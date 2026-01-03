CANLI - ABD’den Venezuela’ya operasyon! İçeriden yardım mı alındı?
ABD, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta 7 noktaya saldırı düzenleyerek operasyon gerçekleştirildiği duyurdu. Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte bulunduğu konuttan kaçırılarak ABD’ye getirildiğini ABD Başkanı Donald Trump açıkladı. Bölgede gerilim hat safhaya çıkarken konuya ilişkin gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uzman isimler “Operasyon için içeriden mi yardım alındı?” sorularına yanıt verdi.
ABD Başkanı Trump operasyona ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Venezuela'ya ve ülkenin lideri Maduro'ya yönelik operasyon başarıyla tamamlandı" açıklamasında bulundu. Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan uzman isimler konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. "Peki 3 Ocak bilerek mi seçildi?" İşte detaylar…
ABD 3 OCAK’I BİLEREK Mİ SEÇTİ?
ABD’nin geçmişte Panama lideri Nariega’nın Amerika’ya teslim olması, akabinden Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesi olaylarının 3 Ocak’ta gerçekleştirildiği belirtilirken son olarak Nicolas Maduro’nun 3 Ocak’ta Caracas’tan kaçırılması olayının tesadüf mü? Sorularını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin konuşan Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, “ABD 3 Ocak’ı bilerek mi seçti?” Sorusuna yanıt verdi. Olayın bir mesaj verme kaygısı olabileceğine dikkat çeken Albayrak şöyle konuştu:
“Bir mesaj verme kaygısı da olabilir sizin de dediğiniz gibi. Çünkü bunların hepsi ABD'nin kendi saikleriyle tehdit olarak gördüğü, başkalarına, başka aktörlere, devlet liderlerine ya da önemli kişilere kendince operasyonlar düzenleyip bakın aldıkları şeyler. Hatırlarsanız Saddam meselesinde de özellikle ABD'nin önleyici vuruş ya da önleyici aldığı tedbirler var biliyorsunuz. Kendisini tehdit olarak gördü. Özellikle de bu 11 Eylül'den sonra o Irak konusuna gelmeden önce ABD'nin geliştirdiği bir politika zaten bu. Aynı şekilde nasıl Saddam Hüseyin için kitle imha silahları var ya da El Kaide'ye burada askeri olarak yardım yapabilir ya da teçhizat gönderebilir ya da bu kitle imha silahlarını bu örgütlere verebilir diye önleyici olarak bir operasyon kendilerini gerçekleştirdiğini belki söyleseler de Maduro'yu da aynı şekilde bakın kendilerince ABD için çok büyük bir tehdit olduğunu, zaten narkoterör kapsamında da suçlu olduğunu, terör örgütü lideri olduğunu söyleyip onay alınmadan çok rahatlıkla hareket edebildiklerini biz burada da gördük. Sizin de dediğiniz gibi bütün kendilerine tehdit gördükleri aktörlerin hepsini kendilerince teker teker güvenlik söylemiyle ya da tehdit oluşturdukları söylemiyle operasyonlar düzenleyip o özel operasyonlarla bir şekilde onları hakimiyet altına alıyorlar ya da etkisiz hale getiriyorlar ama şu anda az önceki sorduğunuz soruya da bir iki ekleme yapmak isterim müsaadenizle.
NEDEN MADURO İLE BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİLMEDİ?
Maduro'nun temsil ettiği yer ve durduğu yer çok belli. Maduro, Bolivarcı geleneğin devamı ve çok daha sosyalist bir çizgide ve onun temsil ettiği başka bir burada değer var ve kimlerle arası iyi? Rusya'yla arası iyi, Çin'le arası iyi, İran'la arası iyi. Bunlar yüzünden zaten şu anda Venezuela'da İran destekli grupların ya da ABD'nin söylemiyle terör örgütlerinin Venezuela'da olduğunu ve önemli temsilciliklerinin Venezuela'da kol gezdiğini bakın ABD son zamanlarda oldukça dile getirmeye başlamıştı. Şimdi Maduro'yla devam etmek demek tüm bu diğer aktörlerle de ilişkinin Maduro üzerinden yine devam etmesi riskini taşıyor ya da ordunun içerisinde Maduro'ya bağlı olan kliklerin, grupların da aynı şekilde devamının gelmesine sebep olabilir ama tamamen burada demokrasi söylemi üzerinden ya da ülkeyi yabancılara açacak, tekrar demokratik bir düzen inşa edeceğini vadeden ABD ile İsrail'le çok daha yakın bir ilişki kuran bir muhalefet varken tabii ki onunla devam etmek isteyecekler. Çünkü Maduro'yla evet bir uzlaşı sağlanabilirdi. Belki de gidişi bu uzlaşı üzerinden de yapılmış olabilir. Çünkü görüşmelerin yapıldığını da biz daha önce açık bir teklifin olduğunu da biz daha önce biliyoruz ama işin tam olarak gerçekliğini henüz bilmiyoruz.
