CANLI | Rusya ateşkesi duyurdu: Tüm saldırılar durdu | İki ülkede de birbirini işaret etti
Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkesi ilan etti. Yaşanan gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama geldi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Ukrayna güçleri, Paskalya sabahı boyunca cephe hattında Rusya’nın 59 topçu saldırısı ve 5 saldırı girişimi kaydetti." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklamasının ardından Zelenskiy'den yalanlama geldi.
İşte Rusya ve Ukrayna hattındaki ateşkes bilmecesinden anbean gelişmeler....
RUSYA: UKRAYNA ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkese rağmen saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes kararı aldığı anımsatıldı.
Rus ordusunun Putin'in kararına uyduğu ve pozisyonlarda beklediği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen gece Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhaya Balka ve Bogatır yerleşim yerlerinin civarındaki pozisyonlarına yönelik saldırı girişiminde bulundu. Saldırılar püskürtüldü." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusunun, Rus toprakları Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'a yönelik insansız hava araçları (İHA) ve topçularla saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu sivillerden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA: 59 TOPÇU SALDIRISINI ENGELLEDİK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği Paskalya ateşkesi çağrısına rağmen, Rus ordusunun gece boyunca cephe hattında saldırı girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.
"Paskalya sabahı itibarıyla genel olarak Rus ordusunun bir ateşkes izlenimi yaratmaya çalıştığını söyleyebiliriz, ancak bazı noktalarda saldırı girişimlerinden ve Ukrayna’ya kayıp verdirmeye yönelik çabalarından vazgeçmiyorlar." diyen Zelenskiy, açıklamasını sosyal medya üzerinden paylaştı.
ZELENSKİY: GECE BOYU SALDIRILAR DEVAM ETTİ
Ancak Zelenskiy, gece boyunca yüzlerce topçu saldırısı yaşandığını ve Paskalya sabahı itibarıyla Ukrayna kuvvetlerinin cephe hattında 59 topçu saldırısı ve beş saldırı girişimi kaydettiğini belirtti.
"Rusya, ateşkes koşullarına tam anlamıyla uymalı." diyen Zelenskiy, Kiev’in ateşkesi 30 gün daha uzatmaya hazır olduğunu da yineledi. Ancak Rusya saldırılara devam ederse, Ukrayna'nın da karşılık vereceğini vurguladı.
Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya’nın tutumuna aynen karşılık vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
BM'DEN MOSKOVA'YA ATEŞKES ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dujarric, Moskova yönetiminin aldığı kararın kalıcı bir ateşkese dönmesi çağrısında bulundu.
Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric yaptığı açıklamada "Uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekleyen adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa yönelik anlamlı çabalara desteğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.
"RUSLAR HER YÖNDEN ATEŞ AÇMAYA DEVAM EDİYOR"
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun savaş faaliyetleri sürdürdüğünü belirtti.
Kovalenko mesajında, "Ruslar, her zamanki gibi her yönden ateş açmaya devam ediyor. Bunların çoğu Doğu'da." dedi.
RUSYA, PASKALYA BAYRAMI NEDENİYLE UKRAYNA'DA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.
Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.
ZELENSKIY: ŞU ANDA UKRAYNA GENELİNDE HAVA SALDIRISI ALARMLARI ÇALIYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi’den bir rapor aldığını belirterek, "Bugün, güçlerimiz Kursk bölgesindeki faaliyetlerine devam etti ve mevzilerini koruyorlar. Belgorod bölgesinde ise savaşçılarımız ilerleme kaydederek kontrol alanımızı genişletti" dedi.
Putin’in "insan hayatıyla oynamaya yönelik" bir başka girişimde bulunduğunu belirten Zelenskiy, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Yerel saatle 17.15’te, Rus saldırı dronları gökyüzümüzde tespit edildi. Ukrayna hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri bizi korumak için harekete geçti. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ
Kremlin'den erken saatlerde yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin, "Rus tarafı, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı.
PUTIN ATEŞKES İLAN ETTİ
Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.
Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." dedi.
Ukrayna tarafının da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını belirten Putin, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Putin, "Ateşkesin seyri, Kiev rejiminin sorunu barışçıl şekilde çözme isteğini ve kabiliyetini gösterecek" değerlendirmesini yaptı.
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