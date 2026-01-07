CANLI | Suriye ordusu ve SDG arasında yoğun çatışma! Eşrefiye terörden arındırıldı sıra Maksut'ta
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak ülke ordusuna entegrasyonu reddeden ve sivillere saldıran terör örgütü SDG meşru hedef sayıldı. Suriye ordusu, saat 13:30'da büyük operasyon başlatırken Halep'te 3 mahallede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Halep'te 42 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Geçgel, aynı zamanda Eşrefiye mahallesinin ise YPG/SDG'den tamamen arındırıldığını duyurdu.
Suriye ordusu, Halep'te sivilleri hedef alan saldırıların ardından terör örgütü SDG'ye karşı operasyon başlattı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
EŞREFİYE YPG'DEN TAMAMEN ARINDIRILDI
42 YPG'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU
Suriye'de Şam Yönetimi'nin YPG/SDG'lilere yönelik başlattığı temizlik operasyonu devam ediyor. A Haber Halep'ten sıcak görüntüleri anbean paylaşırken, A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, yaptığı son dakika açıklamasında 42 YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI!
Suriye ordusu, Halep şehir merkezinde PKK/YPG terör örgütüne karşı hedefli operasyonlar başlattı.
Suriye Sağlık Bakanlığı'na göre, Halep'te SDF saldırılarında ölen sivillerin sayısı 5'e yükselirken, 33 kişi de yaralandı.
SURİYE'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI
Suriye'de Şam yönetimi, "YPG mevzilerini belirledik vuracağız." açıklamasında bulundu.
SÜRE DOLDU! YPG'YE BÜYÜK OPERASYON
Suriye ordusunun YPG/SDG'ye verdiği süre doldu. Svillerin tahliyesinin ardından büyük operasyon başlatıldı.
SURİYE ORDUSU SİVİLLER İÇİN KONUM PAYLAŞACAK
Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hedef alınacak noktaların konumlarının Suriye'deki haber kanalları ve platformları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.
Heyetten yapılan açıklamada, söz konusu noktaların Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından askeri karargah ve mevzilere dönüştürüldüğü, Halep'teki mahalleler ve sivillere yönelik operasyonlarda fırlatma noktaları olarak kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayanlara, daha sonra duyurulacak tüm SDG mevzilerinden uzak durmaları yönündeki uyarının yinelendiği kaydedildi.
HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR
Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.
Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.
Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.
Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.
HALEP'TE 3 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
KURTULMUŞ'TAN SURİYE MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Umudumuz Halep’teki çatışmaların bir an önce sonlandırılması 10 Mart mutabakatına uyulması ve Suriye’de çoğulcu bir rejimin kurulmasıdır." dedi.
SURİYE ORDUSU'NDAN YOĞUN OPERASYON SAATİ
Suriye ordusu saat 13:30'da terör örgütü SDG'ye yönelik yoğun operasyon başlatacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13: 30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve YPG/SDG unsurlarına operasyon düzenlenecek. Halkımızı YPG/SDG mevzilerinden uzak durmaya çağırıyoruz."
HALEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Terör örgütünün sivillerin güvenli bölgelere geçişini engellediğini belirten A Haber Muhabiri Geçgel, Halep Valiliği’nin son dakika açıklamasını aktardı:
"Halep Valiliği'nden az önce bir açıklama geldi. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde kuşatma altında bulunan ailelerden yardım çağrıları alındığı bildirildi. SDG terör örgütü, çok sayıda sivilin bölgeden çıkışını engelliyor ve sivilleri 'insan kalkanı' olarak kullanıyor.
Suriye Arap Ordusu ile yapılan koordinasyonun ardından, sivillerin güvenli bölgelere çıkışını sağlamak amacıyla El Avarit ve El Zuhur caddeleri üzerinden yeni bir çıkış yolu ilan edildi. Bu işlem saat 10.00’dan 13.00’e kadar sürecek. Ancak örgüt buna izin vermiyor. Karşıdaki çatılarda keskin nişancılar var, onların açtığı ateşler buraya kadar geliyor. Hatta bir mermi kovanı bizim aracımızın lastiğini patlattı, şu an tamirden sonra tekrar bölgeye hareket edeceğiz."
TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'DEN SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE BOMBARDIMAN
Suriye medyasının aktardığına göre, terör örgütü PKK/YPG’nin “SDG” adı altında faaliyet gösteren unsurları, çarşamba akşamı Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde sivil yerleşim alanlarını yeniden bombalamaya başladı.
