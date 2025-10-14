14 Ekim 2025, Salı
CANLI | ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şu an başlıyor
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası anlaşması uyarınca, İsrail hapishanelerindeki 1968 Filistinli, serbest bırakılmış, Hamas ise hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. ABD Başkanı Trump, "Gazze'de ikinci aşama şu an başlıyor. 20 rehine geri döndü ama iş bitmedi. Cenazeler verilmedi. " dedi.
ABD Başkanı Trump, "Gazze'de ikinci aşama şu an başlıyor. 20 rehine geri döndü ama iş bitmedi. Cenazeler verilmedi. " dedi.
CANLI ANLATIM
20:22 14 Ekim 2025
TESLİM NE ZAMAN?
Reuters'ın haberine göre; Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini arabuluculara iletti.
Teslimin, bu akşam saat 22.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.
İsrail, geçtiğimiz günlerde teslim edilen 4 cenazenin ise İsrailli esirlere ait olduğunu doğrulamıştı.
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası anlaşması uyarınca, İsrail hapishanelerindeki 1968 Filistinli, serbest bırakılmıştı.
Hamas ise hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kararan muzlara son! Çürümeyi durduran o basit saklama sırrı: 2 haftaya kadar…
- Bölgenizi kontrol edin! 21 ilçede planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Sağlığınızı riske atmayın! En kirli 5 mutfak eşyası hangileri? Temizlemenin pratik yolu
- EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon: Yüzlerce “W” arasında gizlenen “M” harfini bulabilir misiniz? En dikkatli gözler 7 saniyede görüyor
- FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- C vitamini sanıldığı kadar etkili değil! Soğuk algınlığını gerçekte önleyen şeyi uzmanı açıkladı
- Göz yaşartan gerçek! Diyabeti tek başına yenebilir mi? Yüzde 50 etkili mutfağınızdaki o ilaç…
- Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?
- Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?
- Parke çizikleri dert olmaktan çıkıyor: Tek bir malzemeyle ilk günkü parlaklığa kavuşuyor
- 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı: Sınav tarihleri ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılacak?