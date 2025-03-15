CANLI | Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husilerden yanıt gecikmedi! Amerikan uçaklarına füzeli saldırı

08:31 17 Mart 2025

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak ve Bedir Gazvesi'nin yıl dönümünde "zulüm ve kibre karşı İslam'ın mücadelesinin devamı olarak" Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.

"ABD UÇAKLARI GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI"



Yemen'e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.



"SALDIRILARA MİSİLLEME DEVAM EDECEK"



Seri, ABD'nin saldırılarına karşılık verilmeye devam edileceğini dile getirerek, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin daha fazla askeri tırmanış seçeneğinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.



Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulayacaklarının ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engelleyeceklerinin altını çizdi.