El-İhbariyye televizyonu, SDG’nin kentteki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri çevresindeki bazı bölgeleri hedef aldığını bildirdi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 39 YARALI
Salı gününden bu yana Halep’e yönelik SDG saldırılarında, aralarında beş sivilin de bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Suriye Sivil Savunması, kötüleşen insani koşullar ve SDG’nin aralıksız bombardımanı nedeniyle çarşamba günü 3 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin büyük bölümünün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden olduğu belirtildi.
Halep Valisi Azzam el-Gharib, SDG saldırıları nedeniyle öğrenciler ve eğitim personelinin güvenliğini gerekçe göstererek, perşembe günü kent genelindeki devlet ve özel okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararının uzatıldığını duyurdu.
El-Gharib ayrıca, SDG bombardımanı sonrası yerinden edilen sivillerin durumunu takip etmek üzere bir komite kurulması talimatını verdi.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Suriye ordusu, çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG’ye ait askeri mevzilerin, örgütün vilayetteki tırmanan saldırıları ve “katliamları” nedeniyle meşru hedef olduğunu ilan etmişti.
Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart’ta SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonunu öngören bir anlaşmanın imzalandığını açıklamış, ülkenin toprak bütünlüğünün teyit edildiğini ve bölünmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiğini duyurmuştu.
Ancak Suriye yönetimi, aradan geçen aylara rağmen SDG’nin anlaşma şartlarını yerine getirmeye yönelik herhangi bir adım atmadığını belirtiyor.
CANLI YAYINDA PATLAMA SESLERİ
Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik düzenlediği operasyonda çatışmalar şiddetlendi. Halep'te keskin nişancılar sivilleri vururken, A Haber ekibi çatışmanın olduğu noktadan son bilgileri aktardı. Bölgede birbiri ardına patlama sesleri duyuldu.
SURİYE ORDUSU SON HAZIRLIĞINI YAPIYOR
Suriye ordusu PKK/YPG'nin uzantısı terör örgütü SDG'ye başlattığı operasyonun ardından son hazırlıklarını yapıyor.
İşte Halep'ten sıcak görüntüler...
A HABER SURİYE'DE
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan kısmı operasyonun ardından bölgede çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu tarafından Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki terör örgütüne ait mevziler hedef olurken, A Haber sıcak noktadan son gelişmeleri anbean aktardı.
Mehmet Geçgel'in açıklamaları ise şöyle;
"3 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ"
Aslında Halep’e çok yakın bir noktadayız. Biraz daha devam edeceğiz, farklı bir güzergah kullanıyoruz çünkü birçok yol kapatılmış durumda güvenlik gerekçesiyle. Özellikle Azez üstünden Şeyh Maksut'a direkt inilen yani Halep'e inen o yoldan geçmek mümkün değil. Tabii Sivil Savunma’nın açıklamasını paylaşıyordu en son; SDG örgütünün yapmış olduğu saldırılar nedeniyle Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden 3 bin sivilin tahliye edildiğini açıkladı Sivil Savunma yapmış olduğu açıklamada.
"CAN KAYBININ ARTMA İHTİMALİ VAR"
Öte yandan yine Beyaz Baretliler olarak bildiğimiz Suriye'nin sağlık çalışanları onlar da şu anda El-Avarid noktası ve El-Zuhur Caddesi üzerinde müdahale etmeye hazır olduklarını ve tamamının da o noktaya yönlendirildiğini ifade edeyim. Tabii SDG saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, can kaybı sayısının artma ihtimali var. 27 yaralının olduğunu şu ana kadar biliyoruz. Bir taraftan yoğun çatışmalar yaşandı, halihazırda bazı noktalarda bu çatışmalar yaşanıyor, devam ediyor. Bunu da sizlerle paylaşalım.
SURİYE HÜKÜMETİ SİVİLLERİN BARINMA İHTİYACI SAĞLADI
SDG birçok noktaya, özellikle sivil yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi Halep'te. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine yakın mahallelere bu saldırılar gerçekleştirildi. Birçok ev de o noktada zarar görmüş durumda. Tabii bir taraftan da yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Birbiri ardına da açıklamalar yapılıyor. Halep Valisi, mevcut koşullar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin durumunu izlemek ve onlara barınma desteği sağlamak amacıyla Halep Müdahale Merkezi Komitesi'ni kuran bir karar yayınladı. Komitenin amacı birleşik çabaları sağlamak, müdahalenin etkinliğini artırmak olduğunu ifade etti. Bir taraftan da yerinden edilen o mahalleleri terk etmek zorunda kalan 3000 sivil de yine Suriye hükümeti tarafından farklı noktalara alınarak barınma ihtiyaçlarının da sağlandığını sizlerle paylaşabiliriz.
