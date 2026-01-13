CANLI | İran hava sahası yeniden aktif! Dışişleri'nden protestolara yönelik açıklama: Sükunet sağlandı
28 Aralık'ta İran'da başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı eylemcilere yardım yolda." demişti. Avrupalı yetkililer ABD'nin İran'a düzenleyeceği askeri müdahalenin 24 saat içinde başlayabileceğini iddia ederken ülkenin kapanan hava sahası uçuşlara yeniden açıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi " Sükunet sağlandı, kontrol bizde."dedi. A Haber Tahran'dan canlı yayın ile anbean gelişmeleri aktarıyor.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Tahran yönetimine tehditler savuran ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" dedi.
İŞTE ANBEAN YAŞANAN GELİŞMELER...
CANLI ANLATIM
İRAN HAVA SAHASI YENİDEN AKTİF
İran'da NOTAM'ın (havacılara bildiri) süresinin dolmasının ardından hava sahası uçuşlara yeniden açıldı.
İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.
Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarıda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI FOX NEWS’A KONUŞTU: SÜKUNET SAĞLANDI, KONTROL TAMAMEN BİZDE
İran hükümetinin son yılların en sert protesto baskınlarını gerçekleştirdiği bir dönemde, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi çarşamba günü yaptığı açıklamada durumun tamamen kontrol altında olduğunu söyledi.
"TERÖR OPERASYONU SONA ERDİ"
ABD merkezli Fox News kanalında yayınlanan "Special Report" programına katılan Arakçi, "Üç gün süren terör operasyonlarının ardından şu an bir sükûnet hâkim. Kontrol tamamen bizde," ifadelerini kullandı.
İDAM İDDİALARINA YANIT
Tahran yönetiminin daha önce protestocular için "hızlandırılmış yargılama" sözü vermesine rağmen Arakçi, "bugün veya yarın herhangi bir idamın gerçekleşmeyeceğini" belirtti.
Dışişleri Bakanı, İran'daki ekonomik zorluklar nedeniyle başlayan 10 günlük barışçıl gösterilerin ardından gelen üç günlük şiddet olaylarının İsrail tarafından organize edildiğini belirtti. Olayların yatıştığını savunan Arakçi, "Şunu söyleyebilirim ki; herhangi bir idam planı olmadığına dair güvenim tam." dedi.
FRANSA'DAN İRAN HALKINA İNTERNET OLANAĞI: UYDU GÖNDERECEKLER
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, hükümetin İran’da internet erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Eutelsat uydu terminalleri gönderme seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.
Barrot, çarşamba günü milletvekillerine yaptığı açıklamada, kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle süren protestoların ardından ülkede uygulanan iletişim kesintisi ve internet engelinin devam ettiğini belirterek, İran’daki internet erişimini yeniden sağlamak için tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.
Uluslararası telefon görüşmeleri ve internet hizmetlerinin, en üst güvenlik organının talimatı doğrultusunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından durdurulduğu bildirildi.