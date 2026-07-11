CANLI | ABD İran saldırısında 140 askeri hedefi vurdu! İran'dan misilleme: Bahreyn ve BAE'de alarmlar çaldı

Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri ve tırmanan gerilimi A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, "Gidişat gösteriyor ki bu düşük yoğunluklu olarak devam edecek bir savaş gibi gözüküyor. Yani, tıpkı Rusya-Ukrayna Savaşı'na benzer bir duruma dönüşme eğilimini görüyorum. Çünkü İran’da, bilhassa kendi içindeki yönetimde bir çatlaklık var sanırım. O yüzden de İran tüm askeri birliklerine tam olarak sahip olamıyor. Bazı kontrol dışı güçlerin de devreye girdiğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

14 MADDELİK MUTABAKATTA 5. MADDE KRİZİ

Ateşkes sürecindeki tıkanıklığın nedenlerine değinen İbrahim Keleş, "İran’ın devlet olarak altına imza attığı 14 maddelik ateşkes mutabakatındaki maddelerin çoğu aslında İran’ın lehine. 60 günlük süreçte bu maddelerin uygulanması bekleniyordu ancak 5. maddede işler tıkandı. Bu maddede Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin serbestçe geçişi için İran’ın ‘elinden geleni yapacağı’ ifadesi geçiyor. İran, ‘ben elimden geleni yapıyorum, kontrol dışı güçler var’ diyerek kendine bir kaçamak noktası yaratıyor. İran’da bir tarafta savaş yanlıları, diğer tarafta ise ateşkesin sürmesini isteyen bir kesim var. Amerika ise maddelerin tamamının uygulanmasını istiyor." sözleriyle masadaki pazarlığın zorluğunu aktardı.

"İSRAİL BU İŞTEN HİÇ MEMNUN DEĞİL"

Sürecin sabote edilme ihtimali üzerinde duran Keleş, "Biz her zaman bu işin sabotaja çok açık olduğundan bahsetmiştik. İsrail’in bu işten hiç memnun kalmadığını, süreci sekteye uğratacak adımlar atabileceğini söylemiştik ki maalesef gelişmeler tahminlerimizi doğru çıkardı. Rahmetli Mahir Kaynak’ın dediği gibi; bir olayda faili bulmak istiyorsanız kime yaradığına bakın. Bu durum ne ABD’nin ne de İran’ın işine yarıyor; yarayan tek devlet İsrail. İsrail, İran’ın kolunun kanadının kırılması için ABD’yi bu işin içine dahil etmek istiyor. Bu saldırıların arkasında İran’ın resmi ordusu değil, kontrol dışı güçler veya bir ‘sahte bayrak’ operasyonu ihtimali çok kuvvetli." dedi.

SEÇİM SONRASI BÜYÜK SALDIRI TEHLİKESİ

Gelecek projeksiyonuna dair çarpıcı bir öngörüde bulunan İbrahim Keleş, "Bu bıçak sırtı durum kasım ayına, yani Amerikan seçimlerine kadar böyle devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda doğrudan bir müzakere yok; Pakistan ve Katar gibi ülkeler araya giriyor ama netice yok. Eğer ekim ayındaki seçimlerde Netanyahu, kasım ayındaki seçimlerde ise Trump yerini korursa, seçimlerden sonra İran’ı tamamen teslim almaya dönük daha geniş çaplı bir saldırı başlatılacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

İRAN YÖNETİMİNDE İKİLİK VE KARARSIZLIK HAKİM

İran'ın psikolojik üstünlüğünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, "İran aslında bu 14 maddeyle psikolojik üstünlüğü kazanmıştı ve taleplerine karşılık almıştı. Bu kadar avantajlıyken saldırılarla bunları kaybetmesinin mantığı yok. Ancak İran yönetiminde bir çatlaklık olduğu görülüyor. Geçtiğimiz ay Pezeşkiyan’a yapılan saldırı da bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Müzakereleri kim yürütecek; Kalibaf mı, Dışişleri Bakanı mı, Cumhurbaşkanı mı? İran kendi içinde bir ikilik yaşıyor ve iş adeta Devrim Muhafızları’nın inisiyatifine kalmış durumda." sözleriyle İran içindeki yönetim krizine dikkat çekti.