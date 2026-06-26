CANLI | Orta Doğu'da gergin gece! ABD'den İran'a Hürmüz'de hava saldırısı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken peş peşe yaşanan patlamalar savaşın ateşini yeniden alevlendirdi. ABD, İran'a ait füze ve insansız hava aracı depoları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. ABD ordusu ise, "dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya karşılık" İran'a hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.
ABD ile İran arasında varılan geçici mutabakata rağmen Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticari gemiye düzenlenen saldırının ardından güvenlik endişeleri artarken, BM tahliye operasyonunu geçici olarak durdurdu.
ABD, İran'a ait füze ve insansız hava aracı depoları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı.
İŞTE ORTA DOĞU'DA ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
DEVRİM MUHAFIZLARI: SALDIRILARA SEÇTİĞİMİZ ZAMAN VE YERDE KARŞILIK VERECEĞİZ
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin saldırısına seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin, ülkelerinin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırısının "bertaraf edildiğini" ve saldırıya "seçecekleri zaman ve yerde karşılık vereceklerini" duyurdu.
İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunları kaydedildi:
"Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz. Herhangi bir yeni aptallığın, bölgedeki saldırganların yanılsamalarını paramparça edecek sert bir karşılıkla karşılanacağı konusunda uyarıyoruz."
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İRAN BASINI: SİRİK KENTİNDE BULUNAN İSKELE SALDIRIYA UĞRADI
İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı.
Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu ifade edildi.
ABD İRAN'I VURDU! HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TAVAN YAPTI
Hürmüz Boğazı’nda sular ısınıyor, bölge barut fıçısına dönmüş durumda. İran’ın Sirik bölgesinde meydana gelen şiddetli patlamalar ve ABD’nin hava saldırısı düzenlediğine dair gelen son dakika bilgileri dünyayı ayağa kaldırdı. Singapur bandıralı bir gemiye yönelik saldırının ardından gelen misilleme iddiaları ve Lübnan-İsrail hattındaki gizli pazarlıklar, Orta Doğu’da yeni bir savaşın fitilini ateşledi.
HÜRMÜZ’DE PATLAMA SESLERİ: SIRIK BÖLGESİ HEDEFTE
Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İran devlet televizyonu, Hürmüz bölgesindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesinde bazı patlama seslerinin duyulduğunu belirtiyor ancak sebebine dair henüz net bir bilgi paylaşılmış değil" sözleriyle ilk bilgileri paylaştı. Gerilimin tırmandığı noktaya dikkat çeken Karabağ, "Dün bu saatlerde Singapur bayraklı bir ticari gemiye yönelik saldırı gerçekleşti. Bu saldırının, İran’ın bölgedeki rota belirleme konusundaki tehdit dolu açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekici" ifadelerini kullandı.
Tahran’daki atmosferi aktarmaya devam eden Ekber Karabağ, "İsviçre’de yapılan görüşmelerde İran, ABD ve Lübnan’ın içinde olduğu bir çatışmasızlık mekanizması üzerinde çalışıldı. Ancak İran, sadece çatışmaların durmasını değil, İsrail güçlerinin Lübnan’dan tamamen çekilmesini şart koşuyor" sözleriyle İran’ın kırmızı çizgilerini belirtti. Karabağ ayrıca, "Doha merkezli kurulan ortak iletişim hattı üzerinden İranlı ve ABD’li üst düzey askeri yetkililerin doğrudan temas kurması planlanıyordu ancak gelinen noktada tansiyon çok yüksek" dedi.