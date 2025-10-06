CANLI | Suriye'de şiddetli çatışma! Terör örgütü SDG sivilleri ve orduyu hedef aldı: Ölü ve yaralılar var | Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

00:24 07 Ekim 2025

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'deki çatışmaların ardından bölgedeki son durumu aktardı.

İşte Halil İbrahim Uğur'un açıklamalarından satır başları...

Burası Halep'in biraz doğusu, iki mahalle özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye. Aslında çok değil, Aralık ayında, Ocak ayında en fazla konuştuğumuz Halep'teki mahalleler arasında yer alıyor ve aslında burada Kürt kökenli insanların kaldığı yer olsa da aslında onların ismini kullanarak orada bir hala terör örgütü varlığını hissettirmeye çalışıyor. Bundan bir hafta önce, yani seçimlerden bir hafta önce biliyorsunuz bu hafta sonunda seçim yapıldı, Halk Meclisi seçildi. Ve o Halk Meclisi'nde de aslında her milletten insan seçildi. Türkmenlerden de seçilen oldu, 5 Türkmen meclise girdi. Bu da tarihinde bir ilk oldu Suriye'nin.

"GÖZDAĞI VERMEK İÇİN 'YENİDEN DARBE YAPACAĞIZ' MESAJI VERİLDİ"

Diğer taraftan tabii ki bu seçim öncesinde gözdağı vermek gerekiyordu. Ortalığı karıştırmak, kaos ortamı oluşturmak adına bir hafta öncesinde Rakka'dan, Deyrizor'dan haber geldi ve bir hafta içerisinde 'yeniden devletin başına biz geleceğiz, yeniden bir darbe yapacağız, yeniden ortalığı karıştıracağız' şeklinde oradan mesajlar vardı. Ve bu mesajlardan sonra bir haftalık süre sona erdi. Rakka tarafından, Deyrizor tarafından araçlar hareket etmeye başladı, büyük bir konvoy hazırlandı. Elbette bu konvoyun aslında Halep'e gelmeyeceğini onlar da çok iyi biliyordu. Bu nedenle de zaten o konvoyun ilerlemesine Suriye yönetimi izin vermedi, önü kesildi. Ancak fotoğraflarla, sosyal medya videolarıyla bu algı büyütülmeye çalışıldı.

Tabii diğer taraftan da bu noktada, yani ismini telaffuz ettiğimiz Eşrefiye Mahallesi ve diğer mahallenin etrafında da yine Türkmenler var, yine Araplar var. O noktada da yine baktığımızda Şeyh Maksut bölgesinde baktığımızda Türkmen bölgesi olarak Hüllük'te bulunan bir mahalle orada. Aslında bu iki mahallenin etrafı bir yıldan bu yana abluka altına alınmış, çember altına alınmış bir yer, buradan bahsediyoruz. Çünkü buradan sürekli bir kaos ortamı çıkartılması noktasında ya da saldırıların gerçekleştirilmesi noktasında bu iki mahalle, Şeyh Maksut ve Eşrefiye kullanılmaya devam ediyor. Burada sadece aslında Kürtler yaşamıyor, içerisinde yine Türkmenler var, Araplar var, Aleviler var, her insan orada yaşıyor. Ancak bu iki mahallenin ismi sürekli Halep'te telaffuz edilmeye devam ediyor.

"YPG SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇTAN RAHATSIZ OLDU"

Bugün de yine özellikle dün seçimin sona ermesiyle birlikte çünkü orada bir ilk gerçekleştirildi, insanlar sandık başına gitti, kendi oylarını kullandılar ve orada bir sükunetin olmasından rahatsız olan YPG terör örgütü bu kez yine oradan, Rakka'dan, Deyrizor bölgesinden konvoyu hareket ettirmek istedi ama diğer taraftan da işte bu mahallelerde, Halep'in doğusunda iç kargaşa çıkartmaya çalıştı. Orada da yine bir terör saldırısı düzenlemeye çalıştı. Elbette bu iki mahalle yaklaşık bir yıldan bu yana çember altında olduğu için buna izin verilmedi ve oradaki hareketliliğe hemen anında müdahale edildi.

"SURİYE HALKI ÜLKESİNİN KAOS ORTAMINDAN ÇIKMASINI İSTİYOR"

Elbette orada büyük aileler de var, aşiretler de var. Kaos ortamından yeni çıkmış bir ülke. Elbette yine orada güvenliğin sağlanması noktasında Suriye yönetimine oldukça fazla iş düşüyor ve şu anda oradaki iki mahalledeki iç savaşın başlamaması ya da kaos ortamının sona erdirilmesi ya da o kalkışma orada sona erdirilmesi noktasında da yine çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama bir taraftan da tabii ki orada bir çatışma olsa da Suriye yönetimiyle oradaki teröristler arasında çatışma olsa da aslında şu anda Suriyeliler, o Suriye'de yaşayan insanlar bu çatışmalarla da çok da yakından ilgilenmiyor. Çünkü onlar dünkü seçimin başarıyla sonuçlanması ve oradaki kaos ortamının artık sona ermesi, her geçen gün de Suriye'nin yeniden renklenmesi, yeniden ışıklarla aydınlatılması noktasında yeni bir hayatla ilgileniyorlar. Ama orada tabii ki şu anda bir iç çatışma çıkartılması noktasında elbette terör örgütü de boş durmuyor.

Tabii Suriye yönetiminin terör örgütüne vermiş olduğu bir süre de var. Bu çokça konuştuğumuz konular arasında yer alıyor. Özellikle Ocak ayından itibaren Suriye yönetiminin kurulmasıyla birlikte terör örgütüne verilen süreler vardı. Onlara verilen şartlar vardı, o şartların yerine getirilmesi istenmişti. İşte o şartlar da hala süre durumu da devam ediyor. Özellikle de Aralık ayının sonuna kadar işte verilen şartlara Suriye yönetiminin terör örgütünün uymasını istiyor. Ama terör örgütü ne yapıyor? Bu şartları yerine getirmek yerine şu anda Rakka'da, Deyrizor'da o bölgelerde hala eli silah tutan gençleri yanına çekmeye çalışıyor. Yine oradaki aşiretlere, oradaki ailelere baskı yapmaya çalışıyor. Onların gençlerini alarak yine terör örgütünü güçlendirmeye çalışıyor. Ama Suriye yönetimi şu anda o terör örgütüne göz açtırmama noktasında, özellikle de eylemlerin gerçekleştirilmemesi noktasında önemli gördüğü mahalleleri çember altına almıştı ve oradaki güvenliği sağlamaya çalıştığının altını çizelim. Gelişmeler oldukça bizler kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

