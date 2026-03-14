CANLI I A Haber İsrail'in saldırdığı Beyrut sokaklarında

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına yönelik kanlı saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, bombaların hedefi olan yıkılmış binaların gölgesinde sahadaki son durumu aktardı. Çatışmaların boyutu her geçen gün derinleşirken, yüz binlerce sivil yerinden edildi, okullar tatil edildi ve Yemen'deki Husilerin de savaş dahil olacağı açıklamasıyla bölgedeki kriz yepyeni bir cepheye taşındı.

BEYRUT'UN GÖBEĞİNDE YIKIM VE QR KODLU TUZAK



Lübnan'da çatışmaların sadece güney bölgelerle sınırlı kalmadığını belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan'ın dört bir tarafı artık ateş çemberine alınmış durumda. İsrail sadece güneyi veya doğuyu değil, Orta Doğu'nun kadim başkenti Beyrut kent merkezini de hedef alıyor. 14-15 katlı bir apartman, altında Hizbullah'ın para deposu olduğu iddiasıyla vuruldu ve koca bir mahalle neredeyse yok edildi," ifadelerini kullandı.

İsrail'in sahada uyguladığı yeni psikolojik ve siber savaş taktiklerine de değinen Kurşun, "İsrail hava araçları tarafından Beyrut'un farklı bölgelerine QR kodlu broşürler atıldı. Lübnan ordusu anında bir açıklama yaparak vatandaşları bu kodları telefonlarına kesinlikle okutmamaları konusunda uyardı ve telefonların hacklenerek kişisel verilere erişilebileceğini duyurdu," sözleriyle aktardı.

830 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ, SİVİLLER KATLEDİLİYOR



Bölgedeki insani krizin boyutlarına dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in açıkladığı rakamlara sivilleri dahil etmediğini vurguladı. Sahadaki kanlı bilançoyu paylaşan Kurşun, "2 Mart gününden bu yana Lübnan geneline 1100 saldırı gerçekleştirildi ve 350 Hizbullah üyesinin öldürüldüğü iddia edildi. Ancak Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 773 sivil hayatını kaybetti, 1933 kişi ise yaralandı. İnsani kriz her geçen gün derinleşiyor; yerinden edilenlerin sayısı 830 bini aşmış durumda," ifadelerine yer verdi. Eğitimdeki duruma da değinen Kurşun, "Lübnan genelinde okullar tatil edildi ve Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla uzaktan eğitime geçildi," sözleriyle aktardı.

HİZBULLAH'TAN "DİRENİŞ" MESAJI VE İSRAİL'İN TAMPON BÖLGE PLANI



Saldırıların ardından Hizbullah cephesinden gelen açıklamalara değinen Kurşun, yeni Genel Sekreter Naim Kasım'ın mesajlarını değerlendirdi. Kurşun, "Savaş bir kişi için değil, tüm Lübnan için yapılıyor. Bütün Lübnan'ı savunuyoruz ve meşru bir savunma hakkımız var. Tek çözüm direniştir, düşman şaşıracak ve hedeflerine ulaşamayacak," ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal adımlarına yönelik sahadaki hazırlıkları da özetleyen Kurşun, "İsrail'in amacı tıpkı Filistin'de olduğu gibi önce işgal, ardından da ilhak etmektir. Litani Nehri'nin güneyini tamamen işgal ederek burada 15 ila 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmak istiyorlar. Bu hazırlıklar kapsamında Golani Tugayı da İsrail'in kuzeyine sevk edildi," değerlendirmesinde bulundu.

HUSİLERDEN YENİ CEPHE, ABD-İSRAİL HATTINDA DÜĞÜM



Yemen'deki Husilerin savaşa dahil olma ihtimalinin bölgedeki denklemi tamamen değiştirdiğine dikkat çeken Kurşun, "Husiler, İran'ın yanında yer alacaklarını ve savaşa aktif olarak dahil olacaklarını açıkladı. Bu durum Kızıldeniz'deki ticareti daha da sekteye uğratacak, Batılı ve İsrailli gemilerin geçişini engelleyecektir," sözleriyle aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Lübnan hükümetinin ateşkes çabalarına karşılık İsrail'in tutumunu da analiz eden Kurşun, "Lübnan devleti masaya oturmak ve ateşkes sağlanmasını istiyor. ABD yönetimi de bu duruma temkinli yaklaşıp ateşkes çabası verse de, eli kanlı Netanyahu hükümetinin bu çağrılara sıcak bakmadığını görüyoruz. İsrail her bir cephede bu savaşı yürütmeye niyetli ve uzun vadede bu savaşın bitmesi pek mümkün görünmüyor," ifadelerini kullandı.