BAZI LİDERLER RUSYA’DA MI? İDDİASI
Hatta bazı liderlerin, bazı temsilcilerin Rusya'da olduğuyla alakalı bakın haberler de gelmeye başladı ama bunların hepsi şu anda spekülatif haberler. Şu anda en büyük sav zaten Maduro'nun orayı aynı Zelenski'ye söylenildiği gibi ara ara işgal ettiği, gerçekten meşru devlet başkanı olmadığı, seçimlerin de şu anda meşru olmadığıyla alakalı şeyler söylüyor. Avrupa Birliği de bir taraftan Maduro'nun oradaki liderliği meşru değildi demeye başladı. Demek ki küresel düzlemde de sadece kınama mesajları ve seçimlerden kaynaklı bir meşru lider olmadığı, tamamen ABD'nin o kurguladığı terör örgütü lideri olma kapsamında bir operasyonla alıp yargılanmaya götürüldüğü bakın bizi artık gerçekliğe götürüyor. Yani bütün dünya bu olayı gayet kabul etmiş noktada.
İÇERDEN YARDIM MI ALINDI?
Venezuela'nın kendi halkı dahi şu anda dediğiniz gibi ne tepki vereceğini bilmiyor. Hepsi şu anda kendi telaşına düşmüş durumda ama yeniden o Machado gelirse muktedir olabilir mi? Ben sürekli söylüyorum. Olma ihtimalini ben çok da yüksek görmüyorum. Tekrar ortalığın karışması ihtimali de var ama tabii ki Maduro'nun bu kadar kısa zamanda ABD tarafından alıp götürülmesi de ya içeriden yardım eden birilerinin ya da zaten anlaşma üzerine belki de gitmiş olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.”
"ISLIK SESİYLE BOMBALAR YAĞMAYA BAŞLADI"
ABD'nin gece yarısı başlattığı bombardımanla askeri tesisler ve havaalanları yerle bir edilirken, şehirde ise tam bir kaos hakim. Bölgede yaşayan ve gelişmeleri yakından takip eden Türk, eski polis memuru Muharrem Hayta, A Haber canlı yayınında dehşet anlarını anlattı. Hayta, "Savaş uçakları tepemizden geçti, halk Maduro'dan kurtulmak için sokağa çıkıyor" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu.
"ISLIK SESİYLE BOMBALAR YAĞMAYA BAŞLADI"
Venezuela'da 20 yıldır yaşayan ve yerel siyaseti yakından takip eden Muharrem Hayta, saldırının başladığı ilk dakikaları hakkında A Haber canlı yayınında anlattı. Hayta, "Ben yaklaşık 20 yıldır buradayım, eski bir polis memuruyum ve diplomatik görevle geldim. Buradaki siyaseti yakından takip ediyorum. Saat 02.00 civarında burada savaş uçaklarının yakın mesafeden geçtiğini duyduk. Önce ıslık sesiyle bombaların patlamasına şahit olduk. Bizim bulunduğumuz yer Caracas'ın merkezi Altamira. Hemen 5 dakikalık mesafede askeri havalimanı var. Buranın bombalandığına dair haberler aldık. Aynı zamanda Caracas'ın içerisinde askeriyenin bulunduğu yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir alan var. Oranın da ciddi bombalamalara şahit olduğunu gördük. İnsanlar şu an kaos halinde orayı terk ediyorlar." dedi.
EKONOMİK ÇÖKÜŞ: "ASGARİ ÜCRET 1 DOLAR, GENERALLER 180 DOLAR ALIYOR"
Ülkedeki ekonomik sefaletin halkı patlama noktasına getirdiğini belirten Hayta, Venezuela'daki acı tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi ve "Venezuela'da bu olaylarla ilgili beklenti gayet pozitif. Çünkü insanlar ekonomik sıkıntıdan yaklaşık 15 senedir büyük bir sıkıntı yaşadılar. Trilyonluk dolar devalüasyonuna şahit oldular. Generallerin yaklaşık 180 dolar aldığı, asgari ücretin 1 dolar olduğu Venezuela'da halkın bu yönetimi destekleyeceğini zannetmiyorum. Maduro'nun Venezuela'daki oyu yaklaşık yüzde 5 civarında. Geçen sene seçimleri yüzde 70 farkla kaybetmişti ancak sonuçları göstermedi. Buradan da görüyoruz ki Venezuela'da halkın desteği kesinlikle Maduro tarafında değil." ifadelerini kullandı.
