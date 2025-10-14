14 Ekim 2025, Salı
CANLI | ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şu an başlıyor

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 20:04 Güncelleme: 14.10.2025 20:24
Gazze’de ikinci aşama şu an başlıyor

CANLI ANLATIM
20:22 14 Ekim 2025

TESLİM NE ZAMAN?

Reuters'ın haberine göre; Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini arabuluculara iletti.

Teslimin, bu akşam saat 22.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail, geçtiğimiz günlerde teslim edilen 4 cenazenin ise İsrailli esirlere ait olduğunu doğrulamıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası anlaşması uyarınca, İsrail hapishanelerindeki 1968 Filistinli, serbest bırakılmıştı.

Hamas ise hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

 

20:10 14 Ekim 2025

ABD BAŞKANI TRUMP: GAZZE'DE 2'İNCİ AŞAMA ŞİMDİ BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, "20 rehine geri döndü ama iş bitmedi. Cenazeler verilmedi." dedi.

