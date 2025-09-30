CANLI | Katar'dan flaş Gazze planı açıklaması: Arabuluculuk masasında Türkiye
Katar'ın resmi kaynaklarından yapılan açıklamada "Gazze planı pazartesi günü Hamas'a iletildi. Türkiye Salı günü arabuluculuk toplantısına katılacak." denildi. MİT Başkanı Kalın'ın toplatıda Türkiye'yi temsil etmek üzere Katar'a gittiği bildirildi. Bu kapsamda Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." dedi.
Katar'da gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısında Türkiye'den Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın katılacağı bildirildi. Bu amaçla Kalın'ın Katar'a gittiği bildirildi.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
MASADA ARABULUCU TÜRKİYE
Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin de katılacağını belirten Ensari, "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." dedi.
Ensari, Mısır İstihbarat Başkanının dün Hamas heyetiyle bir toplantıya katıldığını, Türkiye'nin ise bugün yapılacak oturumda yer alacağını ifade etti.
ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı plan hakkında da konuşan Ensari, "ABD'nin Gazze'deki savaşı bitirme yönündeki taahhüdünü yüksek derecede takdir ediyoruz. Bizim temel hedefimiz, savaşın ve Gazze'deki açlığın sona erdirilmesidir." diye konuştu.
Ensari, Trump'ın Gazze planının Katar ve Mısır tarafından Hamas'a iletildiğini kaydetti ve "Henüz yanıt için erken, ancak hareketin olumlu bir yaklaşım sergileyeceğine inanıyoruz." dedi.
Katar'ın başından beri Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirten Ensari, Arap Barış İnisiyatifi'nin de halen masada olduğunu hatırlattı.
Ensari, Trump'ın duyurduğu Barış Konseyi girişimini olumlu karşıladıklarını ve Washington'un bu süreçte garanti verici rol üstlenmesini desteklediklerini belirtti.
İsrail'in Doha'ya yönelik düzenlediği saldırıya işaret eden Ensari, "Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır. Önceliğimiz, ülkemizin egemenliği ve vatandaşlarımızın güvenliğidir. İsrail Başbakanı Netenyahu, dün yapılan telefon görüşmesinde özür diledi ve bunun tekrarlanmayacağını söyledi." diye konuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, "Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, savaşı, Filistinlilerin günlük olarak öldürülmesini ve açlığı her ne pahasına olursa olsun sona erdirmek ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak." dedi.
KALIN GAZZE PLANI ÜZERİNE İLGİLİ TARAFLARLA GÖRÜŞMELER YAPACAK
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.
TÜRKİYE'DEN KATILACAK HEYET BELLİ OLDU
Katar'da gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısında Türkiye'den Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın katılacağı bildirildi. Bu amaçla Kalın'ın Katar'a gittiği bildirildi.
TRUMP'TAN "GAZZE ÇATIŞMASINI SONLANDIRACAK KAPSAMLI PLAN"
ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklanmıştı.
20 maddelik Gazze planını açıklayan Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı.
Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.
NETANYAHU, TRUMP'IN PLANINA GÖRE İSRAİL'İN GAZZE'DE İŞGALİNİN SÜRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını iddia etmişti.
Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savunmuştu.
Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirmişti.
