CANLI | Trump'tan gerilimi artıracak açıklama: İranlılara yardım yolda protestolara devam edin
28 Aralık'tan İran'da başlayan protestolar devam ederken Tahran yönetimine tehditler savuran ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" dedi. A Haber gerilimin 2 başkenti Washington ve Tahran'dan canlı yayın ile gelişmeleri anbean aktarıyor.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
TAHRAN'DAN SON DETAYLAR A HABER'DE: YÖNETİMİN YIKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ
Trump'ın açıklaması sonrası gözler ABD'ye çevrildi. İran'a yönelik askeri bir operasyon olup olmayacağı merak ediliyor. Son durumu A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ'ın aktardıkları şu şekilde:
Böyle bir şey beklemiyordu İran’da. Hatta ben az önceki son yayınımızda da söyledim; 8 Ocak tarihinde o gece o olaylar yaşandığında ben esasında sokaklara insanların çıkacağını tahmin ediyordum ancak bu şiddette olayların olacağını kimse bile tahmin etmiyordu. Yani buna yönelik önlemler de alınmamıştı, yani bu kadar insanın sokağa çıkacağı düşünülmemişti. Tabii bu protestoların daha önce yapılan protestolarla farkı nedir?
Esas farkının işte Donald Trump’ın ve özellikle yurt dışından buraya verilen desteğin olduğunu ifade edebiliriz. Esasında geçtiğimiz süreçlerde de mesela 3 sene önce de sokaklarda yapılan gösterilere, protestolara yabancı bazı ülkeler destek vermişti ancak o destek bu denli yoğun değildi ve askeri olarak İran tehdit edilmiyordu. Şimdi Donald Trump’ın bu açıklaması İran’da herkes tarafından askeri bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz esasında iki ülke Haziran ayında da savaştı. İki ülke de birbirinin kabiliyetini de biliyor. İran’dan çok sayıda açıklama geldi; evet, İran Meclis Başkanı olsun diğerleri olsun "İşte Amerika’nın buradaki üslerini vururuz, gemilerini vururuz, şöyle yaparız, böyle yaparız" ama esasında her iki taraf da yani söylem olarak ne söylerse söylesin, askeri olarak birbirinin kapasitesini biliyor.
BU SÖYLEME UYARLARSA KAN DÖKÜLÜR
İran’da bazı insanlar buna uyarsa, protestocular buna uyarsa ve böyle bir eylemde bulunursa bu ciddi anlamda kan dökülmesi anlamına gelir. Sonuçta o kamu binalarını da koruyan askerler var ve diğer polis güvenlikleri vardır. Onlar ateşe, çembere... Esasında İran’da bugün İran Dışişleri Bakanlığı konuşmasında da "Neden interneti kapattınız?" diye muhabir kendisine sorulduğunda diyor ki; "İran’daki protestocular yurt dışından talimat alıyordu.
O yüzden biz hem interneti kapattık hem telefonu kapattık ki yurt dışından talimat almasın ve bu şekilde bu olayları işte kontrol altına aldık." Ancak Merve şurada dikkat çekici bazı hususlar var, ben onları aktarmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz internet kapalıdır İran’da ancak çok sayıda insanın elinde görüntü var bu olaylarla ilgili. Bu görüntüler hala medyaya düşmedi. Belki bu görüntüler medyaya düşerse... Şimdi insanların tam olarak, mesela ben bazı bölgelere gidebildim. Belki 3-5 tane caddeyi gezebildim. Yani diğer sokaklar mesela benim kendi kameramanıma ulaştığımda öyle şeyler bana anlattı, ben dehşete düştüm.
Mesela birinde anlatıyor diyor; "Ben bazı... gerçi ben defalarca uyardım böyle olayların tam olarak içerisine girme diye uyarmıştım kendisini ancak biraz işte bu gazetecilik refleksi diyor ben olayların içine girdim, oradan işte görüntü aldım. Ancak sivil giyimli bazıları geldi, diyor bıçağı koydu benim karnıma, 'Ya görüntüleri sileceksin ya seni ara sokağa götürdü ya seni öldüreceğiz.'" Yani böyle dehşet verici durumlar da yaşanıyor. Bir başka bir olay anlatayım yine benim bizzat buradaki gazeteci arkadaşlardan biri bana anlattı.
