine yönelik endişelerin arttığı bir dönemde, Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların askıya alındığına dair haberleri salı günü yalanladı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem es-Safi, devlet haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, “Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların durdurulduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Es-Safi, “Irak hava sahasından geçen transit uçuşlar da dahil olmak üzere tüm destinasyonlara hava trafiği devam etmektedir. Ülkedeki hiçbir havalimanında uçuşlara ara verilmiş değildir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, komşu İran’da geçen ayın sonlarından bu yana süren hükümet karşıtı protestolar ve ABD’nin olası bir askeri müdahalesine dair endişelerin gölgesinde geldi.

Es-Safi, yalnızca olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymaniye Havalimanı’na yapılması planlanan tek bir uçuşun iptal edildiğini belirterek, “Uçuşların askıya alınmasına ilişkin herhangi bir karar yoktur” dedi.

> 02:46
14 Ocak 2026

KÖRFEZ ÜLKELERİ DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan öncülüğünde Körfez ülkelerinin, İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçilmesi için ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Körfez ülkeleri Trump yönetimini İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan, Washington'u İran'a müdahale etmemesi için ikna etme çabalarına öncülük ediyor

TRUMP YÖNETİMİNE EKONOMİ UYARISI 

Körfez ülkelerinden yetkililere göre, Suudi Arabistan, Umman ve Katar, İran'a yönelik olası bir saldırının, petrol piyasalarını sarsacağı ve nihayetinde ABD ekonomisine de zarar vereceği konusunda Trump yönetimini uyarıyor.

Körfez ülkeleri, olası saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin seyrini aksatmasından ve oluşabilecek bölgesel istikrarsızlıklardan endişe ediyor.

Suudi yetkililere göre, Riyad yönetimi, İran'a olası bir çatışmaya karışmayacakları ve ABD'nin hava sahalarını saldırılar için kullanmasına izin vermeyeceklerini garanti etti.

Beyaz Saray'dan yetkililere göre Trump, İran'a karşı atılacak adımlara ilişkin henüz nihai bir karar vermedi. Trump'ın, izleyeceği yolu belirlemek üzere danışmanlarıyla görüşmeler yaptığı ve olası seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Yetkililere göre, masadaki seçenekler arasında İran'a ait tesislere saldırılması, siber saldırılar, yeni yaptırımlar ve rejim karşıtı sosyal medya hesaplarını desteklemek yer alıyor. 

> 02:24
14 Ocak 2026

CAN KAYBI 2 BİN 550'YE YÜKSELDİ

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550'ye çıktığını bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

18 BİNDEN FAZLA GÖZALTI 

Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. HRANA, 16'ncı güne ilişkin raporunda ölü sayısının 664'e, gözaltına alınanların sayısının da 10 bin 721'e yükseldiğini duyurmuştu.

> 01:22
14 Ocak 2026

"ÖLÜ SAYISINI DEĞERLENDİRİP ÖYLE KARAR VERECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin sayısına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıp sonra "bir karar vereceklerini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Detroit'te katıldığı mitingin ardından Washington'a dönüşünde Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'daki protestolarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, özellikle gösterilerde hayatını kaybeden kişi sayısı konusundaki gerçek rakamları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Beyaz Saray'a döner dönmez ilgili yetkililerden bu konuda bir brifing alacağını kaydeden Trump, "İran'da olup bitenleri kapsamlı olarak inceleyeceğiz. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor. Orada yaşanan ölümleri gördüğümde İran aklımdan çıkmıyor. Oraya ilişkin kesin rakamlar alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Medyaya yansıyan ölü sayısına ilişkin farklı haberler olduğunu anımsatan ABD Başkanı, "Gösterilerdeki öldürme olaylarıyla ilgili olarak kesin rakamlar alacağız. Bu ölümlerin sayısı ciddi gibi görünüyor, ancak henüz kesin olarak bilmiyoruz. Sonra bir karar vermemiz gerekecek." şeklinde konuştu.

İran yönetimine de bir mesaj gönderen ABD Başkanı Trump, "Mesajım şu: Umarım o insanları öldürmezler. Bana göre göstericilere çok kötü davranıyorlar." dedi.

İran'da demokrasi görmeyi arzu edip etmediği sorulan Trump, "İdeal olarak bunu görmek isterim, ama asıl görmek istediğimiz şey, insanların öldürülmesini istemiyoruz ve bu insanlar için biraz özgürlük sağlandığını istiyoruz. Bu insanlar uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar." açıklamasını yaptı.

> 00:59
14 Ocak 2026

"ASILMA OLAYINDAN HABERİM YOK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolarda bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberlere ilişkin, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok sert önlemler alırız." dedi.

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına verdiği mülakatta İran'daki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SERT ÖNLEMLER ALIRIZ"

İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Trump, bazı göstericilerin idam edilebileceğine ilişkin haberlere ve bunun ABD için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız." yanıtını verdi.

ABD'nin İran'daki göstericilere nasıl yardım edebileceğine ilişkin birçok yöntem bulunduğunu belirten ABD Başkanı, bunun yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik ve diğer yardım seçeneklerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.

Trump, sürecin iyiye gitmediğini düşündüğünü vurgulayarak, "İran'da yaşananların olmasını istemiyoruz. Protesto etmek bir şeydir ancak binlerce insanı öldürmeye başladıklarında iş değişir, şimdi de asılmadan bahsediyorsunuz. Bakalım bu süreç onlar için nasıl sonuçlanacak? İyi sonuçlanmayacak." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'da devam eden gösterilere ilişkin Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum, protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." ifadesini kullanmıştı.

> 23:18
13 Ocak 2026

"ABD İRAN'A KARŞI BÜYÜK BİR SALDIRI HAZIRLIĞINDA"

İran-ABD arasında devam eden gerilim, İran’daki sokak gösterileriyle birlikte zirveye çıktı. İki ülke arasında savaş söylemleri daha da belirginleşirken İsrail medyasından “ABD İran’a büyük bir saldırıya hazırlanıyor” haberleri dikkat çekti. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, aktarılan haberi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İsrail 14 kanalı, ABD’nin önümüzdeki günlerde İran’a karşı büyük bir saldırı hazırlandığını bildiriyor. Kaynaklar, operasyonun sınırlı bir eylemden ziyade mevcut rejimi hedef alarak çok büyük bir ölçekte saldırı olacağını belirtiyor.”

> 21:13
13 Ocak 2026

"TRUMP'IN TEMSİLCİSİ GİZLİCE PEHLEVİ İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

ABD medyası Axios: Trump'ın temsilcisi İran'ın sürgündeki veliaht prensiyle gizlice görüştü

> 21:06
13 Ocak 2026

TRUMP: YARDIMIN NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEKSİNİZ

ABD Başkanı Trump önceki saatlerde yaptığı açıklamada "Yardım yolda" demişti. Bu yardımın ne olduğu sorusuna ABD Başkanı "Yardımın içeriğini öğreneceksiniz" yanıtını verdi. 

 

> 20:52
13 Ocak 2026

RUSYA: ABD'NİN TEHDİTLERİ KABUL EDİLEMEZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine tepki göstererek, "ABD’nin İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’da devam eden protestolara ve ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, "İran'ın yıllardır maruz kaldığı Batı'nın yasadışı yaptırım baskısı, ülkenin kalkınmasını zorlaştırıyor, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açıyor ve bu durumdan en çok İranlılar zarar görüyor" dedi.

İran’da yaptırımlar nedeniyle artan toplumsal gerginliğin yabancı güçler tarafından İran devletini istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için kullanıldığını aktaran Zaharova, barışçıl protestoların, yurtdışından talimat alan, özel olarak eğitilmiş ve silahlanmış provokatörlerin çabalarıyla, şiddetli ve anlamsız saldırılara dönüştüğünü belirtti.

İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi şiddetle kınadıklarını ifade eden Zaharova, "Özellikle belirtmek gerekir ki, ülke hükümeti, Batı'nın düşmanca politikalarının olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlarını etkisiz hale getirmek için etkili yollar bulmak üzere toplumla yapıcı bir diyaloğa hazır olduğunu göstermektedir. ABD’den gelen, İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Dışarıdan kışkırtılan ayaklanmaları, Haziran 2025'te İran'a karşı gerçekleştirilen saldırıyı tekrarlamak için bir bahane olarak kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerin Orta Doğu ve küresel uluslararası güvenlik için de zararlı sonuçları olacağının farkında olmalıdır" dedi.

İran'ın ticaret yaptığı ülkelere ek vergiler getirerek ticari faaliyetleri aksatmaya yönelik girişimleri kesin bir şekilde reddettiklerini ifade eden Zaharova, "Ülkedeki iç siyasi durumun dinamikleri ve son günlerde gözlemlenen yapay olarak kışkırtılan protestoların azalması, durumun kademeli olarak istikrara kavuşacağını umut etmemizi sağlıyor. İran’ın egemenliğini desteklemek için binlerce İranlının katıldığı yürüyüşler, uluslararası arenada bağımsız bir dış politika izleyebilen ve dostlarını kendi başına seçebilen devletlerin varlığından rahatsız olanların kötü niyetli planlarının başarısız olacağının garantisidir" dedi.

> 19:39
13 Ocak 2026

TAHRAN'DAN SON DETAYLAR A HABER'DE: YÖNETİMİN YIKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

Trump'ın  açıklaması sonrası gözler ABD'ye çevrildi. İran'a yönelik askeri bir operasyon olup olmayacağı merak ediliyor. Son durumu A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

TAHRAN'DAN SON DETAYLAR A HABER'DE!

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ'ın aktardıkları şu şekilde:

Böyle bir şey beklemiyordu İran’da. Hatta ben az önceki son yayınımızda da söyledim; 8 Ocak tarihinde o gece o olaylar yaşandığında ben esasında sokaklara insanların çıkacağını tahmin ediyordum ancak bu şiddette olayların olacağını kimse bile tahmin etmiyordu. Yani buna yönelik önlemler de alınmamıştı, yani bu kadar insanın sokağa çıkacağı düşünülmemişti. Tabii bu protestoların daha önce yapılan protestolarla farkı nedir?

Esas farkının işte Donald Trump’ın ve özellikle yurt dışından buraya verilen desteğin olduğunu ifade edebiliriz. Esasında geçtiğimiz süreçlerde de mesela 3 sene önce de sokaklarda yapılan gösterilere, protestolara yabancı bazı ülkeler destek vermişti ancak o destek bu denli yoğun değildi ve askeri olarak İran tehdit edilmiyordu. Şimdi Donald Trump’ın bu açıklaması İran’da herkes tarafından askeri bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz esasında iki ülke Haziran ayında da savaştı. İki ülke de birbirinin kabiliyetini de biliyor. İran’dan çok sayıda açıklama geldi; evet, İran Meclis Başkanı olsun diğerleri olsun "İşte Amerika’nın buradaki üslerini vururuz, gemilerini vururuz, şöyle yaparız, böyle yaparız" ama esasında her iki taraf da yani söylem olarak ne söylerse söylesin, askeri olarak birbirinin kapasitesini biliyor.

BU SÖYLEME UYARLARSA KAN DÖKÜLÜR

İran’da bazı insanlar buna uyarsa, protestocular buna uyarsa ve böyle bir eylemde bulunursa bu ciddi anlamda kan dökülmesi anlamına gelir. Sonuçta o kamu binalarını da koruyan askerler var ve diğer polis güvenlikleri vardır. Onlar ateşe, çembere... Esasında İran’da bugün İran Dışişleri Bakanlığı konuşmasında da "Neden interneti kapattınız?" diye muhabir kendisine sorulduğunda diyor ki; "İran’daki protestocular yurt dışından talimat alıyordu.

O yüzden biz hem interneti kapattık hem telefonu kapattık ki yurt dışından talimat almasın ve bu şekilde bu olayları işte kontrol altına aldık." Ancak Merve şurada dikkat çekici bazı hususlar var, ben onları aktarmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz internet kapalıdır İran’da ancak çok sayıda insanın elinde görüntü var bu olaylarla ilgili. Bu görüntüler hala medyaya düşmedi. Belki bu görüntüler medyaya düşerse... Şimdi insanların tam olarak, mesela ben bazı bölgelere gidebildim. Belki 3-5 tane caddeyi gezebildim. Yani diğer sokaklar mesela benim kendi kameramanıma ulaştığımda öyle şeyler bana anlattı, ben dehşete düştüm.

Mesela birinde anlatıyor diyor; "Ben bazı... gerçi ben defalarca uyardım böyle olayların tam olarak içerisine girme diye uyarmıştım kendisini ancak biraz işte bu gazetecilik refleksi diyor ben olayların içine girdim, oradan işte görüntü aldım. Ancak sivil giyimli bazıları geldi, diyor bıçağı koydu benim karnıma, 'Ya görüntüleri sileceksin ya seni ara sokağa götürdü ya seni öldüreceğiz.'" Yani böyle dehşet verici durumlar da yaşanıyor. Bir başka bir olay anlatayım yine benim bizzat buradaki gazeteci arkadaşlardan biri bana anlattı.

Kendisi Tahran’ın batı tarafında 30 km uzağında yaşıyor. Diyor; "Komşumuzun başından vurmuşlar." Diyor ailesi işte onu alıp bir akrabalarının bahçesine götürdü. Ancak bir iki gün ceset orada kaldıktan sonra baktılar bir şey yapamayacaklar, işte bu sefer getirdiler hastaneye verdiler. Bu sefer de adli tıp cesedi defnedilmesi için vermiyordu aileye.

BU GECE İÇİN KARŞILIK BULMAZ

Yani çok ciddi İran’da vahim olaylar yaşanıyor. Şimdi Donald Trump’ın bu çağrısı... gerçi ben an itibariyle şu gece için söylüyorum; şu gece için çağrı karşılık bulamaz diyebilirim. Yani en azından Tahran’daki sokaklar... Ancak, ancak -altını çizerek söylüyorum- eğer mesela bu gece bir askeri müdahale olursa o zaman durum değişebilir. Yani askeri müdahale olmadığı sürece İran’da insanların, özellikle bu süreçten sonra...

YÖNETİMİN YIKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

Çünkü şunu söyleyeyim; Tahran’da sokaklarda her yerde polis var, her yerde güvenlik güçleri var. Adım başı. Artık o 8 Ocak tarihinde ve 9 Ocak tarihinde gece yaşananlara yönetim artık yaşamak istemiyor. O yüzden ciddi anlamda önlemler almış durumda. Ve esasında bunu da tekrardan söyleyeyim; İran’da güçlü bir askeri yapı vardır. Özellikle Besiç milisleri vardır. O yüzden İran’daki iç protestolarla hiçbir şekilde -bunun ciddiyetle söylüyorum- hiçbir şekilde yönetimin yıkılması düşünülemez. Ancak yabancı bir müdahale olursa, böyle bir şey mümkün olabilir. Ve ilk defa -bunu da altını çizerek söylüyorum- yabancı müdahaleden bu kadar bahsediliyor. Yoksa geçtiğimiz süreçlerde de olmuştu ancak onların hepsi siyasal anlamda kalmıştı. Nitekim Avrupa’nın da açıklamaları var. Ve bir de Donald Trump’ın eli bir konuda ülkeler de ona destek veriyor.

> 18:20
13 Ocak 2026

TRUMP İRAN'A ASKERİ OPERASYON MU YAPACAK?

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." diye seslendi. Gerilimi artıracak bu açıklamaya ilişkin detayları A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

TRUMP İRAN'A ASKERİ OPERASYON MU YAPACAK?

PENTAGON'DA HAREKETLİLİK VAR

İrfan Sapmaz'ın aktardıkları şu şekilde: 

Dünden bu yana bir hareketlilik dikkatimi çekiyor. Dünkü yayınımızda da aktarmıştım; Pentagon'da çok ciddi bir hareketlilik vardı. Şöyle ki, Pentagon'un etrafındaki pizzacılarda %1000 gibi oranlarda gece yarısı -ki benim evim Pentagon'a çok yakın, sürekli olarak sabahları ve akşamları oradan geçerim. Zaten Pentagon'da bir hareketlilik vardı. Akşam saatlerinde 5'te tüm parklar doluydu. Öncelikle bunun altını bir çizmek istiyorum.

Pizzacılardan çok büyük siparişler vardı Pentagon'a, mesai saatleri dışında. Daha önce CIA'ye, CIA'in Amerika'nın değişik yerlerindeki operasyonları sırasında CIA'in McLean'deki Langley merkezine de çok büyük pizzacılarda hareketlilik olduğu görülmüş ve bunun peşine düşünce Amerikan ana akım medya operasyonlar ortaya çıkmıştı. Dün bu dikkatimi çekti.

Şöyle, içeride küçük bir AVM, küçük bir alışveriş merkezi var. Ama akşam saatlerinde 5-5.30 gibi kapalı tabii burası. Buradan öncelikle bir hareketlilik olduğunu gördüm. Ayrıca hemen Pentagon'un etrafındaki otoparklara, binlerce otopark yeri vardı. Normal şartlarda akşam saatleri 5'te oradan geçtiğimde ve otoparklar ciddi şekilde doluydu. Boş olması gerekiyordu normal şartlarda. Bu bir. İki; Donald Trump, Donald Trump'a işte Florida dönüşü Air Force One uçağında sorulan bir soru üzerine, İranlıların internetlerinin kesildiği yönünde, "İran'a talimat verdim, İran'la görüşeceğim" dedi. Ve hemen arkasından, bir gün sonra Pete Hegseth, Savunma Bakanı, Elon Musk'ı Starlink uydu merkezinde ziyaret etti. Bu da çok önemli bir göstergeydi. Yani bir hareketlilik var, onu hissediyorum, onu görüyorum. O açıdan Donald Trump'ın çok büyük ihtimalle kafasında şu andaki bu hareketliliklerden görüyorum, şu andaki bu açıklamasından görüyorum...

Evet, "yardım yolda" diyor. İşte "İranlı vatanseverler protesto etmeye devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." Yani bir Amerikan başkanı...

Şu anda zaten başı ICE ajanlarıyla belada. Minnesota'da olaylar durdurulamıyor. 37 yaşındaki bir kadın öldürüldü. Ülkenin her yerine ulusal muhafızları, ICE ajanlarını gönderiyor kendi ülkesi içerisinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri içerisinde böylesi bir tehdit varken, bir başka ülke, İran'a yönelik böyle bir çağrıda bulunması...

TRUMP'IN FEVRİ HAREKETLERİ NEDENİYLE İÇERDE RAHATSIZLIK VAR

Şimdi şunu söylemek istiyorum öncelikle. Tabii Amerikan başkanı çok fevri hareketler yapıyor. Yani normal şartlarda bizim gördüğümüz bir devlet adamına, devlet adamına yakışmayacak hareketlerde bulunuyor. Nasıl? Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi 350 milyonluk dev bir nüfus, dev bir askeri potansiyel, dev bir 18 ayrı istihbarat teşkilatları, dev bir bütçe -işte 1.5 trilyon dolara çıkardı biliyorsun savunma bütçelerini- çok ani hareketler ediyor. Çok aniden Truth Social medya üzerinden çok ani açıklamalarda bulunuyor. Bu tabii çok tehlikeli bir adım. Yani o açıdan bu içeride de var rahatsızlık. Cumhuriyetçiler içerisinde de var. Mesela Beyaz Saray'ın kadın patronu, kendisinden sonraki ikinci isim Susie Wiles biliyorsun, daha önce Amerikan ana akım medyasına yaptığı açıklamalarda da bu tip fevri açıklamalarının çok tehlikeli olabileceği yönde çeşitli mesajlar vermişti. O açıdan kimseyi dinlemiyor gördüğümüz kadarıyla. İşte dün de İran'a yönelik %25 oranında bir şeyi arttırdı, vergi, ek vergi koydu.

OPERASYONA İHTİMAL VERMİYORUM

İran'la ticaret yapanlara. Ama daha henüz böyle bir şey yayınlanmadı şu ana kadar. Görmedik onu. O açıdan şimdi buradaki işte "protesto etmeye devam edin, İranlı vatanseverler" diyor, "kurumlarınızı ele geçirin, katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." Yani ne olacak isimleri kaydedince? Yarın öbür gün diyelim ki içeride işte Venezuela'ya yönelik ki ben buna çok fazla bir ihtimal vermiyorum. İran, İran'da çok muhalifler var... Benzer bir operasyona çok fazla ihtimal vermiyorum. İçeriden böyle bir destek alması gerekiyor. Yani Amerika daha önce böyle bir ders aldı biliyorsunuz. Helikopterleri işte çölde saplanıp kaldılar, Amerikan büyükelçiliği baskına uğradı. Yıllarca süren çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Çok fazla bir ihtimal vermiyorum içeriden böyle bir operasyona...
 

 

> 17:52
13 Ocak 2026

TRUMP: PROTESTOLARA DEVAM EDİN YARDIM YOLDA

İran'da yaşanan gerilimde Tahran yönetimine tehditler savuran ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı.

Trump açıklamasında "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilere ilişkin açıklamada bulundu. İranlılara protestolar devam etmeleri çağrısında bulunan Trump, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda" dedi.

ÖLÜ SAYISI 600'Ü AŞTI

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, bu süre zarfında İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 9'u on sekiz yaşından küçük 505 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 133 kişi ve 1 savcı yaşamını yitirdi. Ayrıca gösteriler sırasında orada bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 646'ya yükselirken, 10 bin 721 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), gösterilerde emniyet güçlerine ilişkin ölü sayısını belirtmeksizin, 9'u on sekiz yaşından küçük 648 eylemcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devam eden olaylarda binlerce kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapımadı.

