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CANLI | Rusya ateşkesi duyurdu: Tüm saldırılar durdu | Zelenskiy'den yalanlama...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 17:08 Güncelleme: 19.04.2025 19:58
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Rusya’dan ateşkes açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkesi ilan etti. Yaşanan gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama geldi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin'in Paskalya'ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise Rusya'nın geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun cephede ateş açmaya devam ettiğini söyledi.

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19:54 19 Nisan 2025

"RUSLAR HER YÖNDEN ATEŞ AÇMAYA DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun savaş faaliyetleri sürdürdüğünü belirtti.

Kovalenko mesajında, "Ruslar, her zamanki gibi her yönden ateş açmaya devam ediyor. Bunların çoğu Doğu'da." dedi.

RUSYA, PASKALYA BAYRAMI NEDENİYLE UKRAYNA'DA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.

18:27 19 Nisan 2025

ZELENSKIY: ŞU ANDA UKRAYNA GENELİNDE HAVA SALDIRISI ALARMLARI ÇALIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi’den bir rapor aldığını belirterek, "Bugün, güçlerimiz Kursk bölgesindeki faaliyetlerine devam etti ve mevzilerini koruyorlar. Belgorod bölgesinde ise savaşçılarımız ilerleme kaydederek kontrol alanımızı genişletti" dedi.


Putin’in "insan hayatıyla oynamaya yönelik" bir başka girişimde bulunduğunu belirten Zelenskiy, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Yerel saatle 17.15’te, Rus saldırı dronları gökyüzümüzde tespit edildi. Ukrayna hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri bizi korumak için harekete geçti. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ
Kremlin'den erken saatlerde yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin, "Rus tarafı, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

17:19 19 Nisan 2025

PUTIN ATEŞKES İLAN ETTİ

RUSYA ATEŞKESİ DUYURDU: TÜM SALDIRILARI DURDURACAĞIZ!

Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." dedi.

Ukrayna tarafının da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını belirten Putin, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

 Putin, "Ateşkesin seyri, Kiev rejiminin sorunu barışçıl şekilde çözme isteğini ve kabiliyetini gösterecek" değerlendirmesini yaptı.

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