Kendisi Tahran’ın batı tarafında 30 km uzağında yaşıyor. Diyor; "Komşumuzun başından vurmuşlar." Diyor ailesi işte onu alıp bir akrabalarının bahçesine götürdü. Ancak bir iki gün ceset orada kaldıktan sonra baktılar bir şey yapamayacaklar, işte bu sefer getirdiler hastaneye verdiler. Bu sefer de adli tıp cesedi defnedilmesi için vermiyordu aileye.
BU GECE İÇİN KARŞILIK BULMAZ
Yani çok ciddi İran’da vahim olaylar yaşanıyor. Şimdi Donald Trump’ın bu çağrısı... gerçi ben an itibariyle şu gece için söylüyorum; şu gece için çağrı karşılık bulamaz diyebilirim. Yani en azından Tahran’daki sokaklar... Ancak, ancak -altını çizerek söylüyorum- eğer mesela bu gece bir askeri müdahale olursa o zaman durum değişebilir. Yani askeri müdahale olmadığı sürece İran’da insanların, özellikle bu süreçten sonra...
YÖNETİMİN YIKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ
Çünkü şunu söyleyeyim; Tahran’da sokaklarda her yerde polis var, her yerde güvenlik güçleri var. Adım başı. Artık o 8 Ocak tarihinde ve 9 Ocak tarihinde gece yaşananlara yönetim artık yaşamak istemiyor. O yüzden ciddi anlamda önlemler almış durumda. Ve esasında bunu da tekrardan söyleyeyim; İran’da güçlü bir askeri yapı vardır. Özellikle Besiç milisleri vardır. O yüzden İran’daki iç protestolarla hiçbir şekilde -bunun ciddiyetle söylüyorum- hiçbir şekilde yönetimin yıkılması düşünülemez. Ancak yabancı bir müdahale olursa, böyle bir şey mümkün olabilir. Ve ilk defa -bunu da altını çizerek söylüyorum- yabancı müdahaleden bu kadar bahsediliyor. Yoksa geçtiğimiz süreçlerde de olmuştu ancak onların hepsi siyasal anlamda kalmıştı. Nitekim Avrupa’nın da açıklamaları var. Ve bir de Donald Trump’ın eli bir konuda ülkeler de ona destek veriyor.
TRUMP İRAN'A ASKERİ OPERASYON MU YAPACAK?
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." diye seslendi. Gerilimi artıracak bu açıklamaya ilişkin detayları A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
PENTAGON'DA HAREKETLİLİK VAR
İrfan Sapmaz'ın aktardıkları şu şekilde:
Dünden bu yana bir hareketlilik dikkatimi çekiyor. Dünkü yayınımızda da aktarmıştım; Pentagon'da çok ciddi bir hareketlilik vardı. Şöyle ki, Pentagon'un etrafındaki pizzacılarda %1000 gibi oranlarda gece yarısı -ki benim evim Pentagon'a çok yakın, sürekli olarak sabahları ve akşamları oradan geçerim. Zaten Pentagon'da bir hareketlilik vardı. Akşam saatlerinde 5'te tüm parklar doluydu. Öncelikle bunun altını bir çizmek istiyorum.
Pizzacılardan çok büyük siparişler vardı Pentagon'a, mesai saatleri dışında. Daha önce CIA'ye, CIA'in Amerika'nın değişik yerlerindeki operasyonları sırasında CIA'in McLean'deki Langley merkezine de çok büyük pizzacılarda hareketlilik olduğu görülmüş ve bunun peşine düşünce Amerikan ana akım medya operasyonlar ortaya çıkmıştı. Dün bu dikkatimi çekti.
Şöyle, içeride küçük bir AVM, küçük bir alışveriş merkezi var. Ama akşam saatlerinde 5-5.30 gibi kapalı tabii burası. Buradan öncelikle bir hareketlilik olduğunu gördüm. Ayrıca hemen Pentagon'un etrafındaki otoparklara, binlerce otopark yeri vardı. Normal şartlarda akşam saatleri 5'te oradan geçtiğimde ve otoparklar ciddi şekilde doluydu. Boş olması gerekiyordu normal şartlarda. Bu bir. İki; Donald Trump, Donald Trump'a işte Florida dönüşü Air Force One uçağında sorulan bir soru üzerine, İranlıların internetlerinin kesildiği yönünde, "İran'a talimat verdim, İran'la görüşeceğim" dedi. Ve hemen arkasından, bir gün sonra Pete Hegseth, Savunma Bakanı, Elon Musk'ı Starlink uydu merkezinde ziyaret etti. Bu da çok önemli bir göstergeydi. Yani bir hareketlilik var, onu hissediyorum, onu görüyorum. O açıdan Donald Trump'ın çok büyük ihtimalle kafasında şu andaki bu hareketliliklerden görüyorum, şu andaki bu açıklamasından görüyorum...
