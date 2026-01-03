CANLI - ABD’den Venezuela’ya operasyon! İçeriden yardım mı alındı?

18:21 03 Ocak 2026

ABD’nin geçmişte Panama lideri Nariega’nın Amerika’ya teslim olması, akabinden Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesi olaylarının 3 Ocak’ta gerçekleştirildiği belirtilirken son olarak Nicolas Maduro’nun 3 Ocak’ta Caracas’tan kaçırılması olayının tesadüf mü? Sorularını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin konuşan Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, “ABD 3 Ocak’ı bilerek mi seçti?” Sorusuna yanıt verdi. Olayın bir mesaj verme kaygısı olabileceğine dikkat çeken Albayrak şöyle konuştu:

“Bir mesaj verme kaygısı da olabilir sizin de dediğiniz gibi. Çünkü bunların hepsi ABD'nin kendi saikleriyle tehdit olarak gördüğü, başkalarına, başka aktörlere, devlet liderlerine ya da önemli kişilere kendince operasyonlar düzenleyip bakın aldıkları şeyler. Hatırlarsanız Saddam meselesinde de özellikle ABD'nin önleyici vuruş ya da önleyici aldığı tedbirler var biliyorsunuz. Kendisini tehdit olarak gördü. Özellikle de bu 11 Eylül'den sonra o Irak konusuna gelmeden önce ABD'nin geliştirdiği bir politika zaten bu. Aynı şekilde nasıl Saddam Hüseyin için kitle imha silahları var ya da El Kaide'ye burada askeri olarak yardım yapabilir ya da teçhizat gönderebilir ya da bu kitle imha silahlarını bu örgütlere verebilir diye önleyici olarak bir operasyon kendilerini gerçekleştirdiğini belki söyleseler de Maduro'yu da aynı şekilde bakın kendilerince ABD için çok büyük bir tehdit olduğunu, zaten narkoterör kapsamında da suçlu olduğunu, terör örgütü lideri olduğunu söyleyip onay alınmadan çok rahatlıkla hareket edebildiklerini biz burada da gördük. Sizin de dediğiniz gibi bütün kendilerine tehdit gördükleri aktörlerin hepsini kendilerince teker teker güvenlik söylemiyle ya da tehdit oluşturdukları söylemiyle operasyonlar düzenleyip o özel operasyonlarla bir şekilde onları hakimiyet altına alıyorlar ya da etkisiz hale getiriyorlar ama şu anda az önceki sorduğunuz soruya da bir iki ekleme yapmak isterim müsaadenizle.

NEDEN MADURO İLE BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİLMEDİ?

Maduro'nun temsil ettiği yer ve durduğu yer çok belli. Maduro, Bolivarcı geleneğin devamı ve çok daha sosyalist bir çizgide ve onun temsil ettiği başka bir burada değer var ve kimlerle arası iyi? Rusya'yla arası iyi, Çin'le arası iyi, İran'la arası iyi. Bunlar yüzünden zaten şu anda Venezuela'da İran destekli grupların ya da ABD'nin söylemiyle terör örgütlerinin Venezuela'da olduğunu ve önemli temsilciliklerinin Venezuela'da kol gezdiğini bakın ABD son zamanlarda oldukça dile getirmeye başlamıştı. Şimdi Maduro'yla devam etmek demek tüm bu diğer aktörlerle de ilişkinin Maduro üzerinden yine devam etmesi riskini taşıyor ya da ordunun içerisinde Maduro'ya bağlı olan kliklerin, grupların da aynı şekilde devamının gelmesine sebep olabilir ama tamamen burada demokrasi söylemi üzerinden ya da ülkeyi yabancılara açacak, tekrar demokratik bir düzen inşa edeceğini vadeden ABD ile İsrail'le çok daha yakın bir ilişki kuran bir muhalefet varken tabii ki onunla devam etmek isteyecekler. Çünkü Maduro'yla evet bir uzlaşı sağlanabilirdi. Belki de gidişi bu uzlaşı üzerinden de yapılmış olabilir. Çünkü görüşmelerin yapıldığını da biz daha önce açık bir teklifin olduğunu da biz daha önce biliyoruz ama işin tam olarak gerçekliğini henüz bilmiyoruz.

BAZI LİDERLER RUSYA’DA MI? İDDİASI

Hatta bazı liderlerin, bazı temsilcilerin Rusya'da olduğuyla alakalı bakın haberler de gelmeye başladı ama bunların hepsi şu anda spekülatif haberler. Şu anda en büyük sav zaten Maduro'nun orayı aynı Zelenski'ye söylenildiği gibi ara ara işgal ettiği, gerçekten meşru devlet başkanı olmadığı, seçimlerin de şu anda meşru olmadığıyla alakalı şeyler söylüyor. Avrupa Birliği de bir taraftan Maduro'nun oradaki liderliği meşru değildi demeye başladı. Demek ki küresel düzlemde de sadece kınama mesajları ve seçimlerden kaynaklı bir meşru lider olmadığı, tamamen ABD'nin o kurguladığı terör örgütü lideri olma kapsamında bir operasyonla alıp yargılanmaya götürüldüğü bakın bizi artık gerçekliğe götürüyor. Yani bütün dünya bu olayı gayet kabul etmiş noktada.

İÇERDEN YARDIM MI ALINDI?

Venezuela'nın kendi halkı dahi şu anda dediğiniz gibi ne tepki vereceğini bilmiyor. Hepsi şu anda kendi telaşına düşmüş durumda ama yeniden o Machado gelirse muktedir olabilir mi? Ben sürekli söylüyorum. Olma ihtimalini ben çok da yüksek görmüyorum. Tekrar ortalığın karışması ihtimali de var ama tabii ki Maduro'nun bu kadar kısa zamanda ABD tarafından alıp götürülmesi de ya içeriden yardım eden birilerinin ya da zaten anlaşma üzerine belki de gitmiş olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.”