"BİRÇOK NOKTA KAPATILMIŞ DURUMDA"
5 yıldır Suriye'ye geliyorum. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bayla ile birlikte burada görev yapıyoruz. Hiç bugünkü kadar sıkıntı yaşamadım açıkçası. Yani şöyle sıkıntı yaşamadım; birçok nokta kapatılmış ve çevresi tamamen, özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesi tamamen çevrilmiş durumda. O noktalar tamamen kapatılmış durumda. Suriye hükümeti İdlib üzerinden özellikle çok sayıda takviye birlik bu noktaya sevk etti Halep'in çevresine, özellikle Şeyh Maksut, Halep ile Azez arasına çok sayıda birlik sevk etti. Bunlar da yine Azez üstünden o noktaya giden çok sayıda birlikler vardı. Bu birliklerin sevkiyatı nedeniyle yol güzergahlarında kapalılıklar vardı.
"SURİYE'DE OLAĞANÜSTÜ BİR ÖNLEM ALINMIŞ DURUMDA"
Biz iki yolu denedik; o iki yol da kapalı olduğu için farklı bir güzergahtan şu anda Halep'e giriş yapıyoruz. Kısa bir süre sonrasında zaten Halep'te olacağız bizler de, oradan yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama olağanüstü bir önlem alınmış durumda. Özellikle Azez hattında, yani Azez'den Halep'e giden yolda çok olağanüstü bir önlem alındığını gözlemledik. Bunu ifade edebilirim. Tabii zaman zaman bazı noktalarda bizler de zorlandık. Bazen çünkü Suriye'de hala bazı noktalarda yol yok, araziden geçmek zorunda kaldık bir kısma kadar. Sonra tekrar bir yerden bir karayoluna bağlandık ve buradan da Halep'e ilerlemeye devam ediyoruz. Bunları sizlerle paylaşabilirim ama önlemler var tabii Suriye hükümeti hem Şam'dan, hem Hama'dan, Humus'tan hem de İdlib'den çok sayıda birliği Şeyh Maksut ve Halep'e sevk etmiş durumda.
"ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR"
Suriye hükümeti tarafından yapılıyor, tamamen Suriye hükümeti askerlerinin bulunduğunu söyleyebilirim zaten. Geride bıraktığımız süreçte... Üniformalı askerler. Özel birlikleri var onların, siyah maske takan özel birlikleri var, onlar da yine oradalar.ben Halep'in önce batısından girmeye çalıştım. Orada biraz daha bizim gireceğimiz saatte çatışmalar yoğunlaşmıştı, o noktadan tekrar şimdi... Yol kapalıydı bir yerden sonra zaten yaklaşamadık. Bu sefer doğusuna yöneldik, doğusundan dolaşarak tekrar içeriye girmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktadan şuan yoğun bir çatışma sesleri geldiğini söyleyebiliriz.
BM'DEN '10 MART ANLAŞMASI UYGULANSIN' ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları ile başlayan çatışmalarla ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara 10 Mart anlaşmasını uygulamak için müzakere çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Halep’te SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu Suriye ordusuyla çıkan çatışmalara ilişkin Dujarric, "Genel Sekreter'in, Halep'teki çatışmaların ardından sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla ilgili haberlerden endişe duyduğunu size bildirebilirim. Tüm tarafları hem askeri hem de siyasi alanlarda esneklik ve iyi niyet göstermeye ve 10 Mart anlaşmasını tam olarak uygulamak için müzakerelere derhal yeniden başlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.
Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Dujarric, tüm aktörlere derhal gerilimi azaltma ve azami itidal gösterme çağrısında bulundu.
ŞAM: SURİYELİLERİN KORUNMASI PAZARLIK KONUSU OLAMAZ
Suriye Hükümeti, Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiğini açıkladı.
Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye Hükümeti'nin Halep'teki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasını yayınladı. SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’teki duruma ilişkin açıklamasında sahadaki gerçekleri yansıtmayan ciddi yanlışlar ve hatalı nitelemeler bulunduğuna dikkat çekilerek, söz konusu ifadelerin 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmaya aykırı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, güvenliğin sağlanması ve halkın korunmasına ilişkin sorumluluğun anayasa ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yalnızca devlete ve meşru kurumlarına ait olduğu vurgulandı.
Suriye'de, Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasının pazarlık konusu edilemeyeceğini, bunun değişmez ulusal ve hukuki bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tedbirlerinin herhangi bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi.
Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiği belirtildi.
Açıklamada, gerilim bölgelerinden ayrılanların tamamının sivil halktan oluştuğu, çatışmalardan endişe duyan Kürt vatandaşların devletin ve resmi kurumların kontrolündeki bölgelere sığındığı aktarıldı.
Bunun vatandaşların devlete ve devletin güvenlik sağlama kapasitesine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekilerek, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde alınan önlemlerin, yalnızca güvenliği sağlama, yerleşim alanlarında silahlı faaliyetleri engelleme ve bu bölgelerin Halep kentine karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasının önüne geçme amacı taşıdığı" kaydedildi.
Açıklamada, Suriye hükümeti, söz konusu mahallelerdeki silahlı grupların bölgeden çıkması yönündeki talebini yineleyerek, sivillerin siyasi ve medya kaynaklı çekişmelerden tamamen uzak tutulması çağrısında bulundu.
"SDG'NİN SALDIRI SİNCİRİNİN SONUCU"
6 CAN KAYBI VAR!
PKK/YPG MEVZİLERİNE BOMBARDIMAN!
TANKLAR HALEP'TE!
Suriye Ordusu, Halep’te Eşrafiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin bazı bölgelerinde kontrol alanını genişletti. Ordu birliklerinin, Eşrafiye’nin güney kesiminde bulunan Bin Zeyd bölgesinde ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Tanklarda ise olası drone saldırılarına karşı önlemler alındığı dikkat çekti.
SİVİLLER YERLEŞİM YERLERİNİ TERK EDİYOR!
Şam yönetimi, YPG’nin insani koridoru hedef aldığını açıkladı. Halep’te siviller tahliye ediliyor. Bölgeden gelen görüntülerde ise sivillerin yerleşim yerlerini boşalttığı görüldü.
"SINIRLI BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATACAĞIZ"
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.
SURİYE'DE SİVİLLER HEDEF ALINDI, KARAR ÇIKTI! ORDU AÇIKLADI: SDG MEVZİLERİ ARTIK MEŞRU HEDEF
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin SDG adı altında faaliyet gösterdiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki askeri mevzilerin, örgütün kentte tırmandırdığı saldırılar ve "katliamlar" nedeniyle meşru hedef olarak kabul edildiğini açıkladı. Açıklama, Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.
Karar, terör örgütü SDG'nin Halep'te yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını ikinci gününde de sürdürmesinin ardından geldi.
SURİYE SINIRLI BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATACAĞINI DUYURDU
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu
SİVİL MAHALLELER HEDEF ALINDI
SANA'nın aktardığına göre SDG unsurları, çarşamba sabahı Halep'in kuzeyindeki el-Süryan Mahallesi'ni top ve havan atışlarıyla hedef aldı. Bir gün önce gerçekleştirilen saldırılarda ise en az beş kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Suriye ordusu, saldırıların Şeyh Maksud Mahallesi çevresinden gerçekleştirildiğini tespit ederek, atış kaynaklarına karşılık verdi.
ÇATIŞMA HATLARI: CASTELLO VE EL-ŞEYHAN
SANA, Suriye ordusu birliklerinin Halep vilayetinde Castello ve el-Şeyhan eksenlerinde terör örgütü SDG ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Çatışmaların ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
SAAT VERİLDİ: İKİ MAHALLE KAPALI ASKERİ BÖLGE
Suriye ordusuna bağlı Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin yerel saatle 15.00'ten (12.00 GMT) itibaren kapalı askeri bölge ilan edileceğini açıkladı.
Açıklamada:
- Sivillerin SDG mevzilerinden uzak durması istendi
- İki mahallede hareketin tamamen yasaklanacağı duyuruldu
- Uygulamanın güvenlik gerekçesiyle hayata geçirileceği vurgulandı
- Bu karar fiilen sokağa çıkma yasağı anlamına geliyor.
ENTEGRASYON ANLAŞMASI HATIRLATILDI
Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegre edilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurmuş, ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağı ve bölünmeye yönelik girişimlerin reddedildiğini açıklamıştı.
Ancak Suriye yönetimi, aradan geçen süreye rağmen terör örgütü SDG'nin anlaşma maddelerini uygulamaya yönelik herhangi bir somut adım atmadığını vurguluyor.
ŞAM'DAN NET MESAJ
Suriye ordusunun son açıklamaları, Halep'te sivilleri hedef alan saldırılara karşı askeri seçeneğin masada olduğunu ve terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonların genişleyebileceğini gösteriyor.
Şam yönetimi, ülkenin kuzeyinde güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılacağını net bir şekilde ortaya koydu