"MİLİSLER ASLINDA SUÇ ÖRGÜTLERİ"
Hükümetin silahlandırdığı milis grupların (Colectivos) halk nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Hayta, "Yarından itibaren milislerin sokağa döküleceği söyleniyor ama bu milisler 20 yıldan beridir burada silahlanıyorlar. Bunlar genelde suç örgütleri ve buradaki çetelerden oluşan insanlar. Halktan kesinlikle böyle bir destek yok. Yarından itibaren buradaki olayı daha rahat görebileceğiz. İnsanlar Maduro'dan artık bıkmış durumda." dedi.
KRİTİK İDDİA: "İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?"
Hükümet içerisindeki çözülmeye dair gelen duyumları A Haber ile paylaşan Muharrem Hayta, "Venezuela'da canlı yayınları takip ediyorum; sokağa çıkanları bir şekilde durduruyorlar, uçuşları kısıtlıyorlar. Yarın muhtemelen muhalif askerler de bu bombalamadan sonra iktidarı destekleyen askerleri etkisiz hale getireceklerdir. Gelen haberlere göre buranın İçişleri Bakanı'nın da öldürüldüğü söyleniyor. Eğer İçişleri Bakanı öldürüldüyse milisler sokağa çıkamayacaktır, bu önemli bir detay. Eğer hayattaysa yarından itibaren milisler de çatışmaya girecektir." dedi.
"SİVİLLER DEĞİL, ASKERİ NOKTALAR HEDEFTE"
Saldırıların hedefi ve sivil yerleşim yerlerinin durumuna dair gözlemlerini aktaran Hayta, "Arka planda konutların olduğu yerler var. Benim izlediğim videolarda sivillerin yaşadığı yerlere değil de askeriyenin olduğu askeri havaalanları ve liman bombalanmış. Ama yalnız askeriyenin olduğu yerde yaklaşık 500 bin insan yaşıyor. Bu insanlar büyük bir kaosla kaçtıklarına göre, isabet almış olan yerleşim yerleri de olabilir. Yarın sabah her şey daha net ortaya çıkacaktır." ifadeleri ile tabloyu özetledi.
MADURO'DAN "DERHAL KONUŞLANIN" EMRİ
Maduro yönetimi "Olağanüstü Hal" ilan ederken, bölgeden gelen görüntüler sinsi bir işgal planının devreye sokulduğunu kanıtlıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı ve "Trump, 2026 ara seçimleri öncesi MAGA seçmenini konsolide etmek istiyor; bahane uyuşturucu, asıl hedef enerji ve madenler." dedi.
Saldırıların ardından Venezuela cephesinden gelen ilk resmi tepkiyi ve sahadaki askeri hareketliliği değerlendiren Orhan Sali, "Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro demiş ki; tüm savunma güçlerinin ülkenin genelinde derhal konuşlandırılmasını emrediyor. Bu, bundan sonraki süreçte herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerinin bir sinyali. Şu an için bir kara harekatı başlamamış olabilir ama Amerika için söylüyorum; karaya çıkarma yapmanız gerekiyor. Bu da Amerika için çok ciddi bir risk ve kayıplara neden olabilir." ifadeleri ile olayın ciddiyetini özetledi.
SADECE BAŞKENT DEĞİL, 4 EYALET HEDEFTE!
Saldırının kapsamının sanılandan çok daha büyük olduğunu belirten Sali, stratejik noktaların özellikle seçildiğine dikkat çekti ve "Sadece Venezuela'nın başkenti Caracas'a yönelik bir saldırıdan bahsetmiyoruz. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Caracas dahil Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerine yönelik ağır bir askeri saldırı var. Amerika Birleşik Devletleri sadece başkenti değil, Venezuela'nın kuzeyindeki eyaletlere yönelik toplu ve senkronize bir saldırı başlattı. Hedefte rafineriler, yani elektrik üreten bölgeler var. Başkentin yarısından fazlası şu an elektriksiz." dedi.
MİRAFLORES SARAYI ETRAFINDA TANSİYON YÜKSEK
Venezuela'nın kalbi Caracas'tan gelen sıcak görüntüleri yorumlayan Sali, "Venezuela Başkanlık Sarayı Miraflores'in etrafında halk toplanmış durumda ve müdahaleler söz konusu. Askerlerin toplanan halka silah doğrulttuğunu görüyoruz. Bu görüntüler akla direkt 'bir darbe girişimi mi?' sorusunu getiriyor. CIA'nın harekete geçmesiyle kripto yapıların devreye girmesinden söz edebiliriz. Miraflores Sarayı'nın girişinde güvenlik çemberi oluşturulmuş durumda çünkü her an her şey olabilir. Amerika sadece havadan değil, içerideki uyuyan hücrelerini de harekete geçirmiş olabilir." ifadeleri ile iç karışıklık riskini vurguladı.
