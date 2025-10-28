CANLI | Terör devletinden ateşkes ihlali! Katil Bibi'nin kanlı planı devrede: Türkiye'den sert tepki
Soykırımcı İsrail, Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Terör devleti, düzenlediği hava saldırılarıyla Gazze'de birçok binayı hedef aldı. Bölgeden gelen bilgilere göre saldırılarda ölü ve yaralılar var. Türkiye’den ise peş peşe tepkiler gelirken, yapılan saldırının bir soykırım niteliği taşıdığı vurgulandı.
Katil İsrail, ateşkesi bir kez daha hiçe saydı. 10 Ekim'de imzalanan ateşkese uymayan terör devleti, anlaşmayı yeniden ihlal ederek Gazze'ye hava saldırısı başlattı.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 14'E YÜKSELDİ
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi.
Sağlık alanındaki kaynaklar, açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Kaynaklar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Sarı Hat" bölgesinde, Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesi'nde bir apartmanı hedef alan hava saldırısında iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynaklar ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze'nin merkezindeki Yermuk bölgesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.
ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA! İHLALE "KÜÇÜK ÇATIŞMALAR" DEDİLE
İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralıların sayısı 15’e yükseldi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" dedi.
"KÜÇÜK ÇATIŞMALAR OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail’in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarının ardından açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları devam ederken Vance, yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkesin sürdüğünü, anlaşmanın genel çerçevesinin geçerliliğini koruduğunu söyledi. Vance, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez. Hamas veya Gazze'deki başka birinin İsrail ordusu askerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin karşılık vermesini bekliyoruz ancak Başkan Trump’ın barışının buna rağmen devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
Hamas, İsrail'in saldırılar için gerekçe gösterdiği Refah’ta İsrail ordusuna yönelik saldırıya karışmadığını açıklamış ve ateşkese bağlı olduğunu bildirmişti.
ABD basını ise adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandığı haberlerde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılardan önce ABD'ye haber verdiğini aktardı.
ÖLÜ SAYISI 11' E YÜKSELDİ!
VANCE'DEN SKANDAL AÇIKLAMA: ÇATIŞMA OLACAK
İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ederek başlattığı bombardıman sonrasında İsrail medyasından dikkat çeken bir haber yayımlandı. Buna göre "İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Beyaz Saray yönetimine bilgi verdi. Başbakan Netanyahu, bu hareketi ABD ile koordine ediyor." denildi.
ABD'li yetkililer ise bombardımanın devam etmesine karşın Gazze'de ateşkes hala geçerli olduğunu söyledi. Akabinde "Trump'ın barış planı hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
ABD Başkan Yardımcısı Vance ise yapılan bombardımana ilişkin konuşarak, "Burada ve orada çatışma olacak. Hamas'ın bir İsrail askerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin yanıt vermesini bekliyoruz." diye konuştu
KATİL İSRAİL’İN SALDIRISINDA BİNALAR YIKILDI
Katil İsrail, Gazze’de ateşkesi yeniden ihlal ederek saldırılara başladı. Terör devletinin hava saldırısı sonucu binalar yıkıldı. Yıkılan binaların altından insanların çıkarıldığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler:
DIŞİŞLERİ: ATEŞKESE RİAYET EDİLMESİ HAYATİ ÖNEMDE
Dışişleri Bakanlıuğı tarafındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz.
Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.
TÜRKİYE BARIŞ ÇABALARINA DESTEĞE DEVAM EDECEK
İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir.
"MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Katil İsrail’in saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze’ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı İsrail’in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum İsrail’in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." dedi.
İSRAİL’İN GAZZE’YE HAVA SALDIRISI: 2 ÖLÜ 4 YARALI
İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İsrail’in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybı belli oldu. Sivil savunma yetkilileri, İsrail’in Gazze Şehri’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine düzenlenen saldırılardaki can kaybı ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.
"İSRAİL’İN SALDIRILARI ATEŞKESİN AÇIK İHLALİDİR"
Saldırıların ardından Hamas bir açıklama yaptı. Hamas'tan yapılan açıklama şöyle:
"Refah’ta İsrail’in iddia ettiği saldırıyla hiçbir ilgimiz yok; ateşkese bağlıyız. İsrail’in saldırıları ateşkesin açık ihlalidir. Garantör ülkelere, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıyoruz."
"SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ"
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yatığı açıklamada "savaş henüz bitmedi" dedi.
Zamir, "Hamas kalan rehine cesetlerini vermeyi kabul etti. Ancak taahhütlerini ihlal ediyor. Eğer Hamas taahhütlerine uymazsa, sorumluluğu üstlenecek ve ağır bedeller ödemeye devam edecek. Daha birçok zorluk bizi bekliyor, savaş henüz bitmedi" ifadelerini kullnadı.
SOYKIRIMCI BAKAN BEN GVIR: "EMRİ VERMESİNİ İSTEDİM"
Soykırımcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu’dan Gazze’ye yönelik tam ölçekli savaşı yeniden başlatma emri vermesini istediğini açıklayarak, "Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik tam ölçekli savaşı yeniden başlatması için emir vermesini istedim." dedi.
"ULUSLARARASI TOPLUM, İSRAİL’İN SALDIRGAN POLİTİKALARINI ‘KINAMAKLA’ YETİNMEMELİ"
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını ‘kınamakla’ yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Netanyahu’nun, Gazze’de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesi, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür. Bu tür adımlar, katliam odaklı bir zihniyetin yansımasıdır. Gazze’de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.
Ala, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze’deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir" dedi.
ÖMER ÇELİK: İSRAİL'İN YARGILANMASI VE CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR
Katil İsrail’in saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır." dedi.
TERÖR DEVLETİ BİR EVİ HAVAYA UÇURDU
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir evi havaya uçurduğu, Kudüs'ün kuzeyinde de bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde ayrım duvarı yakınında bir grup Filistinli işçiyi kovaladı ve üzerlerine ateş açtı. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Ram beldesinde ayrım duvarı yakınında İsrail askerlerinin ateş açarak dizinden yaraladığı 28 yaşındaki Filistinlinin hastaneye götürüldüğü belirtildi. Filistin Genel Sendikalar Federasyonu verilerine göre, yıl başından bu yana İsrail ordusunun ateş açması, 1948 toprakları içinde kovalanması veya ayrım duvarından düşme sonucu 15 Filistinli işçi hayatını kaybetti.
Batı Şeria'da yaşayan ve İsrail topraklarında çalışan yüzlerce işçi son aylarda izinleri olmadığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alınıyor ve kötü muameleye maruz kalıyor.
Federasyon verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana 42 Filistinli işçi hayatını kaybetti ve 32 binden fazlası gözaltına alındı.
İSRAİL ORDUSU CENİN'DE BİR EVİ HAVAYA UÇURDU
WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin el-Hedef Mahallesinde bir evi havaya uçurduğu belirtildi. İsrail ordusunun evi havaya uçurması sebebiyle güçlü bir patlama sesinin duyulduğu ve bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Cenin'de Filistinli 3 genci öldürmüştü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
TERÖR DEVLETİ SARI HAT ÖTESİNE GEÇİYOR
TERÖR DEVLETİ ŞİFA HASTENESİNİ HEDEF ALDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Katil Netanyahu'nun açıklamasının ardından terör devletine ait uçaklar Gazze'ye saldırı düzenledi. Şifa Hastanesi yakınlarının hedef alındığı saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
KATİL ORDUSU GAZZE'Yİ BOMBALIYOR
Terör devleti, soykırımcı Netanyahu'dan aldığı emirden sonra hakete geçerek Gazze'ye yoğun hava saldırısı düzenlemeye başladı.
BM: "SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASI SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye tekrar şiddetli saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının "son derece endişe verici" olduğunu ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemediklerini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi" ile ilgili bir soruya Dujarric, bu haberlerin "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.
Dujarric, "(Gazze'de) durumun daha da kötüye gitmesini istemiyoruz. Ateşkese dahil olan tüm tarafların ateşkese uyması önemli ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemiyoruz. (İnsani yardım) operasyonlarımızın tekrar sekteye uğramasını istemiyoruz." diye konuştu.
BM'nin Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi izlemedeki rolü ile ilgili bir soruya da Dujarric, "Ateşkesi destekliyoruz ancak bu ateşkeste arabulucu veya izleyici değiliz. BM olarak insani yardımlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği bildirilmişti.
Açıklamada, kararın "güvenlik istişareleri sonucu" alındığı ifade edilmişti. İsrail yerel basını, açıklamanın yayımlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.
KATİL NETANYAHU'DAN SALDIRI EMRİ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Soykırımcı Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti. Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.
Toplantıdan çıkacak sonuca göre Katil İsrail Başbakanı'nın karar vereceği kaydedilmişti. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu sarı hattı genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakem Yunus Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve yönettiği maçlar
- Muhammed Selim Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Muhammed Selim Özbek bu sezon hangi maçları yönetti?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ | 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ve anlamlı 29 Ekim şiir seçenekleri
- Hakem Mehmet Ali Özer kimdir? PFDK’ya sevk edilen Mehmet Ali Özer kaç yaşında, nereli?
- TFF’nin bahis listesinde yer alan Egemen Artun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönettiği maçlar…
- Melih Kurt kimdir, kaç yaşında? Bahis listesinde ismi geçen Melih Kurt hangi maçları yönetti?
- Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti? Alacağı ceza belli oldu mu?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI | Cumhuriyet’in 102. yılına özel yeni, kısa ve anlamlı mesajlar ve sözler
- 28 EKİM MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak?
- Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyer yolculuğu
- 28 EKİM SALI YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var, ne zaman başlayacak?
- 29 Ekim’de kütüphaneler açık mı kapalı mı? Kütüphane çalışma saatleri