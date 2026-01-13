CANLI | İran hava sahası yeniden aktif! Dışişleri'nden protestolara yönelik açıklama: Sükunet sağlandı

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayın ile son durumu aktardı. Peki sokaklarda son durum ne? Trump'ın açıklamaları İran'da nasıl yankılandı?

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ'ın aktardıkları şu şekilde:

Tahran sokakları sakin. Tahran sokaklarında üç gecedir sakinlik var. Gerçi bugün yine yönetim taraftarları sokaktaydı cenaze töreni için. Bugün öğle saatlerinde Tahran'da, üniversitesinin... Tahran Üniversitesi önünde bir cenaze töreni vardı. Özellikle 8 ve 9 Ocak gecelerinde hayatını kaybeden güvenlik görevlileri için cenaze töreni vardı ve onlar toprağa verildi. Çok sayıda da insan gelmişti. 100'ün üzerinde güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı. Sadece bu rakam bile, sadece bu rakamı dikkate alırsak yani o iki gecede Tahran'da nasıl bir yani vahşet yaşandığının yani görebiliriz, okuyabiliriz.

ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Ölü sayısına 2000 diyen var... Yani daha fazla da diyenler vardır. Net rakam belli değil. Yani o iki gecede,İran... 100'ün üzerinde, yani net rakam verilmiyor, sadece "100'ün üzerinde" demekle yetiniyor, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Tabii bunların bir kısmı çatışmalarda hayatını kaybetti. Yani karşı taraftan da mutlaka ölen sayısı güvenlik görevlilerinden çok çok daha fazladır. Ancak kaç kişi o iki gecede, 8 Ocak ve 9 Ocak tarihinde İran'da, Tahran'da hayatını kaybetti, yani sayı net değil, kimse bilmiyor.

"ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI OLABİLİR"

Trump'ın açıklamalarının herhangi bir karşılığı olmadı. Zaten ben geçtiğimiz yayınlarda da, zannedersem sizin yayındaydı, başka arkadaşın yayınıydı, ben de söylemiştim; artık bu süreçten sonra Tahran yönetimi özellikle o 3 gün önce kendi taraftarı sokağa çıktıktan sonra, o süreçten sonra artık, herhangi bir sıfatla sokağa çıkılmasına izin vermeyeceğini, izin vermeyeceğini... Zaten kendisi de belirtiyordu. İster protestocu olsun, ister kendi deyimiyle isyancı olsun, kimsenin sokağa çıkmasına artık izin vermeyeceğini belirtiyor. Nitekim de öyle oldu. Ve son üç gecedir Tahran sokakları sakindir. Ancak gerginlik devam ediyor. Gerginlik devam ediyor. Her an Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırısı olabilir.

İDAM AÇIKLAMALARI İLE MESAJ VERİLMEK İSTENİYOR

Kereç kentinde öyle bir, yani esasında idamlar bu kadar çabuk bir şekilde verilmemesi gerekiyor. Hatta İran yasalarına göre bile verilmemesi gerekiyor. Çünkü bunun bir süreci vardır. Yani itiraz süreci vardır, üst mahkeme vardır. Yani bazen bu üst mahkemeler aylarca sürebiliyor. Ancak geçmiş tecrübelere bakarsak, geçmiş deneyimlere bakarsak İran bazen bu tip olaylarda bunu çok hızlı bir şekilde karara bağlayabilir. Nitekim üç sene önce o sokak gösterilerinde de böyle bir şey olmuştu. Birisiyle ilgili mahkeme idam kararı vermişti, itiraz etmişti, itirazı 24 saat içinde reddedilip hemen idam edilmişti.

Halbuki süreçler çok daha uzayabiliyor, yani İran'ın kendi yasalarına göre çok daha uzayabiliyor. Ancak öyle görünüyor ki yönetim bir şekilde bu meseleleri kontrol altına almak için, bir şekilde "Ben müsamahakar davranmayacağım" demek için bu yöntemlere de başvuruyor. Şimdi kaç kişi gözaltındadır, bu sayılar da net değildir. Dediğim üzere tıpkı tamamıyla karanlık bir tablo var, yani flu bir tablo var. Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı, kaç kişi cezaevinde an itibariyle... Bunların hiçbiri net değil. Hatta kendi güvenlik görevlisi kaç kişi öldü, o bile net değil. Sadece mesela İran'daki medyada şöyle haberler yapılıyor; mesela bugün Tahran'da 100 kişi son yolculuğuna uğurlandı, şöyle bir haber yapılıyor. Mesela İsfahan'da 30 güvenlik görevlisi iki gün önce toprağa verilmişti. Meşhed'de 7'si verilmişti. Yani bunları bile toplasak nereden bakılsa 200'e yakın, görevli, yani asker, güvenlik görevlisi toprağa verildi. Ancak protestocu sayısı kaç kişi olduğuna ilişkin bilgi yok.

Önceki protestolarla birçok farklılığı vardı. Birincisi; mesela 3 yıl önce yapılan protestolarda genelde, mesela nasıl oluyordu? Tahran'ın 3-4 noktasında oluyordu. Ancak bu protestolar Tahran'ın hemen hemen her yerinde vardı. Yani olmayan yer yoktu. Şu anda mesela kameraman arkadaşım yanımdadır, yardım etmek için bana geldi. O, Tahran'ın, batısında, 30 kilometre uzaklığında oturuyor. Yani bazı şeyler anlatıyordu, ben hayrette kaldım diyor. "Bir evin içinde iki tane kardeş vardı, ikisi de öldü." Yani öyle şeyler anlatıyor... Kendisi de buradadır. Kendisine söz verebilirim, kendisi Türkçe de biliyor. Yani dehşet verici olaylar vardı.

PEHLEVİ İÇİN 'İRAN'A ÖZGÜRLÜK GETİRECEK' DEMEK BOŞ VE HAYAL

Şimdi ne, ne gibi farklılıklar vardı? Bir; genişlik... Genişlik, yani geçen protestolara göre çok çok fazlaydı. İki; aynı anda bütün illerde, ilçelerde oldu. Bu bir diğer fark. Üçüncü; en önemli fark, şiddet dozu yüksekti. Hiçbir protestoda bugüne kadar, İran İslam Devrimi tarihinde hiçbir protesto sırasında ne bu kadar güvenlik görevlisi öldü, ne bu kadar gösterici öldü. Yani bu etkisi de vardı. Diğer... Mesela bu protestoda Pehlevi ön plana çıktı. Bir şekilde prim yapmış oldu. Esasında ben geçtiğimiz yayınlarda da sürekli bunun altını çizerek söylüyorum; yani Pehlevi için "demokrat bir insan", işte "özgürlük getirecek İran'a", böyle bir sıfatlar kullanmak tamamıyla boş ve hayal. Yani onun babası, dedesi İran'ı nasıl yönetiyordu herkes biliyor. Zaten babası da işte bu sokak protestolarıyla İran'dan kaçmak zorunda kaldı. Kendisi şimdi buna medet umarak, yani burada, işte şah olmaya çalışıyor. Gerçi kendisi söylüyor; "Ben geleceğim İran'da sadece o geçiş yönetimini yöneteceğim." Ancak yani bunlar, tamamıyla, yani gerçek dışı ifadeler. Yani örnekleri de vardır; 3 sene önce bunlar bir konsey kurdu. Bir 7-8 kişiden oluşan bir konsey kurdu. Ancak orada bile öyle bir tavır sergiledi ki o konsey çok kısa sürede dağıldı. Ve dağılan insanlar da diyordu ki; "Bu orada şahlık yapıyor. Yani 'ben ne dediysem o olacaktır'." Yani bunun geçiş yönetimi de ancak bu kadar olabilir. Tabii bu gösterilerin başka farklı boyutları da vardır.