SALDIRIDAN 10 SAAT ÖNCE KRİTİK ÇİN ZİRVESİ
Operasyonun zamanlamasındaki çarpıcı detayı A Haber'de paylaşan Orhan Sali, Çin ve Rusya faktörüne değindi. Sali, "Çin-Venezuela ilişkileri çok yakın. Bu saldırıdan tam 10 saat önce başkentte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendi özel temsilcisi Maduro ile görüştü ve son durum değerlendirmesi yapıldı. Amerika bu görüşmeden haberdardı. İstihbarat savaşları diyoruz ya; artık her şey o kadar şeffaf ki... Amerika bu saldırı kararını aslında 24 Aralık'ta, Noel öncesi almıştı. Ancak Nijerya'daki hava saldırıları ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi. Çin'in desteği Maduro için hayati önemde." dedi.
TRUMP'IN 2026 HESABI: "POPÜLİST BİR ÇIKIŞ"
ABD Başkanı Trump'ın neden Venezuela'yı hedef seçtiğini siyasi konjonktür üzerinden okuyan Sali, çarpıcı bir saptamada bulundu ve "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için bu sene hayati bir yıl. 2026 yılının Kasım ayında ara seçimler olacak. Kendi içindeki Trump seçmenlerini, o 'MAGA' (Make America Great Again) grubunu konsolide etmek için bu şekilde popülist çıkışları oluyor. Trump'ın en büyük vaadi 'savaşsızlık' üzerineydi ancak şu an bu durumun tam tersi bir tablo oluştu. Venezuela'da yapılacak bir hata, Amerika için Vietnam'dan daha büyük bir yenilgi riski taşır." dedi.
"VENEZUELA'NIN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ İŞTAH KABARTIYOR"
Uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının bir bahaneden ibaret olduğunu savunan Orhan Sali, asıl meselenin ekonomik çıkar olduğunu belirterek, "Bahane uyuşturucu kaçakçılığı ama gerçek bu değil. Venezuela'nın elinde çok önemli madenler ve yer altı zenginlikleri var. Amerika için bunları çok daha ucuza getirmenin yolu, binlerce kilometre ötedeki Irak, Kuveyt veya Katar'la uğraşmaktansa hemen yanı başındaki (Florida-Miami'ye çok yakın) Caracas'a müdahale etmektir. 90'lı yıllarda Panama'da Noriega'ya ne yaptılarsa bugün aynısını Maduro'ya yapmaya çalışıyorlar. Panama'da da bahane uyuşturucuydu, sonuç 5 bin sivilin katledilmesi ve işgal oldu." dedi.
"AMERİKA İÇİN DÖNÜM NOKTASI"
Sali, Latin Amerika'daki bu gelişmenin küresel dengeleri değiştireceğini ifade etti ve "Bu, Amerika ve Latin Amerika için bir dönüm noktası. Amerika hiçbir zaman bu kadar geniş çaplı bir saldırıyı Güney Amerika'da bir ülkeye karşı düzenlememişti. Brezilya ve Kolombiya'nın tepkisi çok önemli çünkü sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar. Dünya artık tek kutuplu değil; ABD'nin Venezuela'da yapacağı büyük bir hata, bedeli çok ağır bir bataklığa dönüşebilir." diyerek sözlerini noktaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman?
- Juventus-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de var mı?
- Bu hafta A101’de neler var? 3-9 Ocak indirim listesi: Gıda ve temizlik ürünleri
- AÖF final sınavı ne zaman? 2026 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri ve saatleri
- Kalp ve damar sağlığı için mucize! Kanı tertemiz yapıyor: Sırrı bir bardakta saklı
- Şifayı uzaklarda aramayın! O doğal mucizenin gizli etkileri: İlaç niyetine…
- iPhone’da hayat kurtaran gizli ayar! Tek kelimeyle hırsızın yerini bulun
- Çayı içmeden önce biraz bekleyin! Uzmanlar uyardı: Bardaktaki o tehlikeye dikkat
- Evde Tek Başına ne zaman, nerede çekildi? Evde Tek Başına filmi konusu ve oyuncuları
- Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok? TRT 1 yayın akışı
- Bozcaada ve Gökçeada hattında seferler iptal! İşte güncel feribot listesi
- 2026'ın ilk tatili: Sömestr ne zaman, karneler hangi tarihte alınacak?