Evet, "yardım yolda" diyor. İşte "İranlı vatanseverler protesto etmeye devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." Yani bir Amerikan başkanı...
Şu anda zaten başı ICE ajanlarıyla belada. Minnesota'da olaylar durdurulamıyor. 37 yaşındaki bir kadın öldürüldü. Ülkenin her yerine ulusal muhafızları, ICE ajanlarını gönderiyor kendi ülkesi içerisinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri içerisinde böylesi bir tehdit varken, bir başka ülke, İran'a yönelik böyle bir çağrıda bulunması...
TRUMP'IN FEVRİ HAREKETLERİ NEDENİYLE İÇERDE RAHATSIZLIK VAR
Şimdi şunu söylemek istiyorum öncelikle. Tabii Amerikan başkanı çok fevri hareketler yapıyor. Yani normal şartlarda bizim gördüğümüz bir devlet adamına, devlet adamına yakışmayacak hareketlerde bulunuyor. Nasıl? Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi 350 milyonluk dev bir nüfus, dev bir askeri potansiyel, dev bir 18 ayrı istihbarat teşkilatları, dev bir bütçe -işte 1.5 trilyon dolara çıkardı biliyorsun savunma bütçelerini- çok ani hareketler ediyor. Çok aniden Truth Social medya üzerinden çok ani açıklamalarda bulunuyor. Bu tabii çok tehlikeli bir adım. Yani o açıdan bu içeride de var rahatsızlık. Cumhuriyetçiler içerisinde de var. Mesela Beyaz Saray'ın kadın patronu, kendisinden sonraki ikinci isim Susie Wiles biliyorsun, daha önce Amerikan ana akım medyasına yaptığı açıklamalarda da bu tip fevri açıklamalarının çok tehlikeli olabileceği yönde çeşitli mesajlar vermişti. O açıdan kimseyi dinlemiyor gördüğümüz kadarıyla. İşte dün de İran'a yönelik %25 oranında bir şeyi arttırdı, vergi, ek vergi koydu.
OPERASYONA İHTİMAL VERMİYORUM
İran'la ticaret yapanlara. Ama daha henüz böyle bir şey yayınlanmadı şu ana kadar. Görmedik onu. O açıdan şimdi buradaki işte "protesto etmeye devam edin, İranlı vatanseverler" diyor, "kurumlarınızı ele geçirin, katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." Yani ne olacak isimleri kaydedince? Yarın öbür gün diyelim ki içeride işte Venezuela'ya yönelik ki ben buna çok fazla bir ihtimal vermiyorum. İran, İran'da çok muhalifler var... Benzer bir operasyona çok fazla ihtimal vermiyorum. İçeriden böyle bir destek alması gerekiyor. Yani Amerika daha önce böyle bir ders aldı biliyorsunuz. Helikopterleri işte çölde saplanıp kaldılar, Amerikan büyükelçiliği baskına uğradı. Yıllarca süren çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Çok fazla bir ihtimal vermiyorum içeriden böyle bir operasyona...
TRUMP: PROTESTOLARA DEVAM EDİN YARDIM YOLDA
İran'da yaşanan gerilimde Tahran yönetimine tehditler savuran ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilere ilişkin açıklamada bulundu. İranlılara protestolar devam etmeleri çağrısında bulunan Trump, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda" dedi.
ÖLÜ SAYISI 600'Ü AŞTI
ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, bu süre zarfında İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 9'u on sekiz yaşından küçük 505 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 133 kişi ve 1 savcı yaşamını yitirdi. Ayrıca gösteriler sırasında orada bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 646'ya yükselirken, 10 bin 721 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), gösterilerde emniyet güçlerine ilişkin ölü sayısını belirtmeksizin, 9'u on sekiz yaşından küçük 648 eylemcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Devam eden olaylarda binlerce kